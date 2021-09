Volkswerft Stralsund: Ist der alte Eigentümer Jussufow bald wieder an Bord?

Stralsund/Wismar

Paukenschlag zur möglichen Zukunft der angeschlagenen MV Werften: Der frühere Eigentümer Witali Jussufow soll nach OZ-Informationen Interesse am Kauf der Volkswerft in Stralsund oder der Einmietung dort haben. Wie mehrere Quellen berichten, soll der Russe dem jetzigen Eigentümer einen Vorschlag unterbreitet haben, über den wohl noch verhandelt werde.

Jussufow war bereits einmal Besitzer der Volkswerft. Nach der Pleite der P+S-Werften übernahm der russische Investor – nach Wismar und Warnemünde – 2014 auch den Stralsunder Standort, führte ihn mit „Nordic Yards“ bis 2016, als Genting Hongkong alle drei Standorte kaufte, um große Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Nun die Rolle rückwärts? Jussufow hat bisher nicht auf eine Anfrage reagiert. Das Kaufinteresse ist aber Thema in der Politik, etwa im Landtag. Zu hören ist von einer kleineren Variante für die Werft mit Beschäftigten im zweistelligen Bereich.

IG Metall: „Die Zeit eilt uns davon“

Dass Genting die Werft in Stralsund loswerden will – darüber ist zuletzt viel spekuliert worden. Nach Fertigstellung der Luxusyacht Crystal Endeavor im Juni wechselten viele der Stralsunder Werftler in eine Transfergesellschaft, wo nach einigen Monaten Schluss sein soll.

Kommentar: Neueste Entwicklung bei MV Werften ist Lichtblick für Schiffbau – aber keine Lösung

Ein ähnliches Schicksal fürchtet die IG Metall auch für Beschäftigte in Wismar und Warnemünde. Wenn nicht nach Fertigstellung des ersten Schiffes der riesigen Global Class (342 Meter lang, bis zu 10 000 Passagiere) weitere Aufträge eingehen, sei etwa Mitte 2022 wohl Schluss auf den MV Werften, erklärt Stefan Schad, IG-Metall-Chef für Rostock/Schwerin. „Die Zeit eilt uns davon.“

Glawe: Erhalt der Arbeitsplätze ist oberstes Ziel

Um ein verbindliches Konzept für die Zukunft ringt die Politik seit Monaten mit MV-Werften-Mutter Genting Hongkong. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hofft „im Spätherbst“ auf Einigung. „Oberstes Ziel muss der Weiterbau der Global 2 sein, um Beschäftigung zu sichern.“

Anfang der Woche wurde bekannt, dass Genting drei neue Geschäftsführer in den MV Werften installiert hat, darunter Colin Au, Vize-Chef von Genting. Dies war von Beobachtern als positives Signal für einen möglichen Fortbestand der Werften gewertet worden. IG-Metall-Mann Schad drängt: „Meine Erwartung ist, dass das Paket bald in Sack und Tüten ist und Genting Finanzzusagen macht.“

Neue Bürgschaften im Gespräch

Von den MV Werften heißt es: Man konzentriere sich auf die Fertigstellung des ersten Global-Class-Schiffes 2022 – „und die vollständige Finanzierung und Fertigstellung des zweiten im Jahr 2024“, so Sprecher Stefan Sprunk. Keine Reaktion zur Causa Jussufow.

Ob und wie es auf den Werften mit Genting weitergeht, hängt auch von neuen Bürgschaften für das zweite Schiff der Global Class ab. Genting habe rund 600 Millionen Euro zusammen; Bund und Land seien bereit, bis zu 900 Millionen Euro abzusichern, heißt es in Schwerin.

Dann müsste wohl das Werftengesetz des Landes korrigiert werden, das eine Obergrenze an Bürgschaften vorsieht. Protest dazu meldet schon mal die AfD an: Statt weiter auf „chinesischen Traumschiffbau“ zu setzen, sollte die Regierung auf Alternativen setzen, „um echte Arbeitsplatz- und Technologiebestand zu betreiben“, so Fraktionschef Nikolaus Kramer.

Glawe sagt dazu: Bereits vor Corona habe es ein Finanzierungspaket für zwei Global-Schiffe gegeben – mit Bürgschaften von Land und Bund. Dies werde „weiterhin erforderlich sein“.

Von Frank Pubantz