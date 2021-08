Greifswald/Woldegk

In fast jedem Auto steckt Top-Technik aus MV. So kommt der elektrische Antriebsstrang eines Sonder- oder Nutzfahrzeuges meist nicht ohne Elektronik aus Greifswald aus. Diese gehören zu den 400 bis 500 Produkten, die die ml&s – manufacturing, logistics & services – GmbH & Co. KG für die Autobranche fertigt. Die mehr als 50 Zulieferer hierzulande haben sich seit Jahren in der Branche zudem mit Airbag-Gasgeneratoren, Pumpenzylindern, Zündleitungssätzen, speziellen Stahlteilen, Gummi- und Kunststoff-Elementen, Windabweisern einen Namen gemacht.

Airbags aus MV in vielen Neuwagen Mehr als 1,3 Millionen Fahrzeugheizungen produziert Webasto jährlich – der größte Autozulieferer in MV – auf seinem etwa 80 000 Quadratmeter großen Werksgelände in der Neubrandenburger Innenstadt. Bei der ZF Airbag Germany in Rostock-Laage werden an fünf Arbeitstagen jeweils rund 140 000 Airbag-Gasgeneratoren auf automatisierten Anlagen produziert. Jedes Jahr werden rund eine Million Neufahrzeuge mit Zündleitungssätzen der Bremi Fahrzeug-Elektrik in Dömitz (Ludwigslust-Parchim) ausgerüstet. 30 Millionen ABS- und ESP-Halterungen aus Spezialgummi werden jedes Jahr bei der Gummifabrik Lubeca in Upahl (Nordwestmecklenburg) ausgeliefert. 10 Millionen Meter Präzisionsrohr werden pro Jahr bei der SD GmbH Klaus Hirsch in Neubrandenburg zu Führungsrohren oder Windabweisern gebogen. Präzision von der PTS Precision in Schwerin: Die Toleranzen in der Fertigung eines Pumpenzylinders betragen nur ein Zehntel der Dicke eines Zehn-Euro-Scheines. Effiziente Fertigung von Automotive-Komponenten: Die Spritzgussmaschinen bei der Lear Corp. in Wismar fertigen jeden Tag 1,2 Millionen Kunststoffteile. Kunststoffteile aller Größen werden in der Teterower Kunststoffe GmbH auf 16 Spritzgussmaschinen produziert. Präzisionskomponenten, beispielsweise für Abgas-Turbolader, werden durch die EcoNautic Systems GmbH in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) gefertigt.

Technologiewandel in Autoindustrie

„In der Autobranche findet derzeit ein massiver Technologiewandel bei den Antriebskonzepten statt“, verdeutlicht ml&s-Geschäftsführer Bernd Odoj (51). Das zwingt den Elektronikhersteller, der große Zulieferer wie Continental beliefert, zu einem Spagat. Ob reine Elektroantriebe, sogenannte Hybrid-Konzepte, die beispielsweise E- und Verbrennungsmotor verbinden oder reine Verbrennungsmotoren – man sei fit in allen drei Bereichen, so Odoj.

Geschäftsführer Bernd Odoj (r.) und Prokurist Detlef Riedel von der Firma ml&s in Greifswald. Quelle: Christian Rödel

Das erfordert höchste Flexibilität im Fertigungsprozess. Zumal die seit 19 Jahren in der Hansestadt erfolgreich agierende Firma insgesamt etwa 2000 verschiedene Produkte auch für andere Bereiche wie erneuerbare Energien oder klassische Industriesparten wie die Bahntechnik liefert.

Prall gefüllte Auftragsbücher

Der Elektronikhersteller agiert im Greifswalder Technologiepark auf 53 000 Quadratmetern überdachter Fläche. In einer der großen, blitzsauberen Fertigungshallen stehen Dutzende Bestückungsautomaten. In fünf langen Linien.

Anlagenbediener wie Marion Müller (59) stellen im Drei-Schicht-System für diese Maschinen sogenannte Magazine bereit. Akribisch kontrolliert Müller die Fertigungsaufträge. Dann werden vollautomatisch beispielsweise Kondensatoren und Widerstände auf Leiterplatten aufgebracht.

Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. „Doch die Engpässe bei Mikrochips und gestörte Lieferketten durch die Corona-Probleme machen uns stark zu schaffen“, so Odoj. Deshalb sei die stärkere regionale Vernetzung der Zulieferer bedeutsam“, sagt Prokurist Detlef Riedel (58). Zumal der Kurs auch personell auf Wachstum ausgerichtet ist. Die aktuelle Mitarbeiterzahl soll von 600 auf bis zu 800 in den kommenden vier bis fünf Jahren steigen.

Zulieferer mit mehr als 5000 Beschäftigten Gut 50 Firmenmit weit mehr als 5000 Mitarbeitern beschäftigen sich mit Fragen des Automobilbaus im Nordosten. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Zum Netzwerk automotive-mvgehören aktuell 23 Unternehmen. Diese haben rund 3500 Mitarbeiter und 180 Auszubildende. Diese Betriebe erwirtschaften jährlich einen Umsatz von etwa 1,1 Milliarden Euro. Die Autozuliefererdes Netzwerkes investierten allein im vergangenen Jahr mehr als 30 Millionen Euro und steigerten ihren Umsatz in den vergangenen sieben Jahren um gut 20 Prozent.

In der Produktion wird spezielles Schuhwerk getragen. Es verhindert eine elektrostatische Aufladung. Alternativ legt man in die Schuhe sogenannte ESD-Bänder. „Diese Anti-Statikbänder erden die Träger. So werden Schäden an Halbleiterelementen verhindert“, erläutert Riedel.

„Konzert“ der 16 Hochleistungspressen

Keine Autostunde weiter sind sehr robuste Arbeitsschuhe vorgeschrieben. Der Hallenboden vibriert. Stanzen, Schweißen, Umformen von Blechen und Stählen – ein dumpfes Dröhnen erfüllt die Luft. Die Woldegker Produktionsstätte (Mecklenburgische Seenplatte) der Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg besitzt 16 Hochleistungspressen.

„Wir fertigen jährlich 13 bis 15 Millionen Teile aus Schwarzblech, Stahl und Edelstählen“, erläutert Jörg-Monsig (48). Der Diplom-Ingenieur steht vor einer 400-Tonnen-Presse, die im Erweiterungsbau gerade eingerichtet wird.

Jörg Monsig, Betriebsleiter der Firma Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg, zeigt die in der Woldegker Produktionsstätte gefertigten größten (l.) und kleinsten Bauteile. Quelle: Christian Rödel

Man liefere Karosserieteile direkt an BMW-Werke, die Autos und Motorräder fertigen, so der Chef von 50 Mitarbeitern. Zudem gehört unter anderem Webasto in Neubrandenburg zu den Großkunden. Da der weltweit führende Hersteller von Standheizungen verstärkt elektrische Systeme für E-Mobile produziert, werden künftig Woldegker Komponenten quasi in den meisten Neufahrzeugen verbaut.

Blitzschnell bestückt beispielsweise Rene Wiesjahn (31) eine 80-Tonnen-Presse mit Teilen für Brennerflansche einer Standheizung. Beide Hände muss er dann auf Sicherheitsschalter legen. Der Schlitten des Spezialwerkzeuges rast herunter. Akkordarbeit. 280 Stück pro Stunde schafft der junge Mann.

Rene Wiesjahn (31) bestückt bei Lang Metallwaren Woldegk eine 80-Tonnen-Presse mit Teilen für Brennerflansche einer Standheizung. Quelle: Christian Rödel

Maximale Toleranzen: 0,1 Millimeter!

Wenige Meter entfernt komplettiert ein Punktschweiß-Roboter Spezialteile. „Immer höhere Stückzahlen sind nicht die Herausforderung“, erläutert Monsig. Vielmehr seien Flexibilität und Präzision zum Beispiel bei Karosserieteilen gefragt. In der Praxis liegt die Höhe der Stückzahlen zwischen 5000 und etwa einer Million Teile. Die Folge: Die Arbeitsvorbereitung wird immer komplexer. Mehr Kamerasysteme überwachen Abläufe, diese melden Qualitätsabweichungen.

Toleranzen bis zu 0,1 Millimeter sind möglich. Maschinenbau-Ingenieur Gerald Meuse (57) checkt die fertigen Bauteile mittels einer rechnergesteuerten Messapparatur.

Maschinenbau-Ingenieur Gerald Meuse checkt bei Lang Metallwaren Woldegk die Bauteile mittels einer rechnergesteuerten Messapparatur. Quelle: Christian Rödel

Logistik- und Qualitätsdaten in „Echtzeit“

„Auch wir arbeiten an der Erfassung des ökologischen Fußabdrucks unserer Produkte. Dazu gehören unter anderem der Wasser- und Energieverbrauch“, erklärt Monsig. Ohne diese Kennziffern werde man künftig keine Aufträge mehr erhalten. Zudem wolle man noch schneller auf Kundenwünsche reagieren.

„Logistik- und Qualitätsdaten, aber auch wichtige Infos zur Ökobilanz der Zulieferteile und Vorprodukte werden praktisch in Echtzeit in der Lieferkette weitergegeben“, erklärt Dr. Andreas Vietinghoff (55). So könne man die in einem Fahrzeugsystem steckende Wertschöpfung noch flexibler organisieren, so der Geschäftsführer des Branchennetzwerkes „Automotive MV“.

„Die Konkurrenz gerade aus Asien ist knallhart. Trotzdem wollen wir auch in 20 Jahren im Nordosten noch produzieren“, betont Dr. Andreas Dikow (59). Der Chef des Neubrandenburger Webasto-Werkes drängt deshalb auf eine stärkere digitale Vernetzung der Autozulieferer in der Region. Und allein in der Vier-Tore-Stadt plant man auch künftig noch mit gut 750 Mitarbeitern an Bord.

