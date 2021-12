Weltmarktführer Miltenyi rückt näher nach Rostock: Das steckt dahinter

Laage

Das Medizintechnik-Unternehmen Miltenyi rückt mit der Übernahme eines Werks in Laage näher nach Rostock. Die Firma aus Bergisch-Gladbach (Nordrhein-Westfalen) übernimmt den bereits Ende 2020 geschlossenen Produktionsstandort von Flamm Aerotec. Der Automobilzulieferer hatte hier 24 Jahre lang Komponenten hergestellt, zuletzt mit rund 100 Mitarbeitern.

Der neue Eigentümer will die Hallen für Logistik und Produktion nutzen. „Der Flughafen Rostock-Laage spielt natürlich eine große Rolle“, sagt Milenyi-Sprecher Holger Bülow. Die Nähe zu Rostock sei außerdem wichtig bei der Anwerbung von neuen Arbeitskräften. Zurzeit sucht das Unternehmen allein in Teterow rund 60 Mitarbeiter. „Der neue Standort in Laage ist dabei noch gar nicht eingerechnet“, sagt Bülow.

Miltenyi ist ein weltweit tätiges Medizintechnik-Unternehmen und stellt Verfahren für Zelltherapien bei der Krebsbehandlung her. In seinem Bereich ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Weltmarktführer.

Teterow zweitgrößter Produktionsstandort

Nach dem Stammsitz in Bergisch-Gladbach ist Teterow mit 500 Beschäftigten der zweitgrößte Produktionsstandort. Insgesamt arbeiten 4000 Menschen für Miltenyi in 21 Ländern auf allen Kontinenten. Das Unternehmen erzielte 2020 insgesamt 551 Millionen Euro Umsatz. Das ist etwa doppelt so viel wie 2017. Hauptabsatzmarkt sind die USA. Das Wachstum spiegelt sich auch in Teterow wider: Hier stieg die Mitarbeiterzahl seit Anfang 2020 um rund 130.

Die Nachricht von der Werksübernahme in Laage kommt überraschend. „Es ist gut, dass es hier weitergeht“, sagt Stefan Schad, Bezirksgeschäftsführer der IG Metall. Die Flamm-Beschäftigten verhandelten bis kurz vor der Schließung über Abfindungen und eine Transfergesellschaft. An dem Standort waren Teile für Autobremsen hergestellt worden.

Miltenyi kam 2001 nach Teterow. Erst vor einem Jahr feierte das Unternehmen Richtfest für ein neues Hightech-Regallager. In Teterow ist allerdings die schlechte Verkehrsanbindung ein Problem, insbesondere bei der Anwerbung neuer Mitarbeiter. Aktuell würden nicht nur Mitarbeiter mit naturwissenschaftlichem Hintergrund gesucht, sondern auch Quereinsteiger aus anderen Branchen.

Von Gerald Kleine Wördemann