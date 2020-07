Rostock

Etwa zwei Millionen Zuchtsauen gibt es in Deutschland. Sie werden fast die Hälfte des Jahres in engen Kastenständen gehalten. Dort können sie sich nicht umdrehen und kaum bewegen.

Ob und wie sich diese Haltungsbedingungen ändern sollen, darum gibt es seit Längerem Zoff zwischen Bauern, Tierschützern und Agrar-Politikern – im Bund und in den Ländern.

Gerichtsurteile zur Kastenstandhaltung nicht umgesetzt

Dabei sollte alles klar sein: „Seit 1992 gilt per Verordnung, dass die Sauen ihre Gliedmaßen ungehindert ausstrecken können müssen“, sagt Kerstin Lenz, Landesvorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes in MV. 2015 und 2016 seien die Vorgaben vom Oberverwaltungsgericht Magdeburg und dem Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. „Sie gelten ohne Übergangsfrist“, erklärt Kerstin Lenz. In die Wirklichkeit umgesetzt wurden sie jedoch nicht.

Kerstin Lenz, Landesvorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes in MV. Quelle: Norbert Fellechner

Und so sind die gängigen Kastenstände bis heute zu klein. Der Platz ist in der Regel so begrenzt, dass die Sauen ihre Gliedmaßen nicht ungehindert ausstrecken können, ohne dabei an bauliche Hindernisse oder an die Sau im Nachbarkastenstand zu stoßen. „Der tierschutzwidrige Kastenstand muss weg – das muss das Ziel sein“, betont Kerstin Lenz. Zumindest aber müsse jetzt und sofort das „Magdeburger Urteil“ von 2015 umgesetzt werden. Schon zu lange sei geltendes Recht von behördlicher Seite und der landwirtschaftlichen Branche schlichtweg ignoriert worden.

Bauern: Verbot führt zu mehr Ferkelimporten

Das wollen die Bauern in MV so nicht auf sich sitzen lassen. „Die Landwirte sind selbstverständlich bereit, sich noch mehr für das Wohl ihrer Tiere einzusetzen“, versichert Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes MV. Die Landwirtschaft habe sich in den vergangenen 30 Jahren stetig zugunsten tiergerechter Systeme weiterentwickelt.

Jedoch: „Ein völliges Verbot der Kastenstandhaltung wird zu einer Abwanderung der Sauenhaltung in andere europäische Länder, also zu einem Sinken der Sauenzahl und einem Anstieg der Ferkelimporte führen“, gibt Kurreck zu bedenken. Ein kompletter Ausstieg aus der Kastenstandhaltung berge auch aus Tierschutz-Sicht Risiken. So seien Tiere in der Rausche ohne Fixierung zum Beispiel erhöhtem Stress ausgesetzt, weil die Sauen vermehrt rangeln, schubsen und aufreiten. Und für die Mitarbeiter bestehe unter anderem eine Verletzungsgefahr durch aufspringende Sauen.

Agrarministerium: Verfahren ist rechtlich zulässig

Die Haltung von Sauen und Jungsauen in Kastenständen nach dem Absetzen der Ferkel, während der Besamung und zu Beginn der Trächtigkeit sei seit Jahren ein gängiges und rechtlich zulässiges Verfahren, sagt Edgar Offel, Pressesprecher des Agrarministeriums. Mindestens genauso lange gebe es Kritik an der Haltungsform: Sie sei aus wissenschaftlicher Sicht nicht verhaltensgerecht, schränke die Bewegungsfreiheit der Tiere und die sozialen Kontakte ein.

Till Backhaus, Landwirtschafts- und Umweltminister von MV. Quelle: Norbert Fellechner

Umstellung auf Gruppenhaltung gefordert

Kerstin Lenz dagegen sieht in der Kastenstandhaltung einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Möglichkeit der artgemäßen Bewegung werde so eingeschränkt, dass dem Tier Schmerzen oder Leiden oder Schäden zugefügt werden – „zugunsten der Wirtschaftlichkeit und auf Kosten der Tiere“. In den Kastenständen würden die Sauen ihre artgemäßen Verhaltensweisen, wie Nestbau-, Erkundungs- oder Sozialverhalten, nicht ausleben, würden zunehmend teilnahmslos und entwickeln oft Verhaltensstörungen wie Stangenbeißen.

„Aus unserer Sicht sollten alle Betriebe im Deckbereich – wo die Sauen besamt werden – nach spätestens fünf Jahren auf die Gruppenhaltung – ohne jeglichen Kastenstand – umgestellt haben“, fordert Lenz. Nach spätestens zehn Jahren sollten alle Betriebe auch auf freie Abferkelsysteme umgestellt haben, das heißt, auch keine Sauen im Kastenstand im Abferkelbereich mehr fixieren.

Stallumbau wird teuer und dauert lange

Die Bauern sehen dabei große Probleme auf sich zukommen. „Da die Tiere künftig mehr Platz brauchen, müssen die Landwirte zusätzliche Ställe bauen, um ihren Bestand und damit ihre Wirtschaftlichkeit zu erhalten“, sagt Kurreck. Dafür seien Übergangsfristen notwendig. Von der ersten Idee bis zur Stallabnahme braucht es erfahrungsgemäß mit allen Genehmigungsverfahren etwa zehn Jahre. Für alte Anlagen müsse während der Übergangsfrist ein Bestandsschutz existieren und Bauanträge für Neubauten sollten schnell und unkompliziert bearbeitet und immissionsschutzrechtliche Hindernisse ausgeräumt werden.

Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes MV, bei einer Demonstration von Landwirten. Quelle: Danny Gohlke/dpa

Förderung von Betrieben, die rasch umstellen

Auch die Tierschützer sehen die Umstellung nicht unproblematisch. „Ja, Landwirte brauchen Unterstützung“, sagt Kerstin Lenz. Die maximale Fördermöglichkeit sollten diejenigen Betriebe erhalten, die noch vor Ablauf der festgelegten Fristen umstellen oder einen Bauantrag vorlegen, um den Kastenstand endgültig abzuschaffen, auf Gruppenhaltung und freie Abferkelung umzustellen. So werde ein tatsächliches Mehr an Tierschutz erreicht.

Mit dem Kastenstand-Ausstieg, der Ferkel-Kastration und dem Kupierverbot „stehen die Sauenhalter im Land vor großen Anforderungen, die sie im europäischen Wettbewerb deutlich benachteiligen“, sagt Kurreck. Wenn die Sauenhalter in MV überhaupt eine Perspektive haben sollen, dann gehe das nur mit staatlicher Unterstützung. „Hier handelt es sich schließlich um ein gesamtgesellschaftliches Anliegen“, betont Kurreck.

Backhaus : Bessere Haltungsbedingungen erforderlich

Nur der Verzicht auf den Kastenstand könne die Diskussion um diesen beenden, sei der Standpunkt des Ministeriums, sagt Offel. Till Backhaus ( SPD), Landwirtschaftsminister von MV, spricht sich dafür aus, „Betriebe höher zu fördern, die im Sinne des Tierschutzes schneller ihre Ställe umbauen“. Bereits 2015 habe Backhaus den Sauenhaltern empfohlen, außerhalb der Abferkelbereiche auf die Kastenstandhaltung zu verzichten.

Bundesrat will am Donnerstag entscheiden

Der Bundesrat will nun am 3. Juli – nach mehreren Verschiebungen – über die neue Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und damit über die Kastenstandhaltung von Säuen entscheiden. Damit habe der Bundesrat die Chance, den seit 2015 in der Diskussion stehenden „Tierschutz-TÜV“ endlich voranzubringen und damit für bessere Haltungsbedingungen zu sorgen, erklärt Backhaus.

Die vorgesehenen Änderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung betreffen unter anderem den Deck- wie auch den Abferkelbereich in der Sauenhaltung. Die Übergangsfrist für den Deckbereich soll nach den bisher vorliegenden Vorschlägen acht Jahre, die für den Abferkelbereich 15 Jahre betragen. „MV würde einen solchen Kompromissvorschlag mittragen“, erklärt Offel.

Bundesrat stimmt über Wegfall der Kastenhaltung ab In Mecklenburg-Vorpommern gibt es etwa 85 Betriebe, die zwischen 100 und 10 000 Sauen halten. Insgesamt werden etwa 82 000 Zuchtsauen in MV gehalten. Über einen Entwurf für die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und damit für den Ausstieg aus der Kastenhaltung soll – nach mehreren Verschiebungen – am 3. Juli im Bundesrat abgestimmt werden. Anfang Juni hatte der Bundesrat die Entscheidung über einen Kompromiss-Vorschlag, der von den Landwirtschaftsministern Nordrhein-Westfalens und Schleswig-Holsteins erarbeitet wurde, erneut vertagt. Ein neuer Kompromissvorschlag sieht eine achtjährige Übergangsfrist vor, nach welcher der Kastenstand im Deckbereich abgeschafft und die Gruppenhaltung der Sauen etabliert werden muss. Der Vorschlag klammert die Kastenstandhaltung im Abferkelbereich aus. Auch die Vorgabe, dass Sauen ihre Gliedmaßen ungehindert ausstrecken können müssen, wird nicht umfassend umgesetzt.

Von Bernhard Schmidtbauer