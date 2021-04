Usedom: Warum auf der Ostseeinsel Aprikosen wachsen

Usedom

Die ersten Wildbienen versuchen sich an den Blüten, ein Hagelschauer ist gerade abgezogen, die Sonne blitzt bei fünf Grad hinter den Wolken hervor: Den knapp 6000 Aprikosenbäumchen auf der Insel Usedom scheint das unwirtliche April-Wetter wenig auszumachen. Tapfer öffnen sie die Blütenblätter – viel früher als der heimische Apfel oder die Birne.

Aprikosen-Anbau auf sechs Hektar

Auf der Insel Usedom versucht die Inselmühle Usedom GmbH etwas, was im Norden bislang unmöglich schien: den großflächigen Anbau von Obstarten, die man eher mit südlichen Gefilden in Verbindung bringt. Im Dezember 2019 pflanzten die Mitarbeiter bei Mönchow nahe der Stadt Usedom auf sechs Hektar Aprikosenbäumchen. Neben den Aprikosen wachsen auf den Anbauflächen zwischen Ostsee und Achterwasser inzwischen auch Nektarinen, Pfirsiche, Kornelkirschen, Aroniasträucher, die als Super Food gepriesene Haskapbeere sowie alte Apfel- und Birnensorten.

Kleiner Leuchtturm mit Wertschöpfung vor Ort

Hinter der Inselmühle Usedom GmbH steht der Immobilien-Unternehmer Horant Elgeti. „Wir wollen mit der Inselmühle einen kleinen Leuchtturm in die Gegend setzen, regionale Produkte herstellen, die Wertschöpfung in der Region belassen und dafür sorgen, dass landwirtschaftliches Wissen nicht verloren geht“, beschreibt der 37-Jährige seine Intention.

Insellage schafft positive Pufferwirkung

Dass der Norden zu kalt für den Aprikosen-Anbau sei, weist der Obstbau-Experte Friedrich Höhne (69) zurück. Usedom sei zwar bislang kein Obstbaugebiet gewesen. „Aber Achterwasser und Ostsee haben eine positive Pufferwirkung auf die Temperaturen. Die Spätfrostgefahr ist hier deutlich geringer als woanders.“ Zudem gebe es auf der Insel viel Wind. Die Bäume trocknen schneller ab, hätten damit weniger Probleme mit Pilzerkrankungen, berichtet Höhne, der bis vor fünf Jahren in der Landesforschungsanstalt in Gülzow für den Obstbau zuständig war und jetzt die Usedomer beim Anbau berät.

Größtes Aprikosen-Anbaugebiet im Norden

Mitten in der Plantage. Behzod Yuldashev ,Obstbauchef der Inselmühle Usedom GmbH, und Friedrich Höhne, begutachten einen Aprikosenbaum. Quelle: Stefan Sauer

Ist die Insel Usedom die nördlichste Aprikosen-Anbaufläche in Deutschland? „Könnte sein“, sagt Höhne. Zumindest ist sie mit sechs Hektar die größte im Norden. Im Alten Land wachsen Aprikosen bislang auf Flächen von maximal einem halben Hektar. In Schleswig-Holstein gebe es Obstbauern, die die Früchte ebenfalls im kleineren Stil anbauen. Aber auch dort könnte sich der Obstbau im Zuge des Klimawandels vom Apfel hin zur Aprikose verlagern.

Versuche mit durchwachsenem Ergebnis

Unter Höhnes Regie wurden in der Landesforschungsanstalt in Gülzow über zehn Jahre versuchsweise Aprikosen angebaut. Die Ergebnisse waren durchwachsen. „Wir hatten alle vier Jahre einen Vollertrag, dazwischen Jahre mit Teilausfällen wegen Frostschäden, zwei Jahre hat es keinen Ertrag gegeben“, sagt er. Aprikosen seien eine „Risikokultur“. Aber Gülzow liege in einem Tal und damit in typischer Frostlage. Nicht zu vergleichen mit Usedom.

Die Inselmühle Usedom GmbH des Horant Elgeti Wein, Senf, Früchte, Liköre: Die 2017 gegründete Inselmühle Usedom GmbH hat sich auf die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Agrarprodukte spezialisiert. Das Unternehmen gehört dem in Berlin und Rostock tätigen Investor Horant Elgeti (37), dem jüngeren Bruder des im Finanz- und Immobiliengeschäft tätigen Rolf Elgeti. Nach dem Umbau der alten Getreidemühle in der Stadt Usedom kaufte das Unternehmen im Mai 2019 einen Landwirtschaftsbetrieb in Mönchow nahe dem Firmensitz. Dort wird inzwischen Obst auf einer Fläche von 30 Hektar angebaut. Eine Erweiterung um 35 Hektar ist geplant. Das Weingut Rattey inklusive Schloss gehört seit Januar 2020 zur Inselmühle Usedom GmbH. Elgeti erwarb das insgesamt 20 Hektar große Areal im Zuge einer Versteigerung für 1,25 Millionen Euro. Inzwischen wird dort kräftig in Schlosssanierung und Ausbau von Weinanbau und -herstellung investiert. In Rattey sollen künftig Obstweine, Liköre und Brände mit Früchten aus Usedomer Anbau hergestellt werden. Seit März lässt die Inselmühle zudem mit dem Tutower Senf eine DDR-Kultmarke wiederaufleben. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 29 Mitarbeiter, bildet in Rattey einen Azubi aus. Über die genaue Höhe der millionenschweren Investitionen schweigt Firmengründer Elgeti. Noch befinde sich das Unternehmen in der Aufbauphase, so der Inhaber.

Auf die Sorten kommt es an

Zudem sei die Frostresistenz auch eine Frage der Sorten: Auf Usedom wachsen 20 Sorten, wie Tsunami, Sefora, Bergewal oder Samourai – um das Risiko zu streuen. Beraten ließen sich die Usedomer von österreichischen Obstbaum-Experten. Dort sind Marillen, so die österreichische Bezeichnung für die saftigen gelb-orangefarbenen Früchte, fast ein nationales Kulturgut.

Früchte werden zu Säften und Aufstrichen verarbeitet

Das Konzept der Usedomer richtet sich auf die Direktvermarktung. Anbau, Verarbeitung und Verkauf bleiben in einer Hand. Damit will die Inselmühle unabhängig vom Preisdiktat der Supermärkte bleiben. Am Firmensitz in der Stadt Usedom werden bereits Äpfel, Birnen und Quitten zu Säften und Fruchtaufstrichen verarbeitet und als Premiumprodukte verkauft. Ähnliches sei auch für die Aprikosen geplant, sagt Betriebsleiter Torsten Peters. „Entscheidend ist, dass wir regional anbauen, verarbeiten und vermarkten.“ Die Wertschöpfung bleibe vor Ort. 18 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das auch dem Tutower Senf zu einem Revival verhalf, auf der Insel Usedom. Elf weitere im Weingut Rattey.

Touristen als Zielgruppe

Betriebsleiter Torsten Peters. Im vergangenen Jahr wurden 18 000 Liter Saft produziert. Quelle: Stefan Sauer

Zielgruppe sind neben den Einheimischen die Touristen, die sich mit den Produkten ein Stück Ostsee nach Hause mitnehmen können. Im Winter schlug Eislaufstar Katharina Witt nach einem Dreh in Heringsdorf im Usedomer Inselmühlen-Laden auf, um Marmeladen, Säfte und Sanddorn-Likör im Wert von 130 Euro zu kaufen, erinnert sich Verkaufsleiterin Susanne Pakulat. „Da war schon etwas Aufregung im Laden.“ Im Sommer will das Unternehmen dann erstmals frisches Obst aus regionalem Anbau anbieten. „Deshalb haben wir beim Aprikosenanbau auch auf Sorten geschaut, die bereits im Juli reif sind“, sagt Peters.

Entscheidend werden Eisheilige

Behzod Yuldashev, Obstbauchef der Inselmühle Usedom GmbH Quelle: Stefan Sauer

Im vergangenen Jahr und damit ein halbes Jahr nach der Pflanzung erntete das Unternehmen rund 200 Kilogramm Aprikosen. In diesem Jahr hofft der Obstbauchef der Inselmühle, Behzod Yuldashev, auf einen Ertrag von ein bis zwei Kilogramm pro Baum. Es könnten also – wenn alles optimal läuft - zwischen sechs und zwölf Tonnen werden. „Entscheidend werden die Eisheiligen Mitte Mai“, sagt der gebürtige Usbeke, der an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Agrarmanagement studierte. Die Bäume stehen in guter Blüte. Wenn nur zehn Prozent der Blüten Früchte werden, habe man einen sehr guten Ertrag erzielt, so Yuldashev.

Von Martina Rathke