Weihnachten in MV: Bis wann müssen Pakete und Briefe verschickt werden?

Rostock

Corona-Pandemie und 2G plus im Einzelhandel – angesichts der aktuellen Lage in Mecklenburg-Vorpommern möchten viele Weihnachtsgeschenke lieber online bestellen und dann per Post an Familie und Freunde schicken. Damit Präsente rechtzeitig bis Heiligabend beim Empfänger ankommen, sollten Sie die Abgabefristen der Paketdienste beachten. Hier ein Überblick:

DHL

Spätester Versandtermin für Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands: Montag, 20. Dezember 2021. Spätmöglichster Einwurf für Briefe und Postkarten: Mittwoch, 22. Dezember 2021, vor der Briefkastenleerung.

DPD

Spätester Termin für Standardpakete: Dienstag, 21. Dezember, 12 Uhr; für Prio- und Expresspakete: Donnerstag, 23. Dezember (bis 12 Uhr); Pakete ins EU-Ausland: Freitag, 17. Dezember (12 Uhr)

Hermes

Letzter Termin für Pakete innerhalb Deutschlands: 20. Dezember, 12 Uhr; für Auslandssendungen: 15. Dezember, 12 Uhr

GLS

Deadline für Pakete innerhalb Deutschlands: 21. Dezember, 12 Uhr; Pakete in EU-Nachbarländer: 20. Dezember, 12 Uhr; Pakete in die weiteren EU-Länder: 17. Dezember, 12 Uhr

Was kosten Pakete?

Den Preis pro Paket berechnen die Dienste unterschiedlich. Die einen gehen nach Gewicht, andere nach Größe. Wer sparen möchte, kann auf Vergleichsseiten im Internet den günstigsten Tarif ermitteln. Wer Sendungen auch online frankiert und den Paketschein selbst ausdruckt, kommt meist billiger weg als in der Filiale.

Wie kommt das Paket unversehrt beim Empfänger an?

Dazu, dass Geschenke heil an ihrem Bestimmungsort ankommen, können Versender selbst beitragen. Der Karton muss dem Gewicht des Paketinhalts standhalten, damit die Fracht Stöße während des Transports oder auf den automatischen Paketsortieranlagen übersteht. Hohlräume sollten ausgepolstert werden, damit der Inhalt des Versandkartons möglichst wenig Spielraum hat. Schwere Gegenstände gehören im Paket immer nach unten. Wird ein gebrauchter Karton benutzt, müssen alte Barcodes und Paketaufkleber entfernt oder blickdicht überklebt werden.

Von Antje Bernstein