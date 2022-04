Shoppen am Wochenende? Normalerweise ist das in Deutschland nur samstags möglich. Doch in regelmäßigen Abständen dürfen Geschäfte auch an sogenannten verkaufsoffenen Sonntagen öffnen. In welchen Städten ein solcher geplant ist, zeigen wir hier.

Verkaufsoffener Sonntag am 03.04.2022: Orte in der Übersicht

Am 3. April sind verkaufsoffene Sonntage in Städten und Gemeinden in mehreren Bundesländern geplant. Unter Umständen beteiligen sich nur bestimmte Geschäfte in der Innenstadt oder einzelne Ortsteile. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Baden – Württemberg

Albstadt, 13 – 18 Uhr

Backnang, 13 – 18 Uhr

Bad Saulgau, 13 – 18 Uhr

Bad Urach, ab 11 Uhr

Bopfingen, 12.30 – 17 Uhr

Ehingen, 12 – 18 Uhr

Endingen, 13 – 18 Uhr

Engen – abgesagt

Esslingen, 13 – 18 Uhr

Göppingen, 13 – 18 Uhr

Heidenheim an der Brenz, ab 13 Uhr

Heilbronn, 13 – 18 Uhr

Kirchheim unter Teck, 12.30 – 17.30 Uhr

Kirchzarten, 12 – 17 Uhr

Lauchringen, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Lauda-Königshofen, 12 – 18 Uhr

Meersburg, 11 – 17 Uhr

Mosbach, 13 – 18 Uhr

Nürtingen, 13 – 18 Uhr

Offenburg, 13 – 18 Uhr

Plochingen, ab 13 Uhr

Ravensburg, 13 – 18 Uhr

Remchingen, 13 – 18 Uhr

Singen, 13 – 18 Uhr

Trochtelfingen, 12 – 17 Uhr

Tübingen, 13 – 18 Uhr

Überlingen, 13 – 18 Uhr

Ulm, 13 – 18 Uhr

Villingen-Schwenningen, ab 13 Uhr

Waiblingen, 12.30 – 17.30 Uhr

Waldshut-Tiengen, 13 – 18 Uhr

Welzheim, 13 – 18 Uhr

Wiesloch, 13 – 18 Uhr

Winterbach, 12 – 17 Uhr

Bayern

Alzenau, 13 – 18 Uhr

Bad Kissingen, 13 – 17 Uhr

Bad Reichenhall, 12 – 17 Uhr

Burgkunstadt, 11.30 – 16.30 Uhr

Dietfurt, bis 17 Uhr

Eichstätt, 10 – 18 Uhr

Feuchtwangen, 12 – 17 Uhr

Hammelburg, 11 – 18 Uhr

Haßfurt, 13 – 18 Uhr

Hirschaid, 12 – 17 Uhr

Landau a.d. Isar, 12 – 17 Uhr

Lohr am Main, ab 12 Uhr

Münchberg, 12 – 17 Uhr

Obernburg, ab 13 Uhr

Pöttmes,

Rosenheim, 12 – 17 Uhr

Schweinfurt, 13 – 18 Uhr

Wemding, 12.30 – 17 Uhr

Berlin

keine verkaufsoffenen Sonntage bekannt

Brandenburg

Schönefeld, 13 – 18 Uhr (Waltersdorf)

Wittenberge, 13 – 18 Uhr

Bremen

keine verkaufsoffenen Sonntage bekannt

Hamburg

Hamburg, 13 – 18 Uhr

Hessen

Bad Arolsen, 13 – 18 Uhr

Bad Hersfeld, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Fritzlar, 12 – 18 Uhr

Fürth/Odw., keine Informationen zu Öffnungszeiten

Gedern, 11 – 17 Uhr

Kronberg im Taunus, 11 – 18 Uhr

Oestrich-Winkel Hallgarten, 11 – 17 Uhr

Mecklenburg – Vorpommern

keine verkaufsoffenen Sonntage bekannt

Niedersachsen

Bersenbrück, ab 10 Uhr

Celle, 13 – 18 Uhr

Duderstadt, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Emden, 13 – 18 Uhr

Ganderkesee, 12 – 17 Uhr

Quakenbrück, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Wolfsburg, 11 – 18 Uhr

Nordrhein – Westfalen

Ahaus, 11 – 18 Uhr

Bad Oeynhausen, 13 – 18 Uhr

Bedburg, 13 – 18 Uhr

Borken, 13 – 18 Uhr

Brühl, 13 – 18 Uhr

Castrop-Rauxel, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Coesfeld, 13 – 18 Uhr

Detmold, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Dinslaken, 13 – 18 Uhr

Fröndenberg/Ruhr, 10.30 – 18 Uhr

Hamm, 13 – 18 Uhr

Heinsberg, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Kaarst-Büttgen, 11 – 18 Uhr

Kempen, 13 – 18 Uhr

Lemgo, 13 – 18 Uhr

Minden, 13 – 18 Uhr

Moers, 11 – 18 Uhr

Neuenkirchen, 13 – 18 Uhr

Oelde, 13 – 18 Uhr

Schmallenberg, 13 – 18 Uhr

Solingen, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Straelen, 11 – 18 Uhr

Unna, keine Informationen zu Öffnungszeiten

Werne, 13 – 18 Uhr

Wesel, 11 – 18 Uhr

Rheinland – Pfalz

Adenau, 12 – 17 Uhr

Bad Bergzabern, 13 – 18 Uhr

Bad Dürkheim, ab 11 Uhr

Bernkastel-Kues, 13 – 18 Uhr

Hachenburg, 13 – 18 Uhr

Kaiserslautern, 13 – 18 Uhr

Neustadt an der Weinstraße, 13 – 18 Uhr

Pirmasens, 13 – 18 Uhr

Trier, 13 – 18 Uhr

Worms, 13 – 18 Uhr

Saarland

Homburg, 13 – 18 Uhr

Saarbrücken, 13 – 18 Uhr

Saarlouis, 13 – 18 Uhr

St. Wendel, 13 – 18 Uhr

Sachsen – Anhalt

keine verkaufsoffenen Sonntage bekannt

Sachsen

keine verkaufsoffenen Sonntage bekannt

Schleswig – Holstein

Mölln, 13 – 18 Uhr

Ratzeburg, 13 – 18 Uhr

Thüringen

Sondershausen, 12 – 17 Uhr

Was sagt das Bundesgesetz zum verkaufsoffenen Sonntag?

In Deutschland ist der Sonntag Ruhetag und damit grundsätzlich arbeitsfrei. Sofern keine begründete Sonderregelung besteht, dürfen Arbeitnehmer an Sonn – und Feiertagen zwischen 0 und 24 Uhr nicht beschäftigt werden. Allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmen zu dieser Regelung.

Ausgenommen vom Arbeitsverbot an Sonn – und Feiertagen sind zum Beispiel Krankenhäuser und Apotheken, Polizei, Not – und Rettungsdienste sowie Feuerwehr, Verkehrsbetriebe, Gaststätten, Kioske und Tankstellen. Eine Ausnahme besteht auch für Kur – und Erholungsorte. Hier dürfen die Geschäfte an bis zu 40 Sonntagen im Jahr geöffnet haben.

Verkaufsoffener Sonntag - Zahlen, Fakten, Meinungen

Verkaufsoffener Sonntag muss an Anlass geknüpft sein

Sowohl Arbeitnehmerschutzgesetze als auch die Einhaltung religiöser Feiertage sowie Wahrung von Hauptgottesdiensten haben Einfluss auf die Ladenöffnungszeiten. Wann und wie oft ein verkaufsoffener Sonntag in einem Ort oder einem bestimmten Handelszweig stattfindet, bestimmen die Gemeinden oder Städte in der Regel selbst.

Grundsätzlich müssen verkaufsoffene Sonntage an einen Anlass, etwa Stadtfeste, Messen oder Märkte geknüpft sein. Doch auch die Belebung von Stadtzentren oder Innenstädten sowie die Stärkung des stationären Einzelhandelsangebots können als Gründe gelten.

Wie viele verkaufsoffene Sonntage gibt es in einem Jahr?

Laut Bundesgesetz darf jedes Bundesland maximal vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr veranstalten. Die Dauer von verkaufsoffenen Sonntagen ist in der Regel auf fünf Stunden begrenzt. Viele Bundesländer halten diese Regelung aber für nicht zeitgemäß. So kann es in Berlin, Brandenburg und Nordrhein – Westfalen theoretisch zwischen sechs und zehn verkaufsoffene Sonntage im Jahr geben. Auch das Zeitfenster für Öffnungszeiten und die Höchstgrenze für Verkaufszeiten am Sonntag können abweichen.

Möglich ist das, da das Bundesgesetz die Landesregierungen befähigt, weitere Verkaufssonntage zu bestimmen. Wie viele verkaufsoffene Sonntage es in einem Bundesland pro Jahr gibt, ist also in den jeweiligen Landesgesetzen über Ladenöffnungs – und Verkaufszeiten geregelt.

Ein Überblick über die Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen und Öffnungszeiten in den Bundesländern:

Bundesland verkaufsoffene Sonntage im Jahr Zeitraum Baden-Württemberg 3 bis 18 Uhr (max. 5 Stunden) Bayern 4 bis 18 Uhr (max. 5 Stunden) Berlin 8 + 2 13 - 20 Uhr Brandenburg 5 + 1 13 - 20 Uhr Bremen 4 11 - 18 Uhr (max. 5 Stunden) Hamburg 4 bis 18 Uhr (max. 5 Stunden) Hessen 4 bis 20 Uhr (max. 6 Stunden) Mecklenburg-Vorpommern 4 k. A. im Landesgesetz Niedersachsen 4 max. 5 Stunden Nordrhein-Westfalen 8 13 - 18 Uhr Rheinland-Pfalz 4 max. 5 Stunden Saarland 4 13 - 18 Uhr Sachsen 4 + 1 12 - 18 Uhr Sachsen-Anhalt 4 11 - 20 Uhr (max. 5 Stunden) Schleswig-Holstein 4 bis 18 Uhr (max. 5 Stunden) Thüringen 4 11 - 20 Uhr (max. 6 Stunden)

Anmerkungen:

Berlin: zwei weitere aus Anlass besonderer Ereignisse, wie Firmenjubiläen und Straßenfeste

Brandenburg: ein weiterer aus Anlass regionaler Ereignisse, insbesondere traditioneller Vereins – oder Straßenfeste oder besonderer Jubiläen

Niedersachsen: maximal sechs verkaufsoffene Sonntage pro Gemeinde

Sachsen: ein weiterer aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse, insbesondere von traditionellen Straßenfesten, Weihnachtsmärkten und örtlich bedeutenden Jubiläen

Schleswig – Holstein: Durch die Bäderregelung gibt es weitere themenbezogene Aktionen an Sonntagen.

RND/pf