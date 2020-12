Umtausch von Weihnachtsgeschenken: Viele Händler in MV verlängern Fristen

Rostock/Stralsund

In diesem Jahr ist alles anders, auch der Weihnachtseinkauf – und nach den Festtagen der Umtausch der Waren. Viele Händler bieten trotz Lockdown die Möglichkeit des Umtauschs der Waren an. Etwa die großen Elektronikfachmärkte Media Markt und Saturn unter anderem in Rostock, Greifswald und Stralsund. In den Märkten gilt den Angaben zufolge ein verlängertes, freiwilliges Widerrufs- beziehungsweise Umtauschrecht: Waren, die zwischen dem 3. November und 16. Dezember gekauft wurden, können bis zum 31. Dezember zurückgeschickt oder zurückgebracht werden.

Der Einkaufen im Geschäft ist bei Media Markt und Saturn wegen des Lockdowns zwar aktuell nicht möglich, aber die Kunden können Waren per Telefon oder übers Internet bestellen und sie sich nach Hause liefern lassen oder an den Märkten abholen. So wirbt beispielsweise der Media Markt in Rostock-Brinckmansdorf damit, dass die Waren an den Abholstationen sogar bis ans Auto gebracht werden. Auch Reparaturen werden angenommen und defekte Geräte können vorbeigebracht werden.

Händler sind nicht zum Umtausch verpflichtet

Grundsätzlich sind Händler bei einwandfreier Ware nicht zum Umtausch verpflichtet. Nur wenn das Produkt mangelhaft ist, haben Käufer einen gesetzlichen Anspruch auf Ersatz. Viele Händler kämen jedoch auch bei nicht mangelhafter Ware ihren Kunden entgegen, teilt der Handelsverband Deutschland ( HDE) mit. Der HDE rät daher, mit Verkäufern über Möglichkeiten und Ablauf eines Umtausches zu sprechen. Gerade im Lockdown zeigten sich Händler sehr kulant, um ihre Kunden nicht zu enttäuschen. Bei manchen Geschäften wird schon beim Kauf beispielsweise ein 30-tägiges Rückgaberecht gewährt.

Buchhändler verlängern Fristen

So haben etwa viele Buchhandlungen wegen des Lockdowns ihre Umtauschfristen verlängert, weil der Umtausch gegenwärtig nicht möglich ist. „Darauf weisen wir unsere Kunden hin“, betont der Leiter der Rostocker Filiale der Buchhandlung Hugendubel, Florian Rieger. Bei Hugendubel in Rostock sind in diesen Tagen auch weiterhin Bestellungen über das Internet und Telefon möglich. „Wir hatten unsere Kunden rechtzeitig informiert, dass Waren auf diese Weise bestellt und dann abgeholt werden können“, sagt Rieger. Die Kunden würden diese Möglichkeit gerne in Anspruch nehmen.

Auch beim Buchhandelsunternehmen Thalia können die Kunden ihre bestellten Waren in den Filialen abholen. „Das läuft bei unseren beiden Rostocker Filialen sehr gut“, erklärt Evelyn Röwekamp, erste Sortimenterin bei Thalia Rostock. Besonders gefragt seien derzeit Kalender und Spiele, etwa sogenannte Mystery Escape Spiele oder das Rostock-Monopoli. Ein Umtausch der Waren sei aus technischen Gründen gegenwärtig allerdings nicht möglich. „Das Umtauschrecht bleibt aber natürlich erhalten“, betont Evelyn Röwekamp.

Händler bangen um ihre Existenzen

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Rostock trifft der derzeitige Lockdown weite Teile des Einzelhandels im IHK-Bezirk Rostock durch den Wegfall des Weihnachtsgeschäftes weit stärker als im Frühjahr. IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp berichtet von Anrufen „vieler verzweifelter Händlerinnen und Händler, die um ihre Existenz bangen“. Traditionell erwirtschafte der Handel im Weihnachtsgeschäft etwa 20 bis 35 Prozent seines Jahresumsatzes. Daher könne „die verordnete Schließung vor Weihnachten bis in den Januar hinein im Handel zu teilweise existenzbedrohenden Einnahmeausfällen führen“.

IHK fordert mehr Unterstützung für den Handel Mehr Unterstützung für den Handel fordert die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Rostock. „Bei der derzeit bestehenden Ungewissheit, wann wieder mit einem relativ normalen Geschäft zu rechnen ist, sind viele IHK-zugehörige Händler nicht in der Lage, eine vernünftige Liquiditätsplanung zu erstellen“, kritisiert IHK-Präsident Strupp. Viele Händler hätten bekundet, „dass sie sich von der Politik schlicht im Stich gelassen fühlen“. Die IHK wolle daher „klare Perspektiven für die betroffenen Unternehmen“. Wichtig sei es, dass die Politik Klarheit schaffe, viele Unternehmerinnen und Unternehmer seien verunsichert. „Sie haben mehr Fragen als die Politik Antworten“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries. Die IHK zu Rostock fordere daher: Die Hürden für die Inanspruchnahme der Überbrückungshilfen entsprechend den Erfordernissen der stark betroffenen Unternehmen zu senken, Fixkostenzuschüsse sowie Abschlagszahlungen und Sonderabschreibungen für Saisonware vom Bund schnellstmöglich auf den Weg zu bringen.

Bei der Goldschmiede C. Stabenow in Stralsund sei der Umsatz seit November um rund 25 Prozent zurückgegangen, sagt Oliver Stabenow, Geschäftsführer des Handwerksbetriebs, in dem auch während des Lockdowns Aufträge angenommen werden. Auch könnten die Kunden ihre Wünsche derzeit telefonisch oder per Email vorbringen. Diese Möglichkeiten seien in der Weihnachtszeit jedoch nur mäßig angenommen worden.

Wie lange zieht sich der Lockdown noch hin?

„Die Frage wird ja auch sein, wie lange sich der Lockdown noch hinziehen wird “, sagt Stabenow. Das Unternehmen sei stark vom Tourismus abhängig. Schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hätten sich die fehlenden Touristen in Stralsund deutlich bemerkbar gemacht. Der Sommer sei zwar etwas besser gewesen, habe das schlechte Frühjahrsgeschäft aber auch nicht rausreißen können.

Diana Wirth betreibt in Stralsund das Geschäft Majée – fashion store. Während des Lockdowns haben die Kunden die Möglichkeit, Bekleidung, Schuhe, Taschen und Gutscheine per Telefon oder Email zu bestellen. Die Kunden können die Sachen dann in im Laden abholen, oder aber Diana Wirth bringt sie den Kunden vorbei. Der Krise geschuldet sei das Weihnachtsgeschäft aber eher „verhalten“ gewesen, sagt die Inhaberin.

