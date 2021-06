Tourismus-Neustart beflügelt Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin/Kiel

Der Neustart von Gastronomie und Tourismus nach monatelanger Corona-Zwangspause hat dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern einen kräftigten Schub verliehen. Für den Monat Juni meldete die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Mittwoch landesweit 61 600 Arbeitslose. Das waren 4800 weniger als im Mai und 4300 weniger als im Juni 2020. Wie Direktorin Margit Haupt-Koopmann sagte, fiel der Rückgang zum Vormonat damit mehr als doppelt so stark aus wie in den Jahren vor Ausbruch der Pandemie. „Der Arbeitsmarkt steht zwar noch immer unter dem Einfluss der Corona-Krise, aber er nimmt nun wieder volle Fahrt auf“, sagte sie. Besonders profitierten die Tourismusregionen. So ging in Vorpommern-Rügen die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Mai um 1700 oder 14,9 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern sank von 8,1 auf 7,5 Prozent.

Von RND/dpa