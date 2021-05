Die Physik des Spiegels: Warum wir uns selbst in die Augen schauen

Mindestens einmal am Tag sehen wir uns in einem Spiegel. Sei es im Bad, in der Umkleidekabine eines Modegeschäftes oder um festzustellen, wer der Schönste und die Schönste im Land ist. Jeder Autofahrer benötigt Spiegel, um zu prüfen, was hinter ihm los ist. Spiegel sind toll. Doch wie funktionieren sie?

Das physikalische Grundprinzip ist schlicht: Jeder auf den Spiegel treffende Lichtstrahl wird reflektiert – nach dem Reflexionsgesetz, Einfallswinkel = Ausfallswinkel. Schaut man bei einem ebenen Spiegel (gewölbte und Hohlspiegel lassen wir jetzt mal weg) genauer hin, sehen wir unser Bild hinter der Spiegelebene. Allerdings findet sich hinterm Spiegel nur seine Rückseite. Das, was wir sehen, ist ein virtuelles Bild – die Strahlen scheinen von ihm auszugehen. Dabei gilt: der Gegenstand (oder unser Gesicht) und das virtuelle Bild (von unserem Gesicht) verhalten sich symmetrisch zueinander, sind gleich groß und aufrecht.

Virtuelle Bild streckt die Zunge heraus

Interessant ist, dass der Spiegel nicht links und rechts vertauscht (hebt man den rechten Arm, hebt auch das Spiegelbild den rechten Arm), auch nicht oben und unten, aber vorn und hinten. Das ist schnell gecheckt: Wer vorm Spiegel die Zunge herausstreckt, dem zeigt auch sein Spiegelbild die Zunge heraus – auf das eigene Gesicht zu, also in entgegengesetzte Richtung.

Dieser Effekt ist auch für die Spiegelschrift verantwortlich (nicht weil links und rechts vertauscht wird, sondern vorn und hinten). Wer Buchstaben auf eine Glasscheibe schreibt und die Scheibe umdreht, hat dann auch eine Spiegelschrift.

Von Klaus Amberger