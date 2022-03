So lange müssen Deutsche für einen Liter Benzin arbeiten

Arbeitende in Deutschland müssen derzeit durchschnittlich rund sechs Minuten für einen Liter Benzin arbeiten. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Berechnung des Online-Portals „Statista“ auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts und des Mineralölwirtschaftsverbands.

Demnach lag der durchschnittlich Preis für Superbenzin E5 bei 2,23 Euro pro Liter. Die Arbeitsminute wurde von dem Unternehmen auf 6,18 Minuten beziffert. Im Vorjahr habe die Zahl bei rund viereinhalb Minuten gelegen. Im Jahr 2020 hätten die Autofahrenden nur etwas mehr als dreieinhalb Minuten arbeiten müssen, was Statista auf die damals gesunkenen Preise im ersten Jahr der Pandemie zurückführte.

Nach eigenen Angaben berechnete „Statista“ die Arbeitsminuten am Beispiel von Fachkräften im produzierenden Gewerbe.

Benzinpreise kamen auf Höchststände

Die Benzinpreise hatten Höchststände erreicht – waren aber zuletzt gesunken. Wie der ADAC am Freitag mitteilte, kostete ein Liter Diesel am Donnerstag durchschnittlich 2,211 Euro. Das waren 4 Cent weniger als am Vortag und 11 Cent weniger als vor einer Woche.

Steigende Spritpreise: ADAC sieht noch keine Auswirkung auf Verkehrslage

Für Super E10 verlangten die Tankstellen im Schnitt noch 2,127 Euro – also 3 Cent weniger als am Vortag und 8 Cent weniger als zu Beginn der Woche. Im Zuge von Russlands Krieg gegen die Ukraine war der Rohölpreis zwischenzeitlich stark gestiegen, auch wenn er zuletzt wieder relativ nahe an seinem Vorkriegswert lag.

Angesichts der Kosten wurden auch die Forderungen nach Entlastungen lauter. Bundesfinanzminister Christian Lindner setzte sich etwa für einen Tankzuschusses ein.

RND/af mit dpa