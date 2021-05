Die nasskalte Meditation

Rügen

Es ist kalt. Wasser schwappt auf meine Hände, trifft die Ärmel meines Pullovers. Ich friere und freue mich aufs Lagerfeuer. Aber noch bin ich auf der Jagd nach der Meerforelle. Die Meerforellen haben eine Durchschnittsgröße von 60 Zentimetern. Ich werfe wieder die Angel aus und habe die Hoffnung, dass dieser Wurf etwas wird. Und tatsächlich, ein Zucken geht durch die Angelrute. Ein riesiger Brocken, denke ich, wunderbar, der landet heute auf dem Tisch. Ich kurbele und kämpfe, nur noch wenige Meter bis zu mir, gleich zeigt sich der Brocken, vielleicht der Fang meines Lebens. Dann zeigt sich der dicke Fang: Es ist nur Seetang, schlapp und grün sieht er aus, nicht silbergrau und zappelnd.

Eigentlich hätte ich es wissen müssen, diese Situation habe ich schon oft erlebt. Trotzdem gehe ich sehr gern angeln. Natürlich habe ich auch einen Angelschein. Am liebsten werfe ich die Rute am Palmer Ort aus, das ist der südlichste Punkt von Rügen. Ein wunderbarer Flecken zum Angeln. Vielleicht nicht der beste Ort, um Fische fangen. Aber die Sonne scheint, das Wasser glitzert, Vögel schwirren um mich herum. Es ist ein kleines Naturparadies. Dort steht ein Baum nah am Wasser, ich glaube, es ist eine Weide. Ich setze mich daneben und träume von haigroßen Meerforellen.

Kein Fisch, aber es lohnt sich

Ich habe erst vier Fische in meinem Leben gefangen: einen Barsch und drei Hornhechte. Heute mache ich keinen Biss. Aber das ist trotzdem okay. Denn obwohl ich nichts fange, meine Zehen an den Füßen dank der zu engen Wathose wehtun, es kalt und windig ist, habe ich Spaß. Erst nach vier Stunden gehe ich aus dem Wasser. Ich habe kaum gespürt, wie die Zeit vergangen ist. Das ständige Auswerfen und Einholen der Angel ist wie Meditation. Eigentlich lohnt sich das Angeln schon deshalb. Nun ja, ein Fisch beim nächsten Mal wäre allerdings auch nicht schlecht.

Von Jakob Brandenburg (15)*