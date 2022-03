Rostock

An der Spitze der größten Industrie- und Handelskammer von MV könnte es einen Wechsel geben: Der Stralsunder Media-Markt-Chef Torsten Grundke (56) kündigt seine Kandidatur als Präsident der IHK Rostock an. Der bisherige Präsident Klaus-Jürgen Strupp (60), seit 2019 im Amt, will ebenfalls erneut antreten. Der ehrenamtliche, aber einflussreiche Posten wird am 15. März bei der konstituierenden Sitzung der neuen Vollversammlung in geheimer Wahl vergeben.

Grundke möchte sich für wirtschaftliche Belange einsetzen

Herausforderer Grundke möchte die Kammer für die Herausforderungen der Wirtschaft besser aufstellen. „Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen, um mich für neue Ideen einzusetzen“, sagt er. Er nennt ein ganzes Bündel an Themen, um die sich die IHK intensiver als bisher kümmern sollte. Zum Beispiel die explodierenden Energie- und Spritpreise, die das Flächenland MV mit seinen vielen Pendlern und der starken Landwirtschaft besonders schwer treffen.

Im Einzelhandel sind die gesamten Auswirkungen der Corona-Pandemie seiner Meinung nach noch gar nicht sichtbar: Giganten wie Amazon verdrängen kleine stationäre Händler und sind eine Bedrohung für die Innenstädte. Die IHK als Interessenvertretung der regionalen Wirtschaft könnte dazu beitragen, dass mehr Steuergerechtigkeit erreicht wird, weil digitale Plattformkonzerne bislang kaum oder keine Steuern zahlen. „Wir müssen mehr Druck erzeugen“, fordert der Unternehmer.

Beim „Megathema“ Fachkräftemangel will er eine Stabstelle bei der Kammer einrichten, die sich gezielter als bisher um Lösungen kümmern soll – etwa durch eine bessere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Auch beim Kampf gegen Cyberkriminalität könnte die IHK nach seiner Ansicht mehr Hilfestellung leisten. 2021 waren zahlreiche Unternehmen in MV von Hackerangriffen betroffen, darunter Aida Cruises. Grundke: „Wir stehen hier erst am Anfang.“

Der Media-Markt-Chef sieht sich in seinem Eintreten für einen Neuanfang durch die Wahl der neuen IHK-Vollversammlung im November bestärkt. Zwei Drittel der 45 Mitglieder des „Parlaments der Wirtschaft“ sind neu dabei. Viele wollen sich laut Grundke für eine Erneuerung einsetzen, er nennt in diesem Zusammenhang den Rügener Hotelier Mathias Schilling und den Co-Working-Unternehmer Hannes Trettin, ebenfalls von der größten Insel Deutschlands. Als Kritik am derzeitigen Präsidenten will er seinen Vorstoß ausdrücklich nicht verstanden wissen.

Strupp plädiert für IHK-Präsidenten aus Rostock

Klaus-Jürgen Strupp, Audi-Händler aus Rostock, tritt ebenfalls wieder an. „Kontinuität zählt“, sagt der langjährige Stadionsprecher des FC Hansa Rostock, der diese Tätigkeit im Mai beendet. Sein Einsatz bei der IHK sei dagegen noch nicht vorbei. „Ich habe noch nicht fertig“, zitiert er den ehemaligen Bayern-München-Trainer Giovanni Trapattoni. Die von seinem Herausforderer Grundke aufgezeigten Themen seien nicht vernachlässigt worden. Im Gegenteil: „Wir haben diese Aufgaben längst identifiziert und bei der Politik platziert.“

Strupp zufolge sei es für die Kammer besser, wenn der Präsident aus dem wirtschaftlich starken Rostock kommt und nicht aus dem kleineren Stralsund. Diese Position würden viele IHK-Vertreter aus Vorpommern-Rügen teilen. Der Rostocker wurde vor zweieinhalb Jahren zum Präsidenten gewählt, nachdem sein Vorgänger Claus Ruhe Madsen Rostocker Oberbürgermeister wurde. Er werde sich in jedem Fall weiter für die Kammer einsetzen, versichert Strupp, egal, wie die Wahl Mitte März ausgeht. Sei es als Präsident oder Vizepräsident. „Vielleicht wird ja ein dritter Kandidat gewählt“, sagt er. Dann würde er gerne neben Grundke als Vize weitermachen.

Der Präsident wird für fünf Jahre gewählt, Bewerbungen sind noch am Wahltag möglich. Das Amt ist ehrenamtlich, Aufwandsentschädigungen oder Sitzungsgelder werden nicht gezahlt. Allerdings hat der Präsident Anspruch auf ein eigenes Büro und eine Assistenz, die allerdings auch noch für andere Aufgaben zuständig ist. Reisekosten, die im Rahmen der Tätigkeit anfallen, werden erstattet.

Von Gerald Kleine Wördemann