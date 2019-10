Hitze, parkende Autos, pinkelnde Hunde - Bäume in Städten sind einer Menge Feinden ausgesetzt. So müssen immer mehr dran glauben - wie in Berlin, wo in den kommenden Monaten über 1000 Stadtbäume gefällt werden. Mit Probebäumen wollen Wissenschaftler nun gegensteuern - auch wenn der Weg noch lang ist.