Bakterien „baden“ gern in Waschmaschinen

In einer deutschen Kinderklinik tauchten immer wieder lebensgefährliche Keime auf. Erst Hygieniker fanden die Ursache: Die fiesen Biester fühlten sich in einer handelsüblichen Waschmaschine, in der Mützen und Söckchen der Neugeborenen bei niedrigen Temperaturen gewaschen wurden, wohl. An Kliniken ist das ein seltener Fall, da dort normalerweise spezielle Waschmaschinen im Einsatz sind. Aber zu Hause?

Bakterien und Mikroben befinden sich in gebrauchter Wäsche, etwa in verschmutzter Unterwäsche. Wenn jetzt noch der 30-Grad-Schonwaschgang gestartet wird, freuen sich Krankheitserreger, die in einer bestimmten Menge harmlos sind. Allerdings für Menschen, beispielsweise mit offenen Wunden, kann es bereits gefährlich werden. Hinzu kommt, dass manch ein Erreger die supermilden Waschmittel als Ergänzung auf seinem Ernährungsplan ansieht. Was tun?

Maschine reinigen und trocknen

Desinfizierende Hygienespüler sollten nur in Ausnahmen benutzt werden, da sie allergische Reaktionen hervorrufen können, warnen Experten. Es sei normal, dass sich Bakterien im Wasser und in der Waschmaschine befinden. Besser: Ordentlich die Wäsche spülen. Auch die Sonne (beim Trocknen) wirkt keimtötend wie auch 60-Grad-Wäschen. Wichtig: Die Waschmaschine regelmäßig reinigen und trocknen.

Von Klaus Amberger