Rostock

Für Kapitän Andreas Thies (54) war schon beim ersten Überlaufen dieser Stelle am östlichen Ausgang der Kadetrinne klar: „Ich habe gleich gesehen, dass dort ein bedeutungsvolles Wrack liegt.“ Thies ist einer der beiden Kapitäne des Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffes „Deneb“ des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH). Die „Deneb“-Crew entdeckte die Schiffsüberreste in rund 27 Meter Tiefe.

Er sei „freudig überrascht“ gewesen, denn solch ein Fund sei ganz selten in der Ostsee. Denn: „Das Wrack ist so besonders, weil wir es sofort zuordnen konnten“, sagt Thies. Dort, auf dem Grund der Kadetrinne vor dem Darß, liegt der Schaufelraddampfer ‚ Großherzog Friedrich Franz II‘“.

Schaufelraddampfer mit technischen Neuheiten

Das dies wirklich so ist, fand der Wismarer Schiffsarchäologe Maik-Jens Springmann (53) in akribischer Archivarbeit heraus. Dieses Wrack sei eine Sensation. Aus mehreren Gründen: „In der Ostsee ist es der bisher einzige Fund eines Schaufelraddampfers, dessen gesamter Schiffskörper von mehr als 40 Meter Länge erhalten ist“, betont er. Dazu komme, dass sich der Dampfer durch technische Neuheiten auszeichnete.

Andreas Thies (54) ist einer der beiden Kapitäne des Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffes „Deneb“ des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Quelle: BSH

Trotzdem fand die „ Großherzog Friedrich Franz II“ ein trauriges Ende. Am 22. Juli 1849 startete der Schaufelraddampfer von Wismar aus zur ersten Fahrt für den neuen Besitzer, die Mecklenburgische Dampfschifffahrtsgesellschaft mit Sitz in der Hansestadt. Ziel war Kopenhagen. In der Nacht jedoch wurde das Schiff vom Schaufelraddampfer „ Lübeck“ gerammt – und ging unter.

Alle Besatzungsmitglieder gerettet – zwei Passagiere tot

In der Unglücksnacht hielt sich die „ Großherzog Friedrich Franz II“ trotz aufgerissener Backbordseite kurz hinter dem Schaufelradkasten noch 45 Minuten über Wasser. „Es konnten Passagiere und die acht Besatzungsmitglieder auf die ‚ Lübeck‘ übersetzen“, sagt Springmann. Leider wurden nicht alle der sechs Passagiere gerettet. So sei Agnes Groth, die erst 23-jährige Frau des Wismarer Senators Groth, ums Leben gekommen. Ebenso ein Mitreisender aus Schweden.

Schiffsfriedhof Ostsee In der Ostsee liegen schätzungsweise mehr als 16 000 Wracks auf dem Meeresgrund. Allein vor der Insel Rügen sollen es mehrere Hundert sein, viele davon gut erhalten. Dazu gehört die „Amazone“, ein 30 Meter langer Stahlfrachter, der 1939 nach einer stürmischen Nacht vor Stubbenkammer gesunken ist. Die fünfköpfige Besatzung konnte gerettet werden. Auch die Besatzung des Schoners „Auguste“ überlebte des Untergang ihres Schiffes. Das war 1894 mit einer Ladung Feldspat von Stockholm nach Stettin unterwegs, strandete vor Glowe und sank. In der viel befahrenen Kadetrinne lief der Dreimast-Schoner „Gaarden“, von England nach Schweden unterwegs, 1922 auf das Gedser-Riff und kenterte. Nur fünf Mitglieder der 14 Mann starken Besatzung überlebten.

Nach dem Schiffsuntergang kam es zu einem langjährigen und zähen Rechtsstreit über die Schuldfrage der Havarie. Erst 1856 zahlte die Lübecker Dampfschifffahrtsgesellschaft Regress für den Totalverlust.

171 Jahre später: Wracksuche wird zum Krimi

171 Jahre später entwickelte sich die Wracksuche zu einem kleinen Krimi. Am Anfang stand der Tipp dänischer Vermesser vor zwei Jahren, die eine deutlich sichtbare Anomalie an der späteren Fundstelle geortet hatten. Später fragte Maik-Jens Springmann beim BSH an, ob in der Wrackdatenbank der Schaufelraddampfer „ Großherzog Friedrich Franz II“ verzeichnet sei. Aber Fehlanzeige, sagt Thies.

Schiffsarchäologe Maik-Jens Springmann (53) aus Wismar. Quelle: ANDREAS DUERST

Springmann stieß dann bei der Auswertung von Akten im Stadtarchiv Wismar, wo er als freier Mitarbeiter tätig ist, auf viele Einzelheiten zu dem Schiff. Er recherchierte zur Postschiffsverbindung von Wismar nach Kopenhagen von 1848 bis 1862 und ihren Dampfern. Vor allem aber die Kapitänsberichte der beiden Schaufelraddampfer, die er aus dem Lübecker Archiv erhielt, brachten ihn auf die entscheidende Spur. „Wir konnten ein Seegebiet ermitteln, in dem das Wrack der ‚ Großherzog Friedrich Franz II‘ liegen könnte“, berichtet er. Und dort gab es ja diese Anomalie auf dem Meeresgrund.

Wracksuchschiff „Deneb“ des BSH fand das Wrack

„Ich guck’ mal nach“, sagte Thies, als das BSH um Unterstützung gebeten wurde. Mittels eines Fächerecholots und eines Seitensichtsonars wurde am 29. September eine 3-D-Abbildung des Meeresgrundes an der Stelle gemacht. Ein ferngesteuerter Tauchroboter umkreiste das Wrack, dann gingen zwei Taucher herunter. „Die Fragmente der Schaufelräder, Schornsteinfundamente und des Antriebs waren gut zu erkennen“, berichtet Thies.

Dampfer wurde mit Luxus-Ausstattung in Glasgow gebaut

Die „ Großherzog Friedrich Franz II“ wurde von einer zu ihrer Zeit neuen Art und besonders ausjustierten Dampfmaschine angetrieben. „Das Schiff war auch eines der ersten, dessen Rumpf vollständig aus vernieteten Eisenplatten gebaut wurde“, erklärt Springmann. 1847 wurde es im schottischen Glasgow gebaut und auf den Namen „Earl of Rosslyn“ getauft.

Die Grafik des Wracks des Schaufelraddampfers „Großherzog Friedrich Franz II“ basiert auf den Aufnahmen eines Fächerecholots der „Deneb“. Quelle: BSH/SPRINGMANN

Neben technischen Neuheiten zeichnete sich der Schaufelraddampfer durch einen gewissen Luxus aus. In seinem Beitrag „ Wismar unter Dampf!“ für die Schriftenreihe „Wismarer Beiträge“ zitiert Springmann schottische Journalisten. Einer von ihnen lobte etwa den Salon, der mit seinen Spiegeln und Sofas, mit karminrotem Samt gepolstert, elegant und luxuriös möbliert war.

Wrack wird im Frühjahr weiter untersucht

Das Wrack sei ein Bodendenkmal, das aus technikgeschichtlicher Sicht und durch seine Verbindung zur Geschichte des Landes und der Hansestadt Wismar eine besondere Bedeutung habe, erklärt Jens Auer, Dezernent für Unterwasserarchäologie am Landesamt für Kultur und Denkmalpflege.

Die „ Großherzog Friedrich Franz II“ soll im kommenden Frühjahr weiter untersucht werden. Gehoben werde das Wrack nicht, sagt Springmann. Er plane jetzt in Kooperation mit Wolfgang Kühl, dem Geschäftsführer des Technischen Landesmuseums in Wismar, und dem Stadtarchivar Wismars Nils Jörn eine internationale Wanderausstellung. Nach der Eröffnung in der Hansestadt seien als nächste Etappen Kopenhagen sowie Glasgow geplant.

Von Bernhard Schmidtbauer