Seit 20 Jahren ist Katharina Funk für die Elmenhorster Firma „Kofahl Reisen“ als Busfahrerin in ganz Europa unterwegs. Wegen der Corona-Krise steht dessen Flotte aber seit November still. Die Sassnitzerin hofft auf den Neustart im Sommer. Bis dahin aber sitzt sie statt im Cockpit an einer Supermarkt-Kasse.