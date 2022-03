Warum Putin Gaslieferungen jetzt nur noch in Rubel beglichen haben will

Hannover

Es wirkt wie eine verkehrte Welt. Traditionell war Russland meist daran interessiert, „harte Währung“ für seine raren Exportgüter zu bekommen – in Dollar sollten die Kunden zahlen, in Euro, Yen oder Franken. Deshalb laufen die langfristigen Lieferverträge für Öl und Gas in der Regel auf Dollar.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Doch das soll sich ändern, Russland legt jetzt Wert auf die eigene Währung. Energie werde nur noch gegen Rubel geliefert, hat Präsident Wladimir Putin vorgegeben. Eine Woche habe die Zentralbank Zeit, um die entsprechenden Systeme aufzubauen.

EU-Kommission erwägt Notfallmaßnahmen wegen steigender Gaspreise

Mit üblichen Geschäftsinteressen hat das wenig zu tun, denn der Rubel hat in den vergangenen Monaten, vor allem aber seit dem Angriff auf die Ukraine, massiv an Wert verloren. Weltweit flüchteten Investoren aus der Währung. Auch für den Warenhandel wird sie kaum noch gebraucht, denn der ist durch die Sanktionen gegen Russland massiv geschrumpft.

Putin verbucht ersten Erfolg

Den ersten Erfolg seines ungewöhnlichen Schritts hat Putin allerdings schon verbucht: Der Wert der Währung stieg nach der Ankündigung deutlich – auf 0,009 Euro. Schließlich werden im Ausland bald üppig Rubel gebraucht, um Öl- und Gaslieferungen zu bezahlen. Wie lange dieser Effekt anhält, ist allerdings die Frage, denn auch in der EU wird heftig diskutiert, auf Russlands Lieferungen zu verzichten – aber nicht zuletzt Deutschland will daran festhalten.

Vor allem aber dürfte Putin mit Befriedigung feststellen, dass der Westen nun mit den Folgen seiner eigenen Sanktionen umgehen muss. Der Markt für Rubel ist eng geworden, und ohne einen Bruch der Sanktionen ist die Menge nicht so leicht zu erhöhen. Schließlich ist auch Russlands Nationalbank, die die Umstellung organisieren soll, mit Sanktionen belegt.

Von Stefan Winter/RND