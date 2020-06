Rostock

Auf der Neptun-Werft Rostock ist es zu mehreren Coronavirus-Fällen gekommen: „Insgesamt vier der seit Sonnabend gemeldeten Corona-Infektionen in MV stehen in einem epidemiologischen Zusammenhang“, erklärt Anja Neutzling, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock.

Alle vier Männer – drei haben ihren Wohnsitz im Landkreis Vorpommern-Rügen, einer wohnt in der Hansestadt Rostock – „sind auf dem Gelände der Rostocker Neptun-Werft tätig“. Dass Kontakt zwischen den infizierten Personen bestand, sei inzwischen bestätigt.

Anzeige

Die Neptun-Werft geht unter den Mitarbeitern weiter von einem Coronavirus-Fall aus. Wie es dem Mitarbeiter geht, dazu können „zum Schutz der Privatsphäre des Mitarbeiters keine Informationen weitergeben“ werden, betont Alexander Christen, Sprecher der Neptun-Werft.

Weitere OZ+ Artikel

Tests der Kollegen bisher negativ

30 weitere Werft-Mitarbeiter, die in direktem Kontakt mit dem infizierten Kollegen standen, waren in häusliche Quarantäne geschickt worden. Sie werden jetzt auf das Corona-Virus getestet. Gibt es schon Ergebnisse? „Bisher sind alle Tests negativ“, erklärt Christen. Weitere Testergebnisse würden jedoch noch ausstehen.

„Die aktuellen Tests bei engen Kontaktpersonen waren negativ“, bestätigt Anja Neutzling. Weitere Tests würden laufen, Ergebnisse am Freitag vorliegen.

Das Virus kam offenbar über eine Fremd-Firma auf die Werft, die zur Meyer-Gruppe in Papenburg gehört und am Bau von Kreuzfahrtschiffen beteiligt ist. Der Mitarbeiter habe Kontakt zu einer Lieferanten-Firma gehabt, bei der zwei Coronavirus-Fälle festgestellt wurden, sagt Christen. Alle weiteren Mitarbeiter dieses Lieferanten, die sich auf dem Gelände der Neptun-Werft aufgehalten haben, seien ebenfalls getestet worden. Zu Testergebnissen der Mitarbeiter des Lieferanten könne er keine Aussage treffen.

Werft verschärft Infektionsschutzmaßnahmen

Die Werft habe in den letzten Tagen ihre „umfassenden vorbeugenden Präventionsmaßnahmen“ auf dem Werftgelände verschärft, erklärt Christen. Dadurch „konnten wir eine Verbreitung des Virus verhindern“. Die Maßnahmen – wie versetzte Arbeitszeiten und versetzte Pausen – würden den Kontakt der Mitarbeiter verschiedener Schichten verhindern und so Ansteckungsrisiken vorbeugen.

Diese Vorkehrungen würden kontinuierlich aktualisiert und verbessert. „Beispielsweise haben wir unseren Kollegen empfohlen, sich die Corona Warn App der Bundesregierung herunterzuladen“, sagt Christen. Die Neptun-Werft hat nach eigenen Angaben 700 Mitarbeiter. Negative Auswirkungen auf den Schiffbau habe der Corona-Fall bisher nicht.

Im Mai Häufung von Corona-Fällen bei Meyer-Werft in Papenburg

Die Neptunwerft ist seit 1997 Teil der Meyer-Werft in Papenburg ( Niedersachsen). Ende Mai gab es dort eine aufsehenerregende Häufung von Corona-Fällen. Werft-Mitarbeiter in Papenburg mussten in Quarantäne. Auslöser war ein Infektionsausbruch in einem Lokal im niedersächsischen Landkreis Leer. Von der Quarantäne waren auch Mitglieder der Geschäftsführung und des Betriebsrates der Meyer-Werft betroffen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Bernhard Schmidtbauer