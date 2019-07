Stralsund

Das Stralsunder Start-up GWA Hygiene schreibt das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte: Nachdem das Jungunternehmen erst kürzlich eine Kooperation mit dem Pharmakonzern B. Braun Melsungen aushandelte, haben die Vorpommern nun die Technologie ihres Wettbewerber, der HyHelp AG aus Frankfurt, aufgekauft.

Mit der ersten Akquise seiner vierjährigen Firmengeschichte baut GWA, Z-Existenzgründerpreisträger 2017, seinen Status als Vorreiter im Händehygiene-Monitoring weiter aus. „Die Digitalisierung ist auch im Krankenhausmarkt derzeit das große Thema. Digital Health wird intensiv von Krankenhausketten vorangetrieben“, erklärt GWA-Mitgründer und -Geschäftsführer Tobias Gebhardt.

HyHelp ist seit 2016 als Dienstleister mit digitalen Systemen zur besseren Handhygiene für Krankenhäuser im deutschen Markt tätig gewesen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete GWA Hygiene noch an der Entwicklung eines vergleichbaren IoT-Systems und begann 2017 mit dem Vertrieb seines Produkts NosoEx. Das smarte Sensor-System erkennt, wann und wie häufig sich Klinikärzte und Pflegepersonal die Hände desinfizieren und hilft so, die Ausbreitung gefährlicher Keime zu verhindern.

Unlängst haben die Stralsunder ihre Technik in den neuen Desinfektionsmittelspender von B. Braun integriert und damit bereits Krankenhäuser in der Schweiz, in Österreich, Spanien und der Slowakei ausgestattet.

Mit dem jetzigen Deal investieren die Stralsunder auch in ihre Expansionsstrategie. Denn von HyHelp hat GWA neben der Technologie auch ein Patent für den US-Markt erworben.

ab