Trübe Stimmung in der Wirtschaft: So schlägt die weltweite Krise auf MV durch

Schwerin/Rostock

Die Stimmung der Wirtschaft in MV sinkt. Fast ein Drittel der Unternehmen blickt angesichts globaler Krisen pessimistisch in das Jahr 2020; nur fünf Prozent sehen bessere Chancen, der Rest erwartet Stagnation. Dies geht aus einer Umfrage der Vereinigung der Unternehmensverbände MV (VUMV) hervor, die in diversen Branchen nachfragte.

Damit verschlechtert sich die Stimmungslage im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Klare Forderung: Politik müsse mehr für die Wirtschaft in MV tun, vor allem für die Ansiedlung von Industrie, Branchen mit hoher Wertschöpfung.

Wachstum von 1,5 Prozent?

Dunkle Wolken sieht VUMV-Präsident Thomas Lambusch am Konjunkturhimmel hängen. Dass die Wirtschaft des Landes weniger als die bundesweit leidet, führe er auf die geringe Exportorientierung und Kleinteiligkeit der Unternehmen zurück.

Lesen Sie auch: Azubi-Ticket, weniger Bürokratie, mehr Förderung: Das fordern Unternehmer in MV

Bundesweit ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr nur noch um 0,5 Prozent gewachsen. Für MV rechnet Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) mit einem bis 1,5 Prozent mehr in 2020. Lambusch ist skeptisch: 0,5 Prozent seien wohl realistisch. Er spricht von einer „Stimmungslage im Rückwärtsgang“. Das spiegelt sich auch in Erwartungen von Unternehmern wider: Rund 30 Prozent rechnen mit weniger Umsatz als im Vorjahr und mit Abbau von Arbeitsplätzen. „Besorgniserregend“, so Lambusch.

Schlechte Noten für die Wirtschaftspolitik

Die Wirtschaftspolitik des Landes erhält schlechte Noten: 38 Prozent der befragten Unternehmer halten sie für ungenügend beziehungsweise mangelhaft, nur drei Prozent für gut. Die Noten Ausreichend und Befriedigend vergeben hingegen 41 Prozent beziehungsweise 20 Prozent.

Kommentar: Schlechte Prognosen: Unternehmen in MV sollten sich rechtzeitig wappnen

„Um Wachstumsbremsen für das Handwerk zu lösen, brauchen wir dringend den Bürokratieabbau und Investitionen der öffentlichen Hand“, betont der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Jens-Uwe Hopf. Nötig seien auch „Verbesserungen in der Infrastruktur und damit endlich auch ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz, damit vor allem die ländlichen Regionen den Anschluss nicht verpassen“.

IHK ist zuversichtlich

„Auch wenn die aktuellen Wirtschaftsdaten sowohl Licht als auch Schatten aufweisen, sind wir in MV noch ganz zuversichtlich“, sagt der Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock ( IHK), Klaus-Jürgen Strupp. Einen Grund für die Zuversicht sieht Strupp so wie Lambusch darin, „dass die Wirtschaftsstruktur im Nordosten von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt ist und viele der Unternehmen beispielsweise weniger anfällig sind für die Folgen internationaler Handelskonflikte“.

Lambusch richtet unterdessen einen Appell an die Landesregierung, fordert mehr öffentliche Investitionen, den Ausbau der Infrastruktur, mehr Berufsschullehrer und ein kostenloses Azubi-Ticket für Bus und Bahn. Letzteres sei „ein absolutes Muss“. Er verstehe nicht, warum sich die SPD dagegen sperrt, so Lambusch. Das Energieministerium müsse eine überfällige Studie für öffentlichen Personennahverkehr liefern.

Mehr zum Thema:

Von Frank Pubantz und Axel Meyer-Stöckel