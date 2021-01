Stralsund

Die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair nutzt aktuell das sogenannte Schutzschirmverfahren. Dieses ermöglicht dem Unternehmen unter anderem die Sonderkündigung von Leasingverträgen von Flugzeugen. Aktuell besitzen die Sundstädter sieben Airbusse.

Mindestens fünf Flieger will man ab Februar im Bestand haben. OZ sprach mit dem Eigner Marcos Rossello (54).

Sie haben aktuell 250 Mitarbeiter. Wie viele Jobs sind akut bedroht?

Marcos Rossello: Aktuell keine. Dank des Schutzschirmverfahrens erhalten die Mitarbeiter bis Februar Insolvenzausfallgeld. Danach tragen wir die Personalkosten wieder allein.

Air Berlin, Germania, Thomas Cook – diese Fluggesellschaften sind bereits vom Markt verschwunden. Werden weitere Firmen sterben? Und welche Chancen hat Sundair?

Wir werden weitere Firmen sterben sehen. Unser Unternehmen fliegt weiterhin auf Sicht. Denn niemand kann sagen, wann sich die Corona-Lage entspannt.

Dabei spielt die Sonderkündigung von Leasingverträgen für Ihre Flugzeuge ein wichtige Rolle. Wie ist der Stand?

Zwei Flugzeuge gehen voraussichtlich zeitnah an den Eigentümer zurück. Über die Konditionen von drei Fliegern wird bis Ende des Monats verhandelt. Mit mindestens fünf Airbussen, die zwischen 150 bis 180 Passagiere befördern können, wollen wir in diesem Jahr agieren.

Basen auf fünf Flughäfen Das Stralsunder Unternehmen Sundair ist im Jahr 2016 gegründet worden. Es hat Flugzeuge auf den Flughäfen in Kassel-Calden, Berlin Brandenburg ( BER), Dresden, Bremen und Düsseldorf stationiert. Größter Partner der Hansestädter ist der Reiseanbieter Schauinsland aus Duisburg ( Nordrhein-Westfalen).

Ein solches Flugzeug kostete Sie bisher Fixkosten von jährlich rund 3,6 Millionen Dollar. Darin enthalten sind zum Beispiel die Ausgaben für den Treibstoff, die Leasingraten, Versicherungs- und Landegebühren sowie Rückstellungen für die Checks, die so ein Flieger in vorgegebenen Intervallen benötigt. Welche Kalkulationen stellen Sie aktuell an?

Aufgrund der dramatisch gesunkenen Nachfrage im Tourismusbereich und damit auf der Erlösseite, sinken diese Kosten erheblich. Wir gehen 2021 und 2022 von jährlich 600 000 bis 700 000 Dollar pro Flugzeug aus.

Wohin fliegen denn in diesen turbulenten Zeiten die Passagiere von Sundair?

Während der Linienverkehr nach Griechenland eingestellt wurde, fliegen wir den Libanon fast täglich an. Mitunter sind zwei Abflüge pro Woche von Berlin, Düsseldorf und Stockholm nach Beirut aufgrund der starken Nachfrage nötig. Neben libanesischen und syrischen Passagieren nutzen auch deutsche Urlauber verstärkt dieses Angebot.

Zur Weihnachtszeit waren auch die Kanarischen Inseln das vorrangige Ziel deutscher Gäste?

Richtig. Von Bremen und Dresden aus sind unsere Flieger häufig Richtung Gran Canaria gestartet.

Wie sichern Sie den Infektionsschutz an Bord?

Ein Airbus A320 der Charter-Fluggesellschaft Sundair steht auf dem Vorfeld am Flughafenterminal des Kassel Airport. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Es gibt seitens der Bundesregierung klare Vorgaben. Dazu gehören die Vorlage eines aktuellen Corona-Testes und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an Bord. Einer unserer Mitarbeiter prüft täglich die unterschiedlichen Regelungen in den Zielländern. Auch innerhalb Deutschlands sind die Verordnungen, etwa betreffs einer möglichen Quarantäne für Passagiere, unterschiedlich.

Wagen Sie eine Prognose, wie Sundair sich am Ende des Jahres wirtschaftlich präsentiert?

Unser Umsatz lag 2019 bei knapp 100 Millionen Euro. Aktuell käme eine Prognose für 2021 dem Schauen in eine Glaskugel gleich. Doch aufgrund der sich abzeichnenden positiven Verhandlungsergebnisse hinsichtlich der Leasingraten sehen wir uns auch für 2022 unter den europäischen Airlines gut aufgestellt.

Niemand weiß, wann und in welchem Umfang der weltweite Flugverkehr wieder stattfinden wird. Fakt aber ist, dass das Fliegen für die Passagiere teurer wird, oder?

Das ist absolut zutreffend. Es steigen nicht nur die Flughafengebühren. Allein die CO2-Zertifikate, die Sundair bislang etwa 2,6 Millionen Euro gekostet haben, verteuern sich um etwa 30 Prozent. Mittlerweile sind etwa 33 Euro pro Tonne fällig. Das alles wird sich beim Ticketpreis deutlich bemerkbar machen.

Von Volker Penne