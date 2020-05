Rostock

Falk Zachau ist erst seit einigen Monaten im Amt als Hafenkapitän der Hansestadt Rostock und muss sich gleich großen Herausforderungen stellen: Ende Januar fielen im Überseehafen Rostock zwei Hafenmobilkräne beim Verladen ins Wasser, und dann wurde Anfang Mai ein gigantischer Schwerlastkran auf dem Spezialschiff „Orion“ beim Belastungstest im Hafenbecken B „durch technisches Versagen“ völlig zerstört.

Bei solchen schweren Havarien müssen wir zur Gefahrenabwehr als Ordnungsbehörde mit Sofortmaßnahmen schnell Entscheidungen treffen – zum Beispiel Notfallketten einleiten, das Hafenbecken sperren und unter anderem durch Ölsperren verhindern, dass umweltgefährdende Stoffe ins Wasser gelangen“, erklärt der 32-Jährige.

Alle Schiffsbewegungen werden überwacht

Derart dramatische Unfälle sind Ausnahmen im Alltagsgeschäft eines Hafenkapitäns. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehöre „die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs in allen Bereichen, insbesondere der Seeschifffahrt“. Leichtigkeit des Verkehrs heißt, dass Schiffsverkehr ohne Behinderung stattfindet. „Alle Schiffsbewegungen werden hierzu überwacht und koordiniert aufeinander abgestimmt, um bereits in Voraussicht Unfälle zu vermeiden“, betont Zachau.

Hafenkapitän Falk Zachau leitet das Hafen- und Seemannsamt in Rostock. Quelle: OVE ARSCHOLL

Der gebürtige Rostocker ist dem Wasser und der Schifffahrt seit jungen Jahren eng verbunden. Sein Vater ist in der Schleppschifffahrt tätig, der Großvater war 20 Jahre verantwortlich für die Inspektion der Lotsenboote und Schlepper im Rostocker Hafen, und schon als Kind war Zachau als Mitglied im Rostocker Ruderclub auf der Warnow unterwegs. Er studierte Nautik/Seeverkehr am Warnemünder Bereich Seefahrt der Hochschule Wismar und arbeitete für verschiedene Reedereien, bis er im August 2019 in das Hafen- und Seemannsamt Rostock wechselte und dann als Hafenkapitän die Nachfolge seines Vorgängers Gisbert Ruhnke antrat.

Amt stellt auch Fischereischeine aus

„Das Hafen- und Seemannsamt (HSA) nimmt in den Rostocker Häfen als Ordnungsbehörde die öffentlich-rechtlichen und hoheitlichen Befugnisse wahr“, heißt es offiziell. Im HSA wird unter anderem der Schiffsverkehr im Hafen geregelt, werden behördliche Anordnungen erlassen, Angel- und Fischereischeine sowie Befähigungszeugnisse ausgestellt. Außerdem bewirtschaftet das Amt die Kommunalhäfen und ist für Investitionen und Unterhaltung der Hafenanlagen zuständig.

So musste das HSA Ende vergangenen Jahres die Verlegung eines der beiden Petersdorfer Kräne im Stadthafen veranlassen. Zuvor war festgestellt worden, dass der 70 Tonnen schwere Kran auf unsicherem Grund stand. Als weitere aktuelle Aufgaben des Hafen- und Seemannsamts mit seinen 35 Mitarbeitern nennt Zachau unter anderem die durchgeführten Baggerarbeiten in der Zufahrt zum Alten Strom in Warnemünde, den Bau des Sportboothafens Warnemünde sowie die Überführung eines alten Kutters zum Abwracken beim Recycling-Unternehmen Alba Nord.

Von Axel Meyer-Stöckel