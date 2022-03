Rostock

Sergej Levov (58) ist Mecklenburger auf Zeit. Der Produktionsleiter beim Medizintechnik-Unternehmen Miltenyi pendelt zwischen dem Fertigungsstandort in Teterow (Landkreis Rostock) und der Zentrale im rheinländischen Bergisch-Gladbach. Zwei Wochen NRW, eine Woche MV, immer im Wechsel. „Meine Frau hat sich inzwischen daran gewöhnt“, sagt der gebürtige Moskauer. Der Maschinenbau-Ingenieur hat in Teterow die Fertigung aufgebaut. Wie es aussieht, bekommen Levov und sein Team demnächst noch mehr zu tun.

Insgesamt mehr als 15 Millionen Euro vom Land NRW

Miltenyi steigt in die Behandlung von Corona-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen ein. Dazu setzen die Biotechniker auf das körpereigene Immunsystem mit den T-Zellen. Wie eine Polizei greifen diese die feindlichen Viren an und ziehen sie aus dem Verkehr. Sars-Cov-2 ist ein besonders hartnäckiger Feind. Miltenyi hat ein Verfahren entwickelt, bei dem gespendete T-Zellen von genesenen Corona-Patienten aufbereitet und injiziert werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert klinische Tests für das Verfahren in sieben Universitätskliniken mit insgesamt 7,75 Millionen Euro. Sollte die klinische Studie erfolgreich verlaufen, könne das Verfahren binnen kurzer Zeit weltweit eingesetzt werden. Miltenyi hat außerdem einen Test entwickelt, zum Nachweis der Immunität gegen Corona, ebenfalls auf Basis der T-Zellen. Bisherige Tests prüfen nur, ob eine Person infiziert ist und nicht ob ihr Immunsystem ausreichend geschützt ist. Auch dieses Projekt wird von NRW gefördert, mit weiteren 7,5 Millionen Euro.

Das Team von Miltenyi Biotec in Teterow entwickelt ein neues Verfahren zur Behandlung von schwer erkrankten Corona-Patienten. Quelle: Miltenyi Biotec

Weltmarktführer produziert in Teterow

Die Maschinen für die Aufbereitung der Zellen – Geräte in der Größe eines Bürokopierers, Preis rund 200 000 Euro pro Stück – heißen „Prodigy“, auf Deutsch „Wunderkind“. Sie werden in Teterow hergestellt, ebenso Verbrauchsmaterial wie Schläuche und Nährmedien. 2019, als das Werk im Rheinland die steigende Nachfrage nicht mehr bedienen konnte, stampfte Miltenyi-Ingenieur Levov in weniger als einem Jahr eine zweite Prodigy-Fertigung in Teterow aus dem Boden, wo das Unternehmen seit 2003 ansässig ist.

Die Geräte werden bisher vor allem in der Immuntherapie gegen Krebs eingesetzt. Große Pharmaunternehmen, die diese Therapien anbieten, lassen in ihren Großlaboren gleich Dutzende der „Wunderkinder“ nebeneinander laufen. Miltenyi ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer.

Medizintechnik aus ehemaliger Autozulieferer-Fabrik

Ist eine öffentliche Millionen-Förderung von Corona-Therapien noch gerechtfertigt, zu einem Zeitpunkt, an dem die Pandemie sich zumindest gefühlt allmählich verabschiedet? „Wir werden das noch brauchen“, ist Michael Hallek, Direktor an der Kölner Uni-Klinik, überzeugt. Er koordiniert die Studie. Patienten mit geschwächtem Immunsystem, beispielsweise nach einer Krebsbehandlung, hätten noch immer kaum eine Chance gegen das hartnäckige Virus. Außerdem ließe sich das Verfahren auf andere Erreger und künftige Pandemien übertragen.

In Teterow beschäftigt das weltweit tätige Unternehmen rund 500 seiner insgesamt 4000 Beschäftigten. Ende 2021 übernahm Miltenyi in Rostock.Laage den im vergangenen Frühjahr geschlossenen Standort des Automobilzulieferers Flamm Aerotec. Hier sollen allerdings keine Wunderkinder zusammengebaut werden, sondern Schlauchsysteme sowie weitere Nebenprodukte hergestellt werden. Das frühere Automotive-Werk wird künftig außerdem auch als Logistik-Stützpunkt genutzt.

Fachkräftemangel trifft auch Weltmarktführer

Wie alle Unternehmen ist die Vorzeige-Biotech-Firma vom Fachkräftemangel betroffen. „Wir haben zurzeit 600 offene Stellen, zwei Drittel davon allein in Deutschland“, sagt Gründer Stefan Miltenyi. Die verkehrsmäßig nicht gerade optimal angebundene Lage in Teterow mache vor allem die Akquise von hochqualifizierten Wissenschaftlern schwierig, räumt Produktionschef Levov ein. Er selbst hat sich längst mit seinem Dasein als „Teilzeit-Mecklenburger“ arrangiert. Fünfeinhalb Stunden braucht er mit dem Auto von Teterow nach Hause in der Nähe von Düsseldorf, das sei in Ordnung.

Von Gerald Kleine Wördemann