Wirtschaftsweise Grimm: Deutschland könnte sich ein Gasembargo leisten

Hannover

Kann die Bundesrepublik ohne russisches Gas auskommen? Ja, meinen derzeit viele Ökonominnen und Ökonomen - und wurden am Sonntag prompt vom Bundeskanzler gescholten: „Unverantwortlich“ sei es, aufgrund „irgendwelcher mathematischer Modelle“ ein Embargo zu fordern, sagte Olaf Scholz bei „Anne Will“. Im Interview erklärt Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, warum sie trotzdem für entschlosseneres Handeln plädiert.

Frau Grimm, gehören Sie zu den „unverantwortlichen“ Ökonominnen und Ökonomen, die derzeit einen Lieferstopp fordern?

Natürlich ist Kritik an ökonomischen Modellen erlaubt. Wir sind alle gut beraten, uns die modellierten Szenarien genau anzuschauen, anstatt aus Bauchgefühl heraus Ängste zu schüren. Mich irritiert, dass ein Embargo allein mit Verweis auf den sich daraus ergebenden Wirtschaftseinbruch abgelehnt wird. Entscheidend ist, ob ein Embargo ein geeignetes sicherheitspolitisches Mittel ist, um den Frieden in Europa wieder herzustellen und zu stabilisieren. Derzeit fließen permanent Devisen, was es der russischen Führung leichter macht, diesen Konflikt weiter zu befeuern.

Und Sie sind überzeugt, dass ein Embargo gutgehen würde?

Natürlich wäre ein Embargo für Deutschland mit massiven Einschnitten verbunden. Es würde eine Rezession auslösen, in der Größenordnung möglicherweise vergleichbar mit der Pandemie. Der Staat müsste unmittelbare Härten abfedern. Es wäre also herausfordernd. Aber den Konflikt wieder einzuhegen, ist aktuell die entscheidende Herausforderung.

Würde denn wirklich Gas fehlen oder reden wir „nur“ über höhere Preise?

Bei der Stromerzeugung können Kohlekraftwerke einen größeren Anteil übernehmen. Auch sollte man nochmal genau evaluieren, ob nicht doch die Atomkraftwerke länger laufen könnten. Vor allem verdient das Thema Energieeffizienz größte Aufmerksamkeit. Durch Energieeffizienzmaßnahmen im weiteren Sinne könnte man nach einigen Rechnungen bis zur Hälfte der russischen Lieferungen einsparen. Ob und wie viel rationiert werden muss, hängt davon ab, wie stark solche Maßnahmen verfangen.

Können Sie ausschließen, dass im Winter jemand friert?

Grundsätzlich haben Privathaushalte in den entsprechenden Notfallplänen Priorität, die Wärmeversorgung dort wird als allerletztes eingestellt. Aber es ist durchaus möglich, die Heizung 1 oder 2 Grad nieder zu drehen - gerade in öffentlichen Gebäuden, in Büros und in der Industrie, wo man schnell große Mengen Gas einsparen könnte.

Trotzdem könnte es in der Industrie knapp werden. Beim arbeitgebernahen Institut für Wirtschaft fürchtet man nun zwei bis vier Millionen zusätzliche Arbeitslose...

Sollte die Produktion stillstehen, käme es erst einmal zu Kurzarbeit. Das kennen wir aus der Pandemie. Es kann durchaus sein, dass ein Lieferstopp zu weiteren Preisanstiegen führt, wegen denen Unternehmen die Produktion vorübergehend einstellen müssen. Die Pläne, langfristig von russischem Gas unabhängig zu werden, führen allerdings so oder so zu Preissteigerungen bei Energie, wodurch bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten in Deutschland deutlich unattraktiver werden. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass uns angesichts des Klimawandels ohnehin eine Transformation bevorsteht, bei der manche Wirtschaftsaktivitäten in Deutschland keinen Standortvorteil mehr haben werden.

Löst ein Lieferstopp -ob von der Bundesregierung oder der russischen Führung beschlossen- nicht ein heilloses Chaos aus, etwa weil die Inflation deutlich steigt und die Finanzmärkte durcheinander gewirbelt werden?

Das hängt von der Vorbereitung ab. Ich teile die Einschätzung, dass wir damit zurechtkämen, wenn Putin sprichwörtlich den Hahn zudreht. Natürlich könnte beispielsweise ein Energieversorger mit bestehenden Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden von steigenden Einkaufspreisen in die Knie gezwungen werden. Da müsste der Staat in seiner Versicherungsfunktion einspringen. Auch die Finanzmärkte müsste man im Auge behalten, wo es ebenfalls zu Verwerfungen kommen kann. Es ginge darum, Kaskaden-Effekte zu verhindern, also Ausfälle, die dann weitere Ausfälle nach sich ziehen.

Kann der Staat das leisten?

Ja. Deutschland ist dank solider Haushaltspolitik mit 60 Prozent Staatschuldenquote in die Pandemie gegangen, jetzt sind es etwa 70 Prozent. Da ist noch Spielraum. Den sollte man nutzen, wenn man glaubt, den Konflikt durch eine Einstellung der Zahlungen an Russland einhegen zu können. Wir haben jetzt einen Hebel, weil die Infrastruktur Russlands an Europa angebunden ist. Aber Russland arbeitet zusammen mit China schon daran, Alternativen für den Export in andere Regionen zu schaffen.

Sie sind also für ein sofortiges Embargo?

Es ist strategisch nicht klug, wie bisher einfach zu zahlen. Russland hat von der EU seit Kriegsbeginn mehr als 20 Milliarden Euro erhalten. Es muss kein vollständiges Embargo sein, auch Zwischenlösungen sind denkbar. Etwa die Zahlung auf ein Treuhandkonto, auf das die russische Regierung vor Kriegsende nicht zugreifen kann. Oder Zölle, mit denen die Einnahmen Russlands reduziert würden. Das könnte natürlich einen Lieferstopp Russlands zur Folge haben, ebenso wie der Streit um die Zahlung in Rubel. Aber wenn wir keine weiteren Maßnahmen ergreifen riskieren wir womöglich einen lang andauernden Konflikt in Europa. Der wäre ebenfalls mit gravierenden Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung verbunden.

Nun fußen all diese Aussagen ja auf Modellen - die nicht zuletzt der Bundeskanzler jüngst angezweifelt hat. Wie gut sind eigentlich die Berechnungen?

Es gibt verschiedenste Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Es sind theoretische Modellierungen, die sehr viele Erkenntnisse berücksichtigen, die in der Vergangenheit anhand von Daten beobachtet wurden. Insofern glaube ich schon, dass die Modelle und Analysen in ihrer Gesamtheit helfen, Entscheidungen zu treffen.

Von Christoph Höland/RND