Wismar/Rostock/Stralsund

Nächste Horrormeldung aus dem Schiffbau in MV: Der Zulieferer-Verbund Ric Maza schlägt Alarm. Von der Insolvenz der MV Werften seien gut zwei Drittel der 46 Mitgliedsunternehmen selbst „unmittelbar betroffen“. Man rechne mit Verlusten von insgesamt mehr als 40 Millionen Euro, erklärt Thomas Kühmstedt, Vorstandschef von Ric Maza. Dabei gehe es unter anderem um offene Rechnungen oder Kosten für Material für die Kreuzfahrtschiffe „Global 1“ und „Global 2“ der MV Werften. Die Firmen des Zulieferer-Verbundes haben zusammen rund 2500 Beschäftigte.

Fließe das Geld nicht zeitnah, drohten „vor allem für kleinere Mitgliedsunternehmen ernsthafte liquiditäts- und arbeitsplatzgefährdende Probleme“, erklärt Verbandsmanagerin Antje Abert. Sie fordert konkret schnelle Hilfe des Landes, um die Arbeitsplätze zu sichern, außerdem längerfristige Überbrückungshilfe und den verstärkten Einsatz von Kurzarbeit für Beschäftigte.

Maritime Industrie in MV soll umgebaut werden

Zudem drängt Ric Maza auf eine zügige Neuausrichtung der maritimen Industrie in MV, Werftstandorte sollten zu „regionalen Zentren der maritimen Industrie“ entwickelt werden, um Investoren zu locken. Steigenden Bedarf sehe man beim Neubau von Marine- und Behördenschiffen, aber auch beim Ausbau der Offshore-Windenergie.

Die MV Werften hatten am 10. Januar Insolvenz angemeldet, in der Folge auch Konzern-Mutter Genting Hongkong. Am Montag wurde bekannt, dass die beiden Genting-Chefs Lim Kok Thay und Colin Au zurückgetreten sind.

Von Frank Pubantz