Rostock

Ein Seminar an der Uni Rostock führte zu einer Entscheidung, die sein Leben verändern sollte: 2016 traf Maik Getzkow, damals noch Student, auf Martin Setzkorn, Dozent für Gründungslehre. Das Thema des Seminars: Ideenfindung. „Vorher hatte ich keinen Gedanken daran verschwendet, eine eigene Firma zu gründen“, sagt der heute 33-Jährige.

Der Wirtschaftsingenieur ist seit seiner Jugend Typ-1-Diabetiker und hat den Glucospoon erfunden– eine smarte, app-gesteuerte Dosierhilfe für Diabetiker. Sie hilft Diabetikern dabei, zielgenau bei einer Unterzuckerung mit Glukose gegenzusteuern, ohne das dabei zu beseitigen, und damit ihren Blutzuckerspiegel genau nach ihren Bedürfnissen mit Glukose heben zu können. Getzkows Erfindung wurde beim Rostocker „Inspired“-Ideenwettbewerb als innovatives Produkt prämiert. 2019 gründete er sein Unternehmen.

Boom-Town Rostock

Geschichten wie diese sind es, die das Handelsblatt und die Wirtschaftsberater von Prognos in einer aktuellen Studie eine Lobeshymne auf die Hansestadt singen lassen: Rostock – Boom-Town. Nach Vorhersagen wird sich die Wirtschaft der Hansestadt in den Jahren nach der Corona-Krise bis 2030 besonders gut entwickeln, ein Wachstum von 11 bis 28 Prozent wird prognostiziert. Damit gehört Rostock zu den Top-6-Regionen in Deutschland, nur einige Regionen im Berliner und Münchener Umfeld sowie die Stadt Leipzig stehen besser da.

Rostock wird der Studie zufolge durch Zuzüge aus dem Umland profitieren, an Arbeitskräften und Einwohnern gewinnen. Als Wachstumstreiber werden für die größte Stadt im Land nicht die Werft oder Aida genannt, sondern die Start-up-Szene und das Geflecht aus Universität und wirtschaftsnahen Forschungsinstitutionen. Hier sind ein Fraunhofer- und ein Max-Planck-Institut zu Hause. Innovative Branchen wie IT und Biotechnologie sind es, die auf eine goldene Zukunft hoffen lassen.

Prognose soll Realität werden

Für Rostocks Oberbürgermeister kommt das Ergebnis nicht überraschend. Die Studie sei „Ansporn, so zu handeln, dass die Prognose zur Realität wird“. Und Martin Setzkorn, Geschäftsführer des Zentrums für Entrepreneurship (ZfE) der Universität Rostock, sagt: „Wir sind uns hier schon länger sicher, dass wir einen guten Nährboden für neue Unternehmen haben.“

Mit einem Team aus elf Mitarbeitern werden im ZfE Gründer auf dem Weg zur Selbstständigkeit an die Hand genommen. Rostock biete einige Vorteile gegenüber großen Start-up-Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg. Die Wege sind kurz zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Setzkorn sagt: „Gründer kommen schnell an die Stellen, die ihnen weiterhelfen: andere Unternehmer, Wirtschaftskammern, Institutionen, Investoren, Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungsberater. Sie konkurrieren nicht mit Hunderten anderen Firmengründern um diesen Zugang.“

Madsen: „Kenne die Sorgen der Gründerinnen und Gründer“

Zudem herrscht eine gründerfreundliche Atmosphäre. „Die Unternehmen hier sind den Wissenschaften und Start-ups zugewandt“, erklärt Claus Ruhe Madsen. Als Oberbürgermeister könne er seine Erfahrungen aus seiner Zeit als Unternehmer und IHK-Chef einbringen. „Ich kenne die Sorgen der Gründerinnen und Gründer.“

Dadurch, dass die Szene trotz allem noch relativ klein sei, kennen und helfen sich viele Start-ups untereinander, ergänzt Setzkorn. So profitierten neue Gründer von den Erfahrungen derjenigen, die bereits einen Schritt weiter sind.

Martin Setzkorn berät Firmengründer von der Idee bis zur Marktreife ihres Produktes. Quelle: Zentrum für Entrepreneurship Rostock

Ein gutes Netzwerk ist entscheidend für junge Unternehmer – neben Startkapital und Know-how. „In anderen Städten wechseln alle drei Monate die Ansprechpartner, bei uns sind es seit zehn Jahren dieselben.“ Diese Konstanz zahle sich jetzt aus, nennt Setzkorn einen weiteren Grund für die positive Entwicklung.

Jedes Jahr führt das ZfE in Rostock etwa fünf bis zehn Unternehmen in die Selbstständigkeit. Macht in zehn Jahren 30 bis 50 Unternehmen, die meist in MV bleiben und hier Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen.

Am Anfang gibt es oft nur eine Idee – aber keinen Plan

Wenn sie das erste Mal auf dem Südstadt-Campus im Büro von Martin Setzkorn vorsprechen, haben sie oft nicht mehr als eine Idee. Bis daraus ein erfolgreiches Produkt am Markt wird, ist es ein langer Prozess. „Unternehmensgründungen dauern vier bis neun Jahre“, sagt Setzkorn. Viele Start-ups kommen aus den Bereichen IT und „Health“. Gerade im Gesundheitsbereich ist eine Zulassung des Produkts ein Marathonlauf, da hier strenge Zertifizierungen nötig sind.

Das kann Maik Getzkow nur bestätigen. „Man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen, darf nicht zögern und muss positiv bleiben.“ Sein Rostocker Unternehmen SHS-Med will Ende nächsten Jahres mit dem Glucospoon durchstarten.

Maik Getzkow hat mit seiner Rostocker Firma SHS-Med eine smarte Dosierhilfe für Diabetiker entwickelt. Quelle: Frank Söllner

Gefördert wird der Unternehmensstart vom Land MV mit EU-Mitteln in Höhe von 150 000 Euro. Die Erfolgschancen scheinen gut zu sein: Gerade wurde das Produkt beim German Medical Award unter die Top 6 der besten Erfindungen im deutschsprachigen Bereich gewählt. „Für mich als kleines Unternehmen mit drei Mitarbeitern ist das eine Riesensache.“

Centogene aus Rostock : Vom Start-up zum Nasdaq-Unternehmen

Ein Unternehmen, das schon einige Schritte weiter ist als Getzkows Start-up, ist Centogene. 2006 als Ausgründung der Rostocker Uni-Medizin gestartet, gehört das Biotech-Unternehmen heute zu den Top-Adressen der Firmenlandschaft in MV. Centogene beschäftigt inzwischen weltweit rund 600 Mitarbeiter, 400 davon in Rostock – vornehmlich hochqualifizierte Arbeitsplätze. Umsatzprognose für 2020: mehr als 80 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr gelang der Börsenstart in den USA – in der Spitzentechnologie-Börse Nasdaq.

Im vergangenen Jahr besuchte Kanzlerin Angela Merkel die Rostocker Biotech-Firma Centogene. Vom Vorstandsvorsitzenden Arndt Rolfs erhielt sie eine große rote Ente geschenkt, das Maskottchen der Firma. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Hauptgeschäftsfeld ist die Diagnose seltener Erbkrankheiten. Mit der Virus-Krise forcierten die Rostocker das Geschäft mit Corona-Tests, bauten mehrere Testzentren etwa auf, darunter auch am Flughafen in Frankfurt am Main.

Das international erfolgreiche Unternehmen ist dem Standort Rostock treu geblieben. Centogene ist dicht verwoben mit den anderen Forschungsinstitutionen im Land und arbeitet eng mit der Universitätsmedizin in Rostock und der Universitätsmedizin in Greifswald zusammen – ein Paradebeispiel.

Neues Förderprogramm und ein Start-up Center geplant

Damit sich der Trend fortsetzt, hofft Martin Setzkorn auf das sogenannte Accellerator-Programm. Teams aus renommierten Experten sollen Unternehmen in MV dabei helfen, in die nächste Liga aufzusteigen: beispielsweise mit einer Expansion ins Ausland. Das Programm soll nächstes Jahr starten, heißt es aus dem Rostocker Rathaus. Es wäre das erste in MV. „Damit könnten wir gezielt bestimmte Bereiche fördern, etwa Unternehmen, die mit Wasserstoff oder künstlicher Intelligenz zu tun haben.“ Und plötzlich wäre Rostock auch interessant für Start-ups aus anderen Bundesländern.

Zuletzt entstanden für junge Innovative flexible Arbeitsmöglichkeiten in Form von Co-Working-Spaces, etwa das Basislager Rostock, das gerade einjähriges Bestehen feierte. Ein neuer Anlaufpunkt für Unternehmensgründer könnte auch das Start-up-Center werden. Seit 2018 ist es im Gespräch. Möglicher Standort: Stadthafen. Hier sollen Gründer die Möglichkeit haben, an ihren Geschäftsideen zu feilen und sich auszutauschen.

Das wäre auch ein gutes Signal nach außen, sagt Setzkorn. Rostock könnte zeigen, welche innovativen Ideen an der Ostsee entstehen – seinen Bürgern und Touristen, aber auch anderen Wissenschaftlern und Studenten, die dann wiederum selbst den Mut finden, sich selbstständig zu machen. Setzkorn ist sich sicher: „Wir schöpfen unser Potenzial noch längst nicht aus.“

Von Robert Berlin