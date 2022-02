Rostock

Andreas Grope (35) und Steffen Steinmann (36) sind Feuer und Flamme für original italienische Pizza. TK-Produkte und Lieferware kommt ihnen aber nicht auf den Teller. Wann immer sie und ihre Familien Heißhunger auf den Snack haben, wird ihre Küche zum Restaurant. Dann rollen die Kumpel selbst angesetzten Hefeteig aus, bestücken ihn üppig mit Tomatensoße, Käse und Co. und schieben ihn in den Ofen. Weil sie krosse Kruste lieben, aber nichts anbrennen lassen wollen, haben die Hobby-Pizzaiolos brandheißes Zubehör ausgetüftelt. Ihr Versprechen: Mit ihren Helferlein gelingt jedem die perfekte Pizza.

Aus ihrer Freude am Pizzabacken haben die Männer ein Geschäft gemacht: das Rostocker Unternehmen Stoovis. Das beliefert weltweit Kunden mit Hitzeschildern, Pizzaschaufeln und hochwertigen Zutaten – sprich, allem was man braucht, um selbst Pizza zu backen.

Produkte von Stoovis: Darauf sind Hobby-Pizzabäcker heiß

Angefangen hat alles Ende 2020. „Da hab’ ich mir am Black Friday meinen ersten Pizzaofen geleistet“, erzählt Steffen Steinmann. Sein Arbeitskollege Andy Grope hatte sich schon zuvor das gleiche Modell angeschafft. „Darin kriegst du ’ne Pizza binnen 90 Sekunden gebacken.“ Problem: Bis das heiße Teil auf Betriebstemperatur kommt, müssen sich Heißhungrige eine gefühlte Ewigkeit gedulden. Zu lange, wenn der Magen knurrt. Die Kumpels ließen die Köpfe rauchen, um eine Lösung zu finden. „So ist die Idee zu unserem Hitzeschild entstanden.“ Mit dem Edelstahlteil lassen sich Pizzaofen aufrüsten und die Aufheizzeit halbieren.

„Am Anfang war es nur eine Idee, dann ein Entwurf, dann eine Pappschablone“, erinnert sich Steffen Steinmann. Damit daraus feuerfestes Zubehör wird, zapften er und Andy Grope ihr Netzwerk an. Beide arbeiten als Außendienstler für den Werkzeughersteller Hilti. „Durch den Job haben wir Kontakte zu guten Schlossern“, sagt Grope. Mit deren Hilfe entwickelten die Freunde ihren ersten Prototypen. Das war Anfang 2021. In den sozialen Netzwerken habe sich dann schnell gezeigt, dass auch viele andere Pizzafans heiß auf den Problemlöser sind. Die Geburtsstunde von Stoovis.

Damit es wie beim Italiener schmeckt: Clevere Back-Helferlein und hochwertige Zutaten

Inzwischen haben die Jungunternehmer beim Sortiment reichlich zugelegt: Neben ihren Hitzeschildern vertreiben sie Pizzaschaufeln, Schneidebretter, aber auch Zutaten wie echte italienische Hefe, verschiedene exklusive Mehle, samtweiches Olivenöl und fruchtige Tomatensoßen. Brandneu im Onlineshop: der Crustmaker, zu deutsch Krustenmacher. Der Edelstahlaufsatz für den Pizzaofen erinnert an übereinandergestapelte Pizzakartons. Der Clou: Darin lassen sich bereits fertige Pizzas mit der Ofenabwärme heiß halten, ohne dabei labberig zu werden. Die Idee: Wenn viele Hungrige am Tisch sitzen, sollen alle gleichzeitig in den Genuss einer ofenfrischen Pizza kommen.

Die Produkte aus der Stoovis-Schmiede sind heiß begehrt, nicht nur in Deutschland. Aus aller Welt – auch aus dem Pizzaheimatland Italien – gehen Bestellungen ein. „Gerade haben wir eine Lieferung nach Neuseeland verschickt“, berichtet Andy Grope.

Bella Familia: Unternehmer teilen Pizza-Liebe mit ihren Frauen und Kindern

Die Lust aufs Pizzaselberbacken – sie packt immer mehr Menschen. Auch Andy Grope und Steffen Steinmann kommt Tiefkühl- oder Liefer-Pizza nicht mehr ins Haus. Was macht eine gute Pizza aus? „Sie muss knackig und knusprig sein, dann ist es fast schon egal, welcher Belag drauf ist“, sagt Steinmann. So ganz stimme das nicht, sagt Grope und lacht. „Ananas – das geht gar nicht.“ Doch ganz gleich, ob mit exotischen Früchten, Salami oder Gemüse belegt oder pur á la Margherita: Die wichtigsten Zutaten seien immer Liebe und Geduld, sagen die Männer.

Beide zelebrieren das Pizzabacken, geben Hefeteigen bis zu 24 Stunden Ruhezeit, bevor diese gebacken werden. Das komme dem Geschmack zugute, erklärt Steffen Steinmann. Die Pizza-Passion teilen die Jungunternehmer mit ihren Familien. Sobald die Männer Pizza auftischen, sind ihre Frauen und Kinder begeistert, erzählen sie. Mehr noch: „Unsere Ehepartner unterstützen uns, ohne sie wäre Stoovis nicht möglich“, sagen die Beiden dankbar.

Als Gegenleistung stellen sich die Geschäftspartner gern an den Ofen und bebacken ihre Frauen. Liebe geht schließlich durch den Magen. Und während der Teig knusprig wird und der Käse schmilzt, kommt ihnen vielleicht schon die nächste heiße Idee in den Sinn. Denn, so sagen die Beiden selbstbewusst, „wir lieben Pizza und sind die wohl größten Visionäre, wenn es um den runden belegten Teig geht.“

Von Antje Bernstein