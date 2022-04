Auf Montage in die USA: Eine Rostocker Firma vermittelt Fachkräfte von den MV Werften an eine Werft in Philadelphia. Ganze Abteilungen des insolventen Mecklenburger Unternehmens sollen dort arbeiten. Der Firmenchef musste eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben, aber ein Arbeiter berichtet von seinen Erfahrungen.