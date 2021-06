Blitze sind gefährlich, aber bequem

Gewitterblitze sind eine beeindruckende Leistung der Natur: Sie sind unglaublich hell, ihre durchschnittliche Stromstärke beträgt rund 20 000 Ampere (bei einer Haushaltssteckdose sind es 10 bis 20 Ampere) und die Geschwindigkeit eines Blitzes kann bis zu einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit betragen, bis zu 100 000 m/s. Und Blitze sind bequem: Sind sie erst einmal in einem Blitzableiter, bleiben sie dort und blitzen nicht wieder woandershin.

Auf zwei physikalischen Effekten beruht die Wirkung eines Blitzableiters: Die oberste Spitze eines Blitzableiters, etwa auf einem Haus, ragt spitz in den Himmel. Dort, wie generell an spitzen Gegenständen und Körpern, ist die elektrische Feldstärke groß. Kommt ein Blitz, wird zunächst die Luft in der Umgebung der Spitze – bei der Vorentladung des Blitzes – ionisiert (elektrisch leitfähig). Die Luft hat nun für die Hauptentladung einen geringen Widerstand für den Blitz und er kann beinahe ungehindert in den Blitzableiter hineinrasen.

Hier möchte der Blitz nicht wieder weg

Nun zum zweiten physikalischen Effekt: Der Blitzableiter ist geerdet mittels „Fangleitung“, wie es im Fachjargon heißt. Der Blitzableiter verfügt über einen geringen Leitwiderstand, weshalb der Blitz sich „wohlfühlt“ und bleibt.

Zu sicher darf man sich trotz eines Blitzableiters nicht fühlen. Zwar werden die Folgen eines Einschlages verhindert, dennoch kann es zu Überspannungen kommen. Gefährdet sind dann Elektro-Geräte, wie Fernseher, die nicht von Überspannungsschutzgeräten geschützt werden. Blöd, wenn gerade die Fußball-EM läuft.

Von Klaus Amberger