Kreuzfahrt in der Krise - Tui-Kreuzliner überwintert in Rostock: So bereitet die Crew die nächste Reise vor

Jan Fortun ist Kapitän auf dem Kreuzfahrer „Mein Schiff 4“. Seit einigen Wochen liegt das schwimmende Hotel im Rostocker Seehafen – ohne Gäste. Für die Besatzung bedeutet das allerdings nicht, dass sie sich ausruhen kann.