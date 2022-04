Rostock

Erste große Nagelprobe für den Tourismus nach der Pandemie: Rund 300 000 Übernachtungsgäste besuchten über die Osterfeiertage Mecklenburg-Vorpommern. „Wir können auf einen guten Saisonstart zurückblicken“, bilanzierte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, das lange Osterwochenende. Die Übernachtungsbetriebe seien durchschnittlich zu 75 Prozent gefüllt gewesen, an der Küste besser als im Binnenland. Damit blieben die Zahlen leicht hinter dem Osterfest 2019 zurück, dem letzten vor der Pandemie, an dem die Branche Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen öffnen durfte.

Vier Herausforderungen: Personal, Preise, Pandemie und Putin

Sonniges Wetter und frühlingshafte Temperaturen hatten die Urlauber zu Strandspaziergängen, Schiffstouren und Fahrradausflügen gelockt. Auch Kultureinrichtungen durften wieder öffnen. So kamen allein zum traditionellen Vineta-Spektakel am Sonntag auf der Insel Usedom nach Veranstalter-Angaben rund 2500 Besucher.

Die Schauspieler der Vorpommersche Landesbühne Anklam singen und tanzen am Strand auf der Insel Usedom. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Die im Vergleich zu 2019 etwas niedrigeren Gästezahlen erklärt sich der Verband mit der noch immer herrschenden pandemiebedingten Zurückhaltung und einer gewissen Preissensibilität der Gäste angesichts der in allen Lebensbereichen steigenden Kosten. „Die Branche sieht sich in diesem Jahr vier großen Herausforderungen gegenüber: Personal, Preise, Pandemie und Putin“, so Woitendorf. Man schaue zuversichtlich in das Jahr, auch wenn sich die Saison nur schwer prognostizieren lasse. „Wir haben Ostern als einen positiven Aufbruch erlebt, als einen Start, der uns gelungen ist.“ Die aktuelle Nachfrage lasse deshalb auf ein insgesamt gutes Jahresgeschäft hoffen.

3G-Regel gekippt – Gäste dennoch vorsichtig

Die Landesregierung hatte die 3G-Regelungen für die Gastronomie und Freizeiteinrichtungen rechtzeitig vor Ostern gekippt. „Die Entscheidung, mehr Verantwortung den Gästen zu überlassen, hat sich als richtig erwiesen“, so der Chef des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz. Die Ostergäste seien vorsichtig gewesen, hätten zum Teil auch dort Maske getragen, wo es gar nicht mehr erforderlich gewesen sei. Gerade die sehr strengen Corona-Regelungen in MV hatten die Branche in den vergangenen Jahren immer wieder in Erklärungsnöte gegenüber den Gästen gebracht.

Das gute Wetter hat auch den Gaststätten in die Hände gespielt. Neben den Urlaubern nutzten Einheimische das verlängerte Wochenende zu Ausflügen, verbunden mit einem Restaurantbesuch. „So kann es weiter gehen“, sagte Schwarz. Zudem hätten sich Gäste verständnisvoll gegenüber den notwendigen Preisanpassungen gezeigt. Nur in seltenen Fällen sei es zu Diskussionen gekommen. Angesichts steigender Einkaufspreise für Lebensmittel und höheren Personalkosten hatten Hotels und Restaurants die Preise um bis zu 15 Prozent angehoben.

Auch der Dehoga berichtete von unterschiedlichen Auslastungen, die aber nicht unüblich zu Ostern seien. Während an der Küste die Auslastung sehr gut gewesen sei, bezeichnete Schwarz die Auslastung im Binnenland als „zufriedenstellend“.

Von Martina Rathke