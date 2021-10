Solarkataster soll Nutzung von Sonnenstrom in MV voranbringen

Rostock

Hessen hat es, Rheinland-Pfalz auch, ebenso Nordrhein-Westfalen. Doch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es kein Solarkataster, einen Atlas, in dem sich zum Beispiel Hauseigentümer darüber informieren können, ob ihre Immobilie für die Erzeugung von Solarenergie wirtschaftlich geeignet ist. Auf diese Weise soll die Installation von privaten Fotovoltaik-Anlagen befördert werden. Denn mit so einer Anlage könne man beispielsweise bis zu 70 Prozent des Jahresstromverbrauchs abdecken, weiß Axel Hübscher, Inhaber von Rasolar, einem Unternehmen aus Sabel bei Rostock, das seit 25 Jahren unter anderem Dächer für die Erzeugung von Solarenergie fit macht.

Dass es bislang kein Solarkataster gibt, ist insofern erstaunlich, als dass der Nordosten regelmäßig zu den sonnenreichsten Bundesländern zählt und in Deutschland etwa im vergangenen Jahr durchschnittlich 1900 Stunden lang die Sonne schien. Im Schweriner Energieministerium bestätigt Mitarbeiterin Karen Reinschmidt-Schilling: „Derzeit gibt es ein solches Kataster für Mecklenburg-Vorpommern noch nicht.“

Die Etablierung eines Katasters sei aber bereits betrachtet worden und es soll perspektivisch in den Energieatlas MV aufgenommen werden. „Eine konkretere Zeitangabe zur Umsetzung kann derzeit jedoch angesichts der umfangreichen einzubeziehenden Datenmengen und des Arbeitsumfanges noch nicht seriös gemacht werden“, sagt Reinschmidt-Schilling.

Alle Flächen auf Potenzial prüfen

Die ehemalige energiepolitische Sprecherin der Linken und ehemalige Vizepräsidentin im Landtag, Mignon Schwenke, sagt, dass beim Thema Solarkataster bislang nichts passiert sei. „Ohne Solarenergie kommen wir aber nicht weiter“, meint die Politikerin mit Blick auf die Erzeugung regenerativer Energie und Klimaschutz.

Susanne Schumacher, Referentin für ökologisches Bauen beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), wirbt dafür, dass alle Dächer und versiegelten Flächen dahingehend geprüft werden, ob Solartechnik auf ihnen installiert werden kann. „Diese Flächen sind unser wertvolles Gut und sie müssen genutzt werden“, sagt sie. Auch öffentliche Parkplätze könnten überdacht und mit Solarmodulen bestückt werden. „Der BUND ist für eine Prüfpflicht bei allen Flächen, ob sie für die Erzeugung von Solarenergie geeignet sind.“ Die Solarpflicht werde derzeit in mehreren Bundesländern gesetzlich verankert – MV müsse nachziehen, fordert Susanne Schumacher.

Wie teuer wird meine Solaranlage? Wie finde ich Firmen, die sich mit der Erzeugung von Solarstrom auskennen? Eine Sammlung von Unternehmen in MV gibt es auf: www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/themen/mensch-umwelt/energiewende/sonnenenergie/ Braucht man eine Baugenehmigung für eine Solaranlage auf seinem Dach? Im Allgemeinen ist keine Baugenehmigung erforderlich. Wer erledigt die Bürokratie mit den Netzbetreibern? In aller Regel die Solarfirmen. Wie finde ich ein seriöses Unternehmen? Axel Hübscher, Inhaber der Firma Rasolar bei Rostock, sagt: „Gute Arbeit spricht sich herum. Ich werde oft weiterempfohlen. Sprechen Sie mit Leuten, die eine Solaranlage auf dem Dach haben. Schauen Sie außerdem online nach Referenzobjekten der Unternehmen.“ Wie hoch ist eine Investition? Die Investitionskosten betragen derzeit laut „Bund“ 1400 bis 1600 Euro / kWp. Mit 1 kWp lassen sich pro Jahr etwa 1000 kWh Solarstrom erzeugen. Dafür braucht man eine Dachfläche von 7 bis 10 Quadratmetern. Hinzu kommt bei Bedarf ein Stromspeicher, der von den meisten geordert wird. Wie lange hält eine Solaranlage? Im Schnitt wird eine Lebensdauer von 25 Jahren garantiert.

Im Nordwesten und in Rostock gibt es Datensätze

Versuche, ein Solarkataster zu erstellen, gab es bereits. So hatte der Landkreis Nordwestmecklenburg 2015 das Projekt „eEnergieservices MV“ zur Erfassung von Solarflächen auf Dächern ins Leben gerufen. „Das war eine tolle Idee und wir waren der Zeit voraus“, sagt Christian Wohlleben vom Landkreis. Das energetische Potenzial von Dachflächen konnte im Internet abgerufen werden, um eventuell eigene Solaranlagen planen und kalkulieren zu können, inklusive Wirtschaftlichkeitsrechner.

Mit dem Auslaufen der Projektförderung sei der Atlas nicht mehr gepflegt worden, Daten werden nicht mehr erneuert, weil schlicht kein Personal dafür bezahlt werden könne. „Trotzdem haben wir im Landkreis eine robuste Datensammlung als Grundlage für kommende Projekte“, sagt Wohlleben.

Auch in Rostock wurde schon 2013 ein Datensatz für das Solarpotenzial Fotovoltaik geschaffen. Online sind die Häuser auf einer Karte anklickbar und mit Daten versehen, etwa mit dem empfohlenen Quadratmeteranteil für etwaige Solarmodule: www.geoport-hro.de. „Die Daten sind zwar etwas veraltet“, sagt BUND-Mitarbeiterin Susanne Schumacher, „aber immerhin gibt es welche zur Orientierung.“

Fast jedes Dach lässt sich nutzen

Unternehmer Axel Hübscher nutzt derweil die noch milden Tage, um Solarmodule auf den Dächern seiner Auftraggeber zu montieren. Pro Tag erreichen ihn ein bis zwei Anfragen – ein Dach schafft er durchschnittlich pro Woche. „Es gibt kaum Dachflächen, die sich nicht für Solartechnik eignen“, sagt der Fachmann. Deshalb sehe er den realen Vorteil eines Solarkatasters eher skeptisch.

Nach spätestens zehn Jahren rechne sich im Nordosten eine Solaranlage beispielsweise für Eigenheimbesitzer, die den erzeugten Strom selbst nutzen. „Es geht meinen Kunden nicht mehr ums Geldverdienen mit dem Einspeisen von Strom ins Netz, das sich nicht mehr lohnt, weil die Einspeisevergütung stark gesunken ist, sondern es geht ihnen um das Einsparen von Stromkosten“, berichtet Hübscher. Der Unterschied sei gravierend: Kostet eine Kilowattstunde Strom auf dem Markt rund 30 Cent, drückt man den Preis durch selbst erzeugten Strom auf 8 bis 9 Cent pro kWh. Da kann man pro Jahr schnell mal einen Tausender bei den Stromkosten sparen. Und umweltfreundlich ist es auch noch.

Von Klaus Amberger