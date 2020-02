Rostock

Die massive Stahlreling des Schwergutschiffes „Jumbo Vision“ ist wie bei einem Spielzeug abgeknickt. Aus dem Wasser gleich neben der haushohen, dunkelblauen Bordwand ragt ein Gegenstand. Klein und unscheinbar, aber dennoch nicht ungefährlich. Denn so etwas gehört hier nicht hin. Eigentlich ist das Wasser hier bis zu 13 Meter tief.

Experten besichtigen die Schäden an Bord des Schiffes. Die Rostocker Wasserschutzpolizei kontrolliert die Schifffahrt auf dem Breitling. Mitarbeiter des Hafens und des Rostocker Kranbauers Liebherr MCCtec GmbH machen sich ein Bild von der Lage. Feuerwehrleute versuchen, das ins Hafenbecken gelangte Öl abzusaugen und unschädlich zu machen. Zwei gelbe Ölsperren trennen das Becken vom Breitling ab. Sie sollen verhindern, dass Öl, Diesel oder andere Schadstoffe in die Warnow und damit in die Ostsee treiben. Das Hafenbecken B zwischen Schüttgut- und Hansakai ist gesperrt – Schiffe dürfen hier vorerst nicht ein- oder auslaufen. Das sorgt für Frust an Bord einiger kleinerer, jetzt fest liegender Schiffe. Zum Glück ist der Wind an diesem Samstagvormittag nur schwach – bislang halten die schwimmenden Sperren.

Zwei riesige Kräne ins Hafenbecken B gestürzt

Was war geschehen? Zwei Liebherr-Hafenmobilkräne sollen für den Export auf das Schwergutschiff mit Heimathafen Rotterdam ( Niederlande) verladen werden. Das übernehmen die zwei riesigen, gelben Schiffskräne des Spezialschiffes. Einer der Liebherr-Kräne vom Typ LHM 550 steht am Freitagabend bereits an Deck der „Jumbo Vision“. Der zweite soll gerade richtig positioniert werden - da passiert es: Gegen 20.45 Uhr stürzt dieser Kran mit gewaltigem Getöse ins Hafenbecken. Dadurch gerät das Schiff in Schieflage, und auch der zweite Liebherr-Kran geht über Bord.

Wie durch ein Wunder gibt es keine Todesopfer, keine Schwerverletzten. Lediglich ein Mitarbeiter der Verladefirma wird leicht am Knöchel verletzt, erklärt Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt gegenüber OZ.

Großaufgebot am und im Hafen

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Gefahrgutzug und Umweltamt kommt im Hafen zusammen. Mit mehreren Booten legt die Berufsfeuerwehr eine Ölsperre aus. Insgesamt seien 8000 Liter Öl und 4000 Liter Diesel in die Warnow gelangt, heißt es.

Zur Höhe der Schäden könne man aktuell noch keine genauen Aussagen treffen. „Da die Untersuchungen derzeit laufen, wären Aussagen über die Ursache des Unfalls zum jetzigen Zeitpunkt rein spekulativ“, so Schmidt weiter.

LHM 550 sind gewaltige Maschinen

Fakt ist: Liebherr-Hafenmobilkräne vom Typ LHM 550 sind gewaltige High-Tech-Geräte. Sie haben eine maximale Ausladung von 54 Metern und können bis zu 144 Tonnen Last heben. Sie sind mit Dieselmotoren ausgestattet und können durch lenkbare Einzelradsätze in alle Richtungen gesteuert werden.

Die Alleskönner LHM 550 sind für Schüttgutumschlag geeignet, aber auch für Container. Seit Produktionsstart im Jahr 2010 wurden mehrere hundert Stück der wendigen Kräne von Liebherr gebaut und verkauft.

Kräne kosten je vier bis fünf Millionen Euro

Die Kräne sind jeweils etwa 439 Tonnen schwer und kosten vier bis fünf Millionen Euro pro Stück – je nach Ausstattung. Sie waren getestet und einsatzbereit. Heißt: Neben Diesel und Motoröl könnten auch Hydraulik- und Kühlflüssigkeit das Warnowwasser gefährden.

Wie geht es jetzt weiter? Die Untersuchungen zum Unfallhergang laufen. Man werde alles unternehmen, so Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt, um die Aufklärungsarbeit zu unterstützen und die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Das Schwergutschiff „Jumbo Vision“ wurde beschädigt und darf nicht mehr auslaufen. Und zu Bergungsplänen gibt es noch keine Informationen. Zunächst stehe die Vermeidung von Umweltschäden im Vordergrund, heißt es von der Stadt und von der Feuerwehr.

Von Thomas Luczak