Eine Minute Biologie mit der OZ: Das Lächeln der Babys

Rostock

Es gibt kaum etwas, was entwaffnender ist, was so froh und friedlich macht wie das Lächeln von Babys.

Dass Neugeborene bereits (unbewusst) Lächeln, ist ein taktisch geschickter Schachzug der Natur. Denn das sogenannte Reflexlächeln, auch Engelslächeln genannt, sorgt dafür, dass Eltern sich noch enger an ihr Kind gebunden fühlen. Es wirkt auch wie eine Belohnung für die Mühen der Eltern, die durch das Lächeln „entschädigt“ werden – es tut ihnen einfach gut, dass ihnen das Lächeln Vertrauen signalisiert.

Das bewusste Lächeln setzt im zweiten Lebensmonat ein, beispielsweise wenn die Babys sich wohlfühlen. Sie geizen auch nicht mit ihrem Lächeln: Rund 400 Mal strahlen sie pro Tag – Erwachsene schaffen es im Schnitt nur auf 20 Lächler. Es sei denn, sie lächeln ein Baby an. Das lächelt nämlich in aller Regel zurück und von diesem Erlebnis können Eltern, Großeltern und der Rest der Welt nie genug bekommen.

300 Muskeln für ein Lächeln

Anatomisch betrachtet ist das Lächeln ein Zusammenspiel von 300 Muskeln. Eine Arbeit, die sich lohnt, gilt Lachen doch als gesundheitsfördernd: Es lindert Schmerzen, regt den Stoffwechsel an, stärkt Abwehrkräfte.

Nach einem halben Jahr auf der Erde schauen Babys genauer hin, wen sie anlächeln. Meist sind es Bezugspersonen wie Eltern und Geschwister. Ein eigener Humor entwickelt sich ab dem ersten Lebensjahr. Dann finden Kleinkinder nicht mehr jede Grimasse lustig. Aber sie lächeln immer noch viel häufiger als die Erwachsenen, etwa, wenn man sich hinter seinen Händen versteckt oder mit ihnen Superman spielt.

Von Klaus Amberger