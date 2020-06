Warum die Mehrwertsteuersenkung bei Händlern in MV für Chaos sorgt

Rostock

Die Mehrwertsteuer sinkt ab 1. Juni: Statt der bisher üblichen 19 Prozent schlägt der Staat auf den Nettopreis nur noch 16 Prozent auf. Der ermäßigte Steuersatz, etwa für Brot und Bücher, sinkt von 7 auf 5 Prozent.

Online-Händler freuen sich über die Konjunkturhilfe von der Bundesregierung, kleinere Geschäfte mit Ladenlokal dagegen nicht. Richtig kompliziert wird es für Restaurants und Hotels mit Küche: Sie müssen die Mehrwertsteuer für Speisen in den nächsten eineinhalb Jahren gleich dreimal senken.

Anzeige

„Die Steuersenkung ist richtig“, sagt Christian Pietsch, Chef von Gusti Leder aus Rostock. Die Corona-Krise habe die Nachfrage nach den hochwertigen Ledertaschen aus eigener Herstellung einbrechen lassen. „Zurzeit machen wir jeden Monat 70 000 Euro Verlust“, sagt Firmengründer Pietsch. Vielen Anbietern gehe es so, Produkte ließen sich oft nur noch mit kräftigen Preisabschlägen veräußern. Die Steuersenkungen würden das zumindest teilweise auffangen. Als eine Folge der Krise schließt Pietsch, der seine Taschen vor allem online verkauft, 4 seiner 18 stationären Ladengeschäfte in Deutschland. 135 Mitarbeiter beschäftigt das 2009 gegründete Unternehmen.

Weitere OZ+ Artikel

Neue Preise für 20 000 Artikel

„Das hätte man sich besser sparen sollen“, meint dagegen Jürgen Kirste, seit 26 Jahren Schreibwarenhändler in Stralsund über die Steuersenkung. Er müsste in den kommenden Tagen von Hand 20 000 Artikel in seinem Geschäft neu auszeichnen, was nicht zu schaffen sei. Er denkt über Rabattaktionen nach, damit seine Kunden nicht den Eindruck bekommen, sie würden von der Senkung ausgeschlossen werden.

Kommentar zur Mehrwertsteuersenkung: Wem bitte soll das helfen?

Sein Branchenkollege Martin Fock aus Greifswald führt in vierter Generation das Papierhaus Hartmann und sieht es ähnlich: „Aus meiner Sicht es nicht durchführbar, sämtliche Preise zu ändern.“ Auch er überlegt deshalb, Rabatte anzubieten. Ein weiteres Problem sind die Kassen: Die Firmen für Kassensysteme werden mit Aufträgen für die Umstellung der Mehrwertsteuer überhäuft. Mit Glück konnte Fock noch einen Termin für den 30. Juni bekommen.

Umstellung kommt sehr kurzfristig

„Der Aufwand für die Umstellung ist sehr groß“, sagt Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord. Und dass sie in einem halben Jahr gleich zweimal gemacht werden muss, erleichtere die Sache nicht gerade. „Das kommt alles sehr, sehr kurzfristig“, sagt Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwerin.

Den größten Aufwand habe das Gastgewerbe. Dem wollte die Politik mit einer branchenbezogenen Mehrsteuersenkung für ein Jahr gegen die Krisenfolgen helfen. Die danach beschlossene vorübergehende Senkung für alle, ebenfalls ab Sommer, kommt jetzt noch dazu. Folge: Hotels und Restaurants müssen bis Juli 2021 ihre Mehrwertsteuer für Speisen gleich dreimal anpassen: Ab Juli gilt der ermäßigte Satz von fünf Prozent. Der steigt Ende Dezember auf sieben Prozent, dann ein halbes Jahr später erneut auf die ursprünglichen 19 Prozent.

Wenn Firmen die Umstellung verpassen, machen sie sich unter Umständen sogar strafbar, wenn sie auf ihren Bons eine falsche Mehrwertsteuer ausweisen und abrechnen. Darauf weist IHK-Chef Eisenach hin. Um solche Fälle zu vermeiden haben die Kammern im Schweriner Wirtschaftsministerium vorgesprochen. Mit dem Ziel, dass Kulanzregeln und Übergangsfristen für Unternehmen zu erreichen.

Supermärkte wollen Preise senken

Aldi, Edeka, Lidl, Rewe und Co. kündigten bereits an, die niedrigere Umsatzsteuer an ihre Kunden weiterzugeben und Preise zu senken. Die Elektromärkte Media Markt und Saturn äußerte sich ebenfalls in dieser Richtung. IHK-Chef Eisenach geht davon aus, dass Anbieter ihre alten Preise behalten, an der Kasse aber einen Rabatt in Höhe der Steuersenkung abziehen. Die Drogeriekette dm kündigte am Mittwoch eine solche Strategie an.

Mehrwertsteuersenkung: Verbraucher sparen höchstens 2,5 Prozent Drei Prozent weniger Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer genannt, werden ab Juni fällig. Man könnte meinen: Jetzt wird alles drei Prozent billiger! Ein Luxusauto, das mit 100 000 Euro in der Liste steht, kostet in zwei Wochen nur noch 97 000 Euro. Stimmt so nicht, die Berechnung der Mehrwertsteuer ist etwas komplizierter. Der Verbraucherpreis besteht aus zwei Teilen: der Nettopreis (100 Prozent), auf den die 19 Prozent Mehrwertsteuer aufgeschlagen werden. Macht zusammen 119 Prozent. Ab Juni sind es – vorübergehend für ein halbes Jahr – nur noch 116 Prozent. Der Verbraucherpreis sinkt damit nicht um 3, sondern nur um 2,5 Prozent. Das 100 000-Euro-Luxusauto kostet im Juni demnach noch knapp 97 500 Euro. Ob der Händler seinen Preis tatsächlich anpasst, steht auf einem anderen Blatt. Er muss es nicht. Auch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, zahlbar für viele Lebensmittel, wird für den Rest des Jahres abgesenkt, von 7 auf 5 Prozent. Damit reduzieren sich – rein rechnerisch – die Endverbraucherpreise um 1,9 Prozent. Laut Statistischem Bundesamt sind 30 Prozent aller Güter, etwa Mieten, von der Umsatzsteuer befreit. Die Statistiker erwarten durch die Steuersenkung einen durchschnittlichen Rückgang der Verbraucherpreise um 1,6 Prozent.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Gerald Kleine Wördemann