Stralsund: Halbmarathon im Norma-Supermarkt

Norma gehört zu den großen Handelsunternehmen im Lebensmittel-Discount-Bereich mit Sitz in Nürnberg ( Bayern).

Mehr als 1450 Filialen stehen in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich – 54 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern. 16 Niederlassungen versorgen die Filialen –ein Zentrallager steht in Dummerstorf bei Rostock. Es versorgt neben den Häusern in MV, drei in Niedersachsen, zwei in Brandenburg und acht in Schleswig-Holstein. Diese insgesamt 67 Filialen werden täglich von 30 bis 35 Lkw angefahren.

Rund 16 000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, im Nordosten sind es etwa 800. Darunter sind 51 Auszubildende. Norma bildet Verkäufer aus, Kaufleute im Einzelhandel und Büromanagement. Außerdem Fachlageristen sowie Fachkräfte für Lagerlogistik. Zudem gibt es die Möglichkeit eines dualen Studiums.

Die erste Norma-Filiale wurde 1964 in Nürnberg eröffnet. Die erste in MV im Jahre 1991 in Wismar.

Der Bruttoumsatz lag 2019 in Deutschland bei etwa 3,6 Milliarden Euro. (Quelle: statista.com)

Info: www.karriere-bei-norma.de