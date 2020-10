Sinkende Fangquoten: Um die Heringsbestände in der Ostsee ist ein Krieg entbrannt

Rostock/Brüssel

Mit Bangen schauen die deutschen Ostseefischer in diesen Tagen nach Brüssel. Von Montag an berät der EU-Agrar-Ministerrat über die Fangquoten für 2021 und die verheißen nach vielen Durstjahren für die Fischer wieder nichts Gutes. Den wichtigsten Fischbeständen in der deutschen Ostsee geht es schlecht. Doch weder beim Hering in der westlichen Ostsee – einst mit 70 bis 75 Prozent der Erlöse das wirtschaftliche Standbein der Fischer in Mecklenburg-Vorpommern -, noch beim Ostdorsch haben die Fischer mit überbordenden Fängen die Situation maßgeblich verursacht. Der Hering hat klimabedingte Nachwuchsprobleme, der Ostdorsch leidet an der Sauerstoffarmut und dem Nahrungsmangel östlich Bornholms.

869 Tonnen – Wer kann davon leben?

Der Internationale Rat für Meeresforschung empfahl – wie im Vorjahr – für 2021 nicht nur eine Schließung der Fischerei für das Sorgenkind „ Ostdorsch“, sondern auch für die Heringsfischerei in der westlichen Ostsee. Doch dazu, da ist sich der Rostocker Fischereibiologe Christopher Zimmermann ziemlich sicher, wird es nicht kommen. Die EU-Kommission brachte in ihrem Vorschlag entgegen den wissenschaftlichen Empfehlungen eine Absenkung der Heringsquote um 50 Prozent ins Spiel. Selbst damit bliebe der Heringsfischerei in der Ostsee nur noch eine Fangmenge von 1575 Tonnen, von denen knapp 869 Tonnen auf die deutschen Fischer entfielen. Zu wenig zum Leben, zum Sterben zu viel. In der Erzeugergenossenschaft Usedomfisch -Freest teilten sich 69 Kutter in diesem Jahr 256 Tonnen Heringsquote. „Bereits jetzt liegen auf den kleinen Kuttern nur noch 100 Kilogramm Quote“, sagt der Chef Michael Schütt. „Wer kann davon leben?“

Bei gerechter Verteilung wäre Anstieg der Quote möglich

Die Verhandlungen in Brüssel gleichen dabei einem Basar, auf dem widerstreitende Interessen aufeinanderprallen. Der Heringsbestand in der westlichen Ostsee wird auch im Skagerrak und Kattegat befischt - Fanggebiete, die vor allem von den Schweden und den Norwegern bewirtschaftet werden. Das Problem: Diese Quoten werden erst im Dezember zusammen mit den Nordseequoten festgelegt. „Wenn im Skagerrak/ Kattegat in den vergangenen Jahren der gleiche Ansatz wie in der westlichen Ostsee gefahren worden wäre, dann wäre der Bestand schon auf dem Weg der Erholung“, so der Fischereibiologe. Unter dieser Voraussetzung – so seine Prognose – hätten in diesem Jahr die Fangmengen für die Ostseefischer sogar wieder steigen können.

„Verstoß gegen bestehende Regelungen“

Im vergangenen Jahr wurden in der westlichen Ostsee die Heringsquote um 65 Prozent abgesenkt, im Skagerrak/ Kattegat nur um 16 Prozent. Das führte nicht nur dazu, dass der Fischereidruck nicht ausreichend gedrosselt wurde, sondern auch, dass die Fänge Schritt für Schritt zunehmend in die Grenzgewässer zwischen Ost- und Nordsee verlagert werden. „Das ist nicht nur ärgerlich für die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ist auch ein Verstoß gegen das Prinzip der relativen Stabilität“ so Zimmermann. Das 1983 erstmals in der EU angewandte Prinzip der relativen Stabilität schreibt die Verteilung der Höchstfangmengen auf die Mitgliedsstaaten fest.

Schweden führen beinharte Linie

Stattdessen bestimmen nationale Egoismen die Verhandlungen. Inzwischen werden nur noch 20 Prozent des Bestandes tatsächlich in der westlichen Ostsee, dafür aber 60 Prozent im Kattegat und Skagerrak und 20 Prozent in der Nordsee gefangen. „Vor allem die sehr auf Nachhaltigkeit bedachten Schweden führen hier eine beinharte Linie“, so Zimmermann. Schweden hatte beim Beitritt in die EU im Jahr 1995 nur einen sehr kleinen Anteil an Nordseehering erhalten. Um diesen Nachteil auszugleichen und an mehr wertvollen Nordseehering zu kommen, setzen sie auf hohe Quoten im Skagerrak und Kattegat, weil sie davon 50 Prozent in der Nordsee fischen dürfen.

Um das Gleichgewicht für die Ostseefischer wiederherzustellen, müssten die Fangquoten im Skagerrak und Kattegat nun um 80 Prozent reduziert werden. „Es gibt aber praktisch kein Druckmittel“, so Zimmermann. Die Schweden blockieren.

Mit dem Brexit verliert EU Druckmittel

Und auch die Norweger, die einen wesentlichen Anteil des Nordseeherings für sich beanspruchen, sitzen inzwischen am langen Hebel. Denn durch den Brexit verliert die EU - und damit auch Deutschland - wesentliche Tauschmöglichkeiten. „Bisher waren die Norweger gut zu beeindrucken, weil sie Zugang zu den EU-Makrelengebieten bekommen haben, die in der britischen Zone liegen. Verliert die EU dieses Druckmittel, gewinnen die Norweger noch stärker an Gewicht.“

Um wieder mehr Balance zwischen den Staaten herzustellen, müsste ein strategischer Nachteil aufgehoben werden. „Die Quoten für die Nordsee und Ostsee könnten zeitgleich und miteinander gekoppelt festgelegt werden“, so Zimmermanns Vorschlag. Das letzte Mittel wäre es, alle Heringsfischereien im Kattegat/ Skagerrak und der Ostsee für ein Jahr zu schließen, den Reset-Knopf zu drücken und dann die Fangmengen wieder gleichmäßig aufzuteilen, um das Ungleichgewicht zu beheben. Das wäre eine Chance, wieder vorwärts zu kommen.“

Fischern brechen Strukturen weg

Für die Ostseefischer wird die Lage noch prekärer. Schon jetzt wird der Hering in Freest direktvermarktet, weil alte Verbindungen zu dänischen Verarbeitern gekappt werden mussten, weil sich der Transport für die Fänge nicht mehr rentierte. Aufwendige Strukturen vor Ort wie Fischhalle und Kühlhaus lassen sich nun nicht mehr ausreichend gegenfinanzieren, für Reparaturen fehlen Rücklagen. „Es besteht die Gefahr, dass hier wichtige Strukturen wegbrechen“, so der Chef der Fischereigenossenschaft Freest, Michael Schütt.

Von Martina Rathke