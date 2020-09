Rostock

Am Dienstag stehen in MV die Räder still. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Von Betriebsbeginn bis 9 Uhr morgens bleiben die meisten Busse und Bahnen in den Depots. Danach dauert es allerdings noch eine Weile, bis der Verkehr wieder fahrplanmäßig rollt. Nahbus aus Nordwestmecklenburg rechnet damit, dass spätestens um 11.30 Uhr wieder Normalbetrieb herrscht.

Die Reaktionen auf den Streik sind nicht nur positiv. „Bei allem Verständnis, dieser Streik ist für die Bildung der Kinder ein Schlag ins Gesicht“, sagt Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats. Um den Ausfall aus der Lockdown-Zeit auszugleichen, sei jede Stunde Präsenzunterricht unverzichtbar. Auch Nahbus-Geschäftsführer Jörg Lettau findet den Warnstreik „nicht angemessen“.

Rebus hält Streik für überzogen

Thomas Nienkerk, Chef von Rebus im Landkreis Rostock hält ihn für „völlig überzogen“, weil erst am Montag die Tarifverhandlungen auf Landesebene begonnen haben. Und Sven Müller, Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband MV, hält den Zeitpunkt für unpassend: „Schülerinnen und Schüler, Beschäftigte, Rentnerinnen und Rentner haben derzeit mit vielen Belastungen durch Corona zu kämpfen. Da braucht es keinen zusätzlichen Stress durch ausgefallene Busse und Bahnen.“ Noch deutlicher wird der Kommunale Arbeitgeberverband MV, er verurteilt den Warnstreik „auf das Schärfste“.

Verdi hält den Warnstreik für gerechtfertigt. Um besondere Härten für Pendler, Schüler und deren Eltern zu vermeiden, sei er extra Tage vorher angekündigt worden. „Wir wissen, dass viele Fahrgäste betroffen sind“, sagt Detlev Follak, Bezirksgeschäftsführer von Verdi in Rostock. Die geforderten Änderungen seien überfällig. Wer wegen des Klimawandels die Verkehrswende will, müsse die Berufe im Nahverkehr attraktiver machen.

Was müssen Schüler und Eltern beachten?

Der Unterricht findet statt. Das Schweriner Bildungsministerium empfiehlt, die Schule zu benachrichtigen, wenn es Schüler zu spät oder gar nicht in die Schule schaffen. Schülerinnen und Schüler, auf Busse und Bahnen angewiesen sind, sind entschuldigt, wenn nichts fährt. Ein Recht auf Schülerbeförderung besteht in den meisten Landkreisen ab einer Entfernung von zwei Kilometern für Grund- sowie vier Kilometern für ältere Schüler.

Warum wird gestreikt?

Die Gewerkschaft Verdi setzt sich mit der Aktion bundesweit für bessere und einheitliche Arbeitsbedingungen ein. Mit dem Warnstreik sollen die Arbeitgeber zu Verhandlungen in diese Richtung gezwungen werden, was diese bisher ablehnen. Unberührt davon verhandelt Verdi mit den Verkehrsbetrieben auf Landesebene, die erste Runde fand am Montag statt.

Manche Busfahrer haben 26 Urlaubstage im Jahr, andere, wie bei der RSAG in Rostock, 30. Auch bei der Arbeitszeit gebe es große Unterschiede. Ein großes Problem sind laut Verdi die Teilschichten. „Viele Busfahrer sind 14 Stunden am Tag unterwegs, um sieben Stunden zu arbeiten“, sagt Verdi-Geschäftsführer Follak. Zwischen den Teilschichten müssten sich die Fahrer oft „irgendwo in der Pampa herumdrücken“, weil der Weg nach Hause zu weit ist. Hier müsse es Verbesserungen geben, lautet eine Forderung. Unterschiede gibt es auch bei der Wochenarbeitszeit: In MV beträgt diese überwiegend 40 Stunden, in anderen Regionen sind es 37,5. Bei den Zulagen für Schichtarbeit bestehen laut Gewerkschaft Verdi ebenfalls große Unterschiede.

Haben die Busfahrer nicht gerade erst gestreikt?

Im Januar und Februar gingen die 2000 Bus- und Straßenbahnfahrer in MV für bessere Bezahlung auf die Straße. Viele Tage lang fuhr nichts mehr. Im April einigten sich beide Seiten: Die Gehälter steigen bis Ende 2021 in drei Stufen um 330 Euro, der Arbeitgeberverband spricht von einem Plus von zwölf Prozent bis 2022. Bei den neuen Verhandlungen geht es nicht um die Höhe der Gehälter, sondern um den Manteltarif, also Arbeitszeit, Urlaubstage, Weihnachtsgeld und Schichtzulagen. Diese Regelungen wurden laut Verdi 2003 gekürzt und seitdem für die meisten Betriebe nicht mehr verändert.

Beteiligen sich alle Verkehrsbetriebe?

Nein. Einige Verkehrsunternehmen haben eigene Haustarifverträge abgeschlossen und sind deshalb von der neuen Tarifauseinandersetzung nicht betroffen. Dazu zählen die Verkehrsunternehmen Rügen, Anklam und Schwerin.

Von Gerald Kleine Wördemann