Vorpommern: Unternehmer beraten intensivere Zusammenarbeit mit Stettin

Vorpommern/Stettin

Für eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Metropolregion Stettin hat Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) auf einer zweitägigen Veranstaltung des Unternehmerverbandes Vorpommern in Stettin geworben. Stettin wirke als Katalysator für mehr Wirtschaftskraft und Arbeit, besonders in Vorpommern. „Polnische Fachkräfte leisten ausgezeichnete Arbeit in Unternehmen auf deutscher Seite. Insbesondere bei der Vermarktung regionaler Industrie- und Gewerbegebiete beispielsweise für die Ernährungsbranche und die Logistik können Vorpommern und die Region Stettin ihre wirtschaftlichen Kontakte weiter intensivieren“, warb Rudolph.

„Die grenzüberschreitende Metropolregion hat gemeinsame Interessen bei der Investorengewinnung. Mit gemeinsamen deutsch-polnischen Angeboten könnten mehr interessierte Zielunternehmen erreicht werden“, so Rudolph. Bereits jetzt sind 3600 Personen in MV sozialversicherungspflichtig beschäftigt, die ihren Wohnort in Polen haben. „Die Pendler sind eine Verstärkung vor allem im Gastgewerbe (1149 Personen). Danach folgte das Verkehr- und Lagerwesen und das Baugewerbe sowie das Gesundheitswesen. Ein Drittel alle polnischen Einpendler arbeitet im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die Tagung in Stettin fand in den Räumen der Geschäftsstelle des Unternehmerverbandes Vorpommern statt, die vor wenigen Wochen dank der Unterstützung aus dem Vorpommernfonds des Parlamentarischen Staatssekretärs Patrick Dahlemann ( SPD) eingerichtet wurde. Die offizielle Eröffnung der Geschäftsstelle wird im Oktober dann Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in Stettin vornehmen.

Von Cornelia Meerkatz