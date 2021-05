Stralsund

Wie es scheint, läuft im Kampf gegen die Corona-Pandemie die letzte Runde: Die Impfzahlen steigen, Inzidenz-Werte fallen, Öffnungen rücken in Sichtweite. Bei den Unternehmen in MV ist allerdings noch kein Tauwetter in Sicht. Die Stimmung ist so düster wie lange nicht mehr. Laut einer Konjunktur-Umfrage, die die drei Industrie- und Handelskammern im Nordosten am Dienstag vorlegten, schätzt jeder dritte Betrieb seine Geschäftslage als schlecht ein. Das sind vier Mal so viele wie kurz vor Beginn der Pandemie. Die Talfahrt hält an: Seit Beginn dieses Jahres hat sich die Lage weiter verschlechtert (siehe Kasten).

Aber es gibt Ausnahmen: Ausgesprochen gut läuft es beispielsweise beim Stralsunder Medizin-Start-up GWA Hygiene. Das Unternehmen, das sich mit Sensoren für Hygiene-Erfassung in Krankenhäusern („NosoEx“) einen Namen gemacht hat, blieb vom Corona-Blues bislang verschont. Im Gegenteil: „Wir haben mehr Aufträge als vorher“, sagt Geschäftsführer Tobias Gebhardt.

Steigende Insolvenzgefahr Im zweiten Jahr der Corona-Krise werden deutliche Spuren in der Wirtschaft von MV sichtbar. 22 Prozent der Betriebe im Nordosten verspüren zunehmende Liquiditätsengpässe. Bei acht Prozent – also jedem zwölften – ist sogar eine mögliche Insolvenz ein Thema. Die Zahlen stammen aus der am Dienstag veröffentlichten Frühsommer-Konjunktur-Umfrage der Industrie- und Handelskammern in MV. Die Krise hat längst Firmen erreicht, die vom Shutdown nicht direkt betroffen sind, heißt es. Am meisten leiden derzeit Teile des Einzelhandels, das Gastgewerbe, Taxi- und Reisebusunternehmen. So gut wie gar nicht eingetrübt hat sich das Klima in der Industrie. Eines der größten Probleme sei, dass die Landesregierung noch immer keine Öffnungsperspektive für den Sommer vorgelegt habe.

Verunsicherte Patienten

Corona habe in vielen Klinik-Chefetagen zu einem Umdenken geführt, erklärt der 31-Jährige. Wurden Hygiene-Beauftragte vorher eher als „lästige Bittsteller, die nur Kosten verursachen“ bestenfalls belächelt, nehmen die meisten Klinik-Vorstände das Thema inzwischen deutlich ernster.

Viele Krankenhäuser stehen wirtschaftlich unter Druck. Planbare Operationen wurden abgesagt oder verschoben. Viele Menschen scheuten den Gang in die Klinik aus Angst, sich dort anzustecken. „Für viele Krankenhäuser ist es eine Herausforderung, das Vertrauen der Patienten zurückzugewinnen“, sagt Gebhardt.

„In den Köpfen angekommen“

Dass es sich lohnen kann, Geld für die Stralsunder Sensoren auszugeben, die aufzeichnen, wie oft Pfleger und Ärzte Handdesinfektionsspender benutzen, habe sich vor diesem Hintergrund inzwischen herumgesprochen. „Das ist in den Köpfen der Entscheider angekommen“, erklärt der Geschäftsführer.

Ende 2020 schloss GWA Hygiene eine Vereinbarung mit der finnischen Firma Kiilto ab, skandinavischer Marktführer für Desinfektionslösungen im Gesundheitswesen. Eine Expansion in Richtung Norden liege auf der Hand, erklärt Gebhardt, der in Rostock und in Dänemark studiert hat. Das 2015 gegründete Unternehmen erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 2017 den Existenzgründerpreis der „OSTSEE-ZEITUNG“. Mittlerweile beschäftigt es 32 Mitarbeitende.

Stralsunder Sensoren in Mexiko

Die kleinen Sensoren, die von einem Elektronik-Auftragsfertiger in Vorpommern hergestellt werden, verrichten mittlerweile auch schon in Mexiko ihren Dienst. „Keime kennen keine Grenzen“, erklärt Tobias Gebhardt.

Die Desinfektionsmittel-Branche habe durch die Corona-Krise weltweit enormen Aufschwung erfahren. Viele neue Anbieter kamen dazu. Allein in Belgien, wo GWA Hygiene ebenfalls im Geschäft ist, kamen 400 neue Anbieter dazu. Auf Dauer ist der Markt aber für alle nicht groß genug. Unternehmen, die auf Dauer erfolgreich sein wollen, müssen mehr bieten.

Geld vom Biontech-Finanzierer

An dieser Stelle kommen die Stralsunder ins Spiel: Die Sensoren und dazu gehörende Datenauswertungssysteme sind ein überzeugendes Extra, um austauschbare Produkte, wie Desinfektionsmittel, besser verkaufen zu können. Das sah beispielsweise auch der hessische Medizintechnik-Hersteller B. Braun so. Der Weltmarktspieler nahm die Stralsunder bereits 2019 unter Vertrag.

Finanziert wird GWA von Wagniskapitalgebern. Mit 2,5 Millionen Euro beteiligte sich der namhafte Hightech-Gründerfonds. 2018 stieg Mig Fonds mit zwei Millionen Euro ein. Zum Portfolio der hessischen Start-up-Investoren gehört auch der Mainzer Corona-Impfstoff-Vorreiter Biontech.

Die Digitalisierung in den Klinik stehe noch weit am Anfang, ist GWA-Chef Gebhardt überzeugt. Zurzeit verbringen die Hygiene-Experten der Krankenhäuser die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Datenerfassung und Dokumentation. Automatische Lösungen, wie NosoEx, können ihnen dabei helfen, sich wieder mehr ihrer eigentlichen Aufgaben zu widmen: Mitarbeiter schulen und die Hygiene-Standards voranbringen.

Von Gerald Kleine Wördemann