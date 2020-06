Von Rostock nach Karelien durch den Saimaa-Kanal

Rostock

Karelien, das Grenzland zwischen Finnland und Russland, scherzhaft auch „ Sibirien Europas“ genannt, hat große Bedeutung für die Schifffahrt. Auch für den Rostocker Hafen, wo diese Reise mit einer Ladung Getreide startet. Für Rostock soll im hohen Norden Zellulose geladen werden, unter anderem ein Rohstoff für die Papierherstellung. 735 000 Tonnen Papier und Zellulose gingen 2019 an der Warnow über die Kaikante. Beachtlich bei einem Gesamtumschlag von 25,7 Millionen Tonnen.

Seen-Mosaik im Südosten Finnlands

MS „Carolina“ taucht ein in das blaue Seen-Mosaik im Südosten Finnlands. West-Karelien wird offiziell Saimaa genannt. Noch vor 6000 Jahren hobelte ein fast zwei Kilometer dicker Gletscherpanzer den Urgesteinsrücken aus Granit, Gneis und Schiefer glatt. Als das Eis mit beginnender Warmzeit geschmolzen war und sich das Land allmählich hob, blieb ein Gewässerpuzzle zurück. Sozusagen als Erbstück aus der Eiszeit und ein verlorener Teil der Ostsee: das „Finnische Meer“. Doch die rund 400 Kilometer lange und 200 Kilometer breite Seenplatte gibt sich nicht als Meer zu erkennen, sondern versteckt sich zwischen Tausenden (genauer gesagt: 13 710) von Inseln. Ein Land der unendlichen Wälder, wilden Flüsse und verträumten Seen.

Voll romantisch: Sonnenuntergang über dem Saimaa-See Quelle: Peer Schmidt-Walther

Zur Hälfte über russisches Gebiet

Zu erreichen ist dieser westliche Teil nur über den Saimaa-Kanal. Der finnische Plan, von Kotka aus einen neuen, modernen Kanal für größere Schiffe zu bauen und ihn auch mit dem ökonomisch bedeutsamen Paijänne-See zu verbinden, ist aus politischer Rücksichtnahme auf Russland ad acta gelegt worden. Trotz EU-Förderung. In Finnland versteht das kein Mensch. Der zur Hälfte über russisches Gebiet führende Kanal wäre dann vollkommen nutzlos, wenn keine Anbindung an Finnland bestehen würde. Immerhin werden jährlich über zwei Millionen Tonnen Güter und rund 100 000 Touristen befördert.

Auf Panama-Kanal-Niveau

Bei Vyborg ist der blau-weiße Frachter am Nachmittag in den russischen Teil des rund 43 Kilometer langen Saimaa-Kanals eingelaufen. „Durch acht Schleusen werden wir in acht Stunden auf Panama-Kanal-Niveau angehoben, 76 Meter hoch“, erläutert Kapitän Jan van Dam . „Ohne diese Wasserstraße gäbe es hier keine internationale Frachtschifffahrt“, ergänzt der russische Lotse. Wie auch seine finnischen Kollegen kennt er das Labyrinth des „Finnischen Meeres“. Es gebe hier zwar Tiefen von über 50 Metern, also geeignet für wesentlich größere Schiffe. Aber der Kanal und seine Schleusen lassen maximal 82,50 Meter Länge, 12,60 Meter Breite und 4,35 Meter Tiefgang zu. Die „Carolina“ gehört mit ihren Abmessungen zu den dicksten hier zugelassenen Schiffen, von denen die meisten aus Deutschland, Holland und Russland stammen. Im Nord-Ostsee-Kanal hingegen ist sie nur ein Zwerg.

Saimaa-Kanal Erste Grabungen eines Wasserweges begannen schon 1499 und 1607; erneute Arbeiten ab 1845. 1856 wurden sie abgeschlossen und der Kanal (58 Kilometer Länge, 28 Schleusen) eingeweiht; nur speziell gebaute Schiffe wie der „ Saimaa Tar Steamer“ (noch heute liegt in Puumala das fahrfähige Museumsschiff „Wenno“) konnten ihn passieren. Verlauf durch finnisches und russisches (bis 1944 finnisch-karelisch) Gebiet zum Finnischen Meerbusen. Mit dem zweiten Weltkrieg endeten die 1920 begonnenen Erweiterungsarbeiten, die bis dahin zu 50 Prozent fertiggestellt waren. Nachdem Finnland ab 1960 die Schleusen repariert und modernisiert sowie den Kanal zu Ende gebaut hatte, baggerte man im See Fahrrinnen (insgesamt rund 3000 Kilometer). 1968 weihte Finnlands damaliger Präsidenten Urho Kekkonen das System ein und gab es für die Schifffahrt erneut frei. Mit der Sowjetunion wurde ein Pachtvertrag auf zunächst 50 Jahre geschlossen, der den Kanal unter finnische Verwaltung gestellt hat. Ein Kanalprojekt vom Ostseehafen Kotka zum Paijänne-See und Saimaa würde zwar zu 80 Prozent von der EU gefördert werden, aber findet politisch keine Unterstützung in Finnland. Kanalmaße: Länge: 43 km, davon 19,6 km auf russischer Seite; Höhendifferenz 76 m, wird durch acht Schleusen (Hubhöhen zwischen 5,5 und 12,7 m) überwunden; Schleusenmaße: 85 m lang, 13,20 m breit; Passagezeit: durchschnittlich acht Stunden, 24 Brücken führen über den Kanal.

Finnland auf dem Holzweg

MS „Carolina“ hat 2500 Tonnen Getreide aus Mecklenburg-Vorpommern geladen. 2,6 Millionen Tonnen, 440 000 t mehr als 2018, wurden 2019 in Rostock umgeschlagen. Gelöscht wird die Ladung aus Rostock in Joutsenu. Nach dem Mittag heißt es „Leinen los“. Über 170 Seemeilen oder rund 17 Stunden hat „Carolina“ mitten durch Karelien, sozusagen über Land, bis zu ihrem Zielhafen zu dampfen.

An den Ufern des Kanals wächst eine bedeutende Industrie, die sich auf Forstprodukte spezialisiert hat. Holz wird nach wie vor über den See, den günstigsten Transportweg, zu den Sägewerken geflößt. „ Finnland steht auf einem Holzbein“, heißt es. 200 000 Quadratkilometer oder 65 Prozent des sechstgrößten Landes Europas werden forstwirtschaftlich genutzt. Jedes vierte weltweit verfügbare Stück Papier stammt aus dem Land der 187 888 Seen. Und diese Mengen, ob Bauholz, Zellulose, Karton oder Zeitungspapier, müssen kostengünstig abtransportiert werden. Dafür sind rund 3000 Kilometer Saimaa-Schifffahrtsrouten durch Seezeichen für Schiffe mit unterschiedlichen Tiefgängen markiert. Immerhin trägt die Bewirtschaftung des Waldes mit über 30 Prozent zum Außenhandel bei und sichert etwa einem Zehntel der Bevölkerung das Einkommen.

MS „Carolina" an der Brücke zur Schlossfestung Olavinlinna Quelle: Peer Schmidt-Walther

Flaschenhals-Navigation

Gegen den Wald am gegenüberliegenden Ufer heben sich weiße rechteckige Tafeln ab. Beleuchtet geben sie auch nachts Peilhilfe und zeigen den Kurs an: wie lange geradeaus gefahren, wann gedreht werden muss. Die Pontonbrücke zur Schlossfestung Olavinlinna schwingt wie von Geisterhand zur Seite. Grünes Licht für „Carolina“. Dann der navigatorisch-dramatische Höhepunkt: eine schier unmögliche Durchfahrt, scheinbar enger als das Schiff breit ist. Kapitän Jan van Dam hat selbst das Ruder übernommen.

Der Gewinn aus dieser Flaschenhals-Navigation: 22 Seemeilen Umweg eingespart oder zwei Stunden Fahrtzeit. Und damit früher in die Koje und schneller am Ziel: in Joensuu, dem 52 000-Einwohner-Zentrum Nordkareliens und der östlichsten Region der Europäischen Union. „Das ist“, erklärt Jan van Dam, „der schnellste Hafen am See. Fast 500 Tonnen Zellulose pro Stunde laden die hier“. 2500 Tonnen verschwinden im Laderaum. Soviel wie in einen schweren Güterzug passen. Von hier sind es dann vier Seetage bis zum Rostocker Hafen.

Von Peer Schmidt-Walther