Steigende Lebensmittel-Preise in MV: Schluss mit Wegwerfen

 In Deutschland werden pro Kopf und Jahr 75 Kilogramm Essen für die Tonne produziert: gekauft, im Kühlschrank oder Obstkorb vergessen und dann im Müll entsorgt. Solange wir uns das leisten, sind Lebensmittel tatsächlich zu billig.

Lebensmittel sind keine Wegwerf-Ware, sondern ein Gut, das unser Leben sichert – notwendig wie die Luft zum Atmen und das Dach überm Kopf. Fakt ist: Gemessen am Einkommen geben die Deutschen weniger Geld für Essen und Trinken aus als Menschen in anderen Ländern. Manchmal scheinen wir das zu vergessen.

In den Korb gehört nur, was auch gegessen wird

Nun gibt es aber verschiedene Arten von Preisanstiegen. Den notwendigen, der das Lebensmittel endlich zu dem macht, was es wirklich wert ist. Und den unausweichlichen, der getrieben durch hohe Energiekosten die Preisspirale bei der Lebensmittelherstellung anheizt.

Dem Kunden vor der Kühltheke im Supermarkt ist es zunächst völlig schnuppe, warum die Preise anziehen. Schwierig wird es vor allem für jene, die jetzt schon beim Einkauf auf den Cent schauen müssen. So paradox es klingt, in den steigenden Preisen liegt auch eine Chance: den Blick für das eigene Kaufverhalten zu schärfen, damit nur das im Einkaufskorb landet, was später auch gegessen wird.

Von Martina Rathke