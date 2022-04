News Bilder des Tages Tesla Delivery Day - Eroeffnung der Tesla-Gigafactory in Gruenheide in der Naehe von Berlin Aktuell, 22.03.2022, Gruenheide, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Olaf Scholz und Elon Musk Tesla-Chef und Ministerpraesident von Brandenburg Dietmar Woidke beim Tesla Delivery Day zur Eroeffnung und offiziellem Produktionsstart der Tesla Fabrik, der neuen Gigafactory des Elektroautobauers in Europas groesste E-Autofabrik Gruenheide in der Naehe von Berlin Gruenheide Brandenburg Deutschland *** Tesla Delivery Day opening of the Tesla Gigafactory in Gruenheide near Berlin Current, 22 03 2022, Gruenheide, Chancellor of the Federal Republic of Germany Olaf Scholz and Elon Musk Tesla boss and Prime Minister of Brandenburg Dietmar Woidke at Quelle: IMAGO/Political-Moments