Wegen Corona: Kfz-Versicherer erstatten Autofahrern Geld zurück

So heißt es bei der Huk24 beispielsweise: „Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Menschen in Deutschland weniger Auto gefahren. Dadurch verzeichneten wir im April und Mai deutlich weniger Schadenfälle in der Kfz-Versicherung. Gerne beteiligen wir Sie an diesen Einsparungen mit einer Beitragsrückerstattung.“ Voraussetzung dort ist allerdings, dass Kunden auch 2021 bei der Versicherung bleiben und in 2020 schadenfrei unterwegs waren. Wie viel Geld es genau zurück gibt, ist allerdings noch unklar. Dies könne laut Huk erst nach Ablauf des Geschäftsjahres berechnet werden, das wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 sein. Die Summe wird dann mit der nächsten Rechnung oder dem Versicherungsschein für die Kfz-Versicherung verrechnet.

Die meisten Versicherer zahlen

Auch andere Versicherer wie die Allianz hatten bereits zu Beginn der Corona-Krise eine Beitragserstattung angekündigt. „Kunden, die coronabedingt in diesem Jahr deutlich weniger fahren als geplant, sollen am Ende ihres Versicherungsjahres Geld zurück bekommen“, sagte Allianz-Chef Frank Sommerfeld. Laut einer Umfrage des unabhängigen Verbraucherportals Finanztip plant tatsächlich ein Großteil der Versicherer, Beiträge zu erstatten. Allerdings gehen die Versicherer unterschiedlich mit der Erstattung um. Während Kunden der Huk nach Unternehmensangaben nichts tun müssen und die Beiträge automatisch verrechnet werden, müssen andere Kunden Kontakt mit ihrer Versicherung aufnehmen und mitteilen, wie viel sie weniger gefahren sind. So auch beim ADAC, der selbst Versicherungen verkauft. Dort wird es keine pauschale Erstattung geben, sondern eine Erstattung abhängig von der gefahrenen Kilometerzahl. Weiterer Unterschied: Einige Versicherer erstatten rückwirkend, andere erst ab dem Zeitpunkt der Meldung, dass weniger gefahren wird in diesem Jahr.

Was bei der Kfz-Versicherung wichtig ist Wer seine Kfz-Versicherung wechseln will, muss seine alte oft bis zum 30. November kündigen. Doch wer braucht eigentlich welche? Eine Haftpflichtversicherung ist für alle Autohalter verpflichtend. Sie tritt für Schäden ein, die man anderen etwa durch einen Unfall zufügt. Die Zeitschrift „Finanztest“ rät hier zu Höchstdeckungssummen von mindestens 100 Millionen Euro und 15 Millionen Euro pro geschädigter Person. Das klingt viel, solche extrem teuren Unfälle seien zwar selten. Dennoch sind diese Summen ratsam. Vorgeschrieben ist für Sachschäden nur eine Summe von 1,22 Millionen Euro. Aber jeder Cent, den die Unfallkosten darüber ausmachen, wäre selbst zu zahlen. Schäden am eigenen Auto, begleicht diese Versicherung nicht. Daher reicht sie in der Regel für ältere Autos mit wenig Wert. Eine Teilkasko greift bei Einbruch und Diebstahl des Autos. Ferner sind Glasbruch aber auch diverse Unwetterschäden, Tierbisse und Wildschäden inbegriffen. Die genannten Leistungen sind alle auch in einer Vollkaskoversicherung enthalten. Wichtigster Unterschied: Sie zahlt auch Schäden am eigenen Auto, die selbst verschuldet worden sind. Auch bei Vandalismus und durch Unfallflucht des Verursachers entstandene Kosten greift sie. Was eine Kaskoversicherung kostet, ist individuell unterschiedlich und hängt von persönlichen Umständen wie Alter, Wohnort und vom Fahrzeug ab. „Finanztest“ nennt knapp 90 Euro im Jahr für eine Teilkasko als Durchschnittswert und rund 330 für die Vollkasko. Letztere ist eher bei neuen oder teuren gebrauchten Autos ratsam.

Versicherungswirtschaft: Noch kein Gesamtüberblick

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft kann nach eigenen Angaben noch keine Aussage darüber treffen, wie viele Versicherer sich beteiligen. „Wie sich der geringere Schadenaufwand und die Anpassungen der Verträge in der Corona-Pandemie auf die Kfz-Versicherer genau auswirken, kann erst nach Bewältigung der Krise gesagt werden“, sagt GDV-Sprecher Christian Ponzel. Für eine Gesamtbetrachtung müssen neben dem kurzfristigen Corona-Effekt auch das sich entwickelnde Schadengeschehen im Laufe des Jahres berücksichtigt werden.

