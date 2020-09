Greifswald

Auf Weizen und Zucker zu verzichten, war anfangs keine freiwillige Entscheidung. Heute lebe ich aus Überzeugung so, fühle mich fitter, leistungsfähiger und gesünder als früher. Und auch wenn das viele nicht glauben können: Es schränkt mein Leben nicht ein. Nachdem ich einmal von der extremen Süße des allgegenwärtigen Haushaltszuckers entwöhnt war, kommt mir die natürliche Süße so intensiv und belebend vor, wie ich das früher nur von raffiniertem Zucker kannte.

Während der Schwangerschaft mit meiner jüngsten Tochter wurde eine Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Obwohl ich bis dahin dachte, als langjährige Vegetarierin längst gesund und bewusst zu essen, kam mir die Ernährungsumstellung radikal vor. Keine Süßigkeiten, kein Kuchen, kein Zucker, keine Weizenprodukte wie Nudeln oder helles Brot, selbst mein Lieblingsjoghurt mit Waldfrüchten aus dem Supermarkt war auf einmal tabu. Zehn Löffel Zucker seien durchschnittlich in so einem industriell gefertigten Joghurt mit Früchten.

Anzeige

Zwei Hände voll Obst und drei Hände voll Gemüse

Nur noch zwei Portionen Obst am Tag, und auch nur Zitrusfrüchte sowie Apfel und Birne, keine Melone, Mango oder Banane. Für einen Diabetiker ist nicht nur der Haushaltszucker gefährlich, sondern auch die Süße aus Obst. Dafür dürfen und sollen Diabetiker so viel Gemüse wie möglich essen, mindestens drei Hände voll am Tag.

Weitere OZ+ Artikel

Weizen und Zucker treiben Insulinspiegel in die Höhe

Mehrmals täglich muss ich in der Schwangerschaft den Blutzucker messen, soll schaffen, vier Stunden am Stück nichts zu essen und eher kleine Portionen. Ziel ist es, den Insulinspiegel konstant niedrig zu halten. Weizen wird besonders schnell verdaut und sorgt damit für einen schnell steigenden Blutzuckerspiegel. Genauso schnell wie der Spiegel steigt, fällt er jedoch auch wieder. Das heißt, wir werden schnell satt und schnell wieder hungrig, unser Blutzuckerspiegel ist in einem stetigen Auf und Ab, ein Wechselspiel aus diesem glücklichen Zuckeradrenalinschub und Heißhunger.

Wer Dinkel isst, isst weniger

Essen Sie hingegen reine Roggen- oder Dinkelprodukte, werden diese deutlich langsamer im Körper verwertet. Der Blutzuckerspiegel steigt langsamer und weniger hoch, fällt langsamer und weniger tief. Deswegen essen Sie nicht nur kalorienärmer, sondern auch weniger und nehmen automatisch ab.

Zwischen Zuckerjieper und Heißhunger

Bei einem Diabetiker laufen die Vorgänge extremer ab als bei einer gesunden Person. Deswegen sind sie gesundheitsbedrohlich. Der Effekt an sich tritt aber bei jedem Menschen ein und kann so gesteuert werden, dass die Gesundheit profitiert. Wenn wir langsamer verdauen, den Blutzuckerspiegel konstant halten und länger satt sind, leben wir automatisch gesünder. Kennen Sie diesen Jieper auf Süßes, während Sie gerade im Büro sind, oder das Gefühl, unterzuckert im Supermarkt zu stehen? Wenn Sie weniger Zucker und Weizen essen, werden Sie das immer seltener erleben.

Vier Stunden satt

Vier Stunden lang nichts zu essen? Das scheint mir anfangs recht utopisch. Ein Snack hier, ein Brötchen da – erst als ich mich genauer mit dem Blutzuckerspiegel und Insulin beschäftige, verstehe ich die Zusammenhänge. Es dauert allerdings mehrere Wochen, bis ich den Unterschied auch in der Praxis merke und bis es normal wird, zwischen Frühstück und Mittag kein Hungergefühl mehr zu bekommen.

Intensiverer Geschmack ohne Zucker

„Ohne Zucker? Das schaffe ich nicht.“ Diese Reaktion höre ich oft von Freunden, die darüber nachdenken, die Ernährungsumstellung mal auszuprobieren. Klar ist, ich hatte durch die Schwangerschaftsdiabetes einen extremen strategischen Vorteil. Denn nichts ist wirkungsvoller für die Eigenmotivation, als wenn Ihnen jemand sagt, dass die Gesundheit des eigenen Kindes vom Essverhalten abhängt. Und es dauert bestimmt vier bis acht Wochen, bis sich die Geschmacksknospen verändern und Ihnen die natürliche Süße einer Banane vorkommt, wie früher ein Stück Schokolade. Doch die Erfahrung lohnt sich. Denn egal, was Sie essen, der Geschmack wird Ihnen deutlich intensiver vorkommen.

Erhöhtes Diabetesrisiko

Nach meiner Schwangerschaft empfiehlt mir die Diabetologin, den neuen Lebensstil am besten beizubehalten. Aufgrund der Schwangerschaftsdiabetes habe ich ein erhöhtes Risiko, an der sogenannten Altersdiabetes (Diabetes II) zu erkranken. Und da ich es ja schon zehn Wochen geschafft habe und es mir körperlich gut getan hat, mache ich weiter. Jetzt also freiwillig! Und weniger radikal.

Eine Ausnahme pro Woche

Wenn ich bei Freunden zu Besuch bin und es Kuchen gibt, esse ich den gerne mit. Ich gehe auch mal Eis essen mit meinen Kindern oder bestelle im Restaurant, ohne die Zutatenliste abzufragen. Im Schnitt achte ich darauf, dass es bei einer Ausnahme pro Woche bleibt, vor allem weil sonst das besondere Empfinden der natürlichen Süße verloren geht.

Zehn Kilo abgenommen

Um auch das zu erwähnen: Durch die Ernährungsumstellung habe ich zehn Kilogramm abgenommen. Das war nicht mein Ziel, sondern ein Nebeneffekt, vielleicht aber einer, der für Sie motivierend wirkt. Doch auch hier aufgepasst: Seien Sie geduldig. Das Abnehmen beginnt nicht von heute auf morgen. Es ist ja keine Diät, sondern eine Ernährungsumstellung. Irgendwann purzeln die Pfunde von selbst.

So fangen Sie an:

Der Weg zu einem zucker- und weizenfreien Leben ist nicht so schwierig, wie es anfangs klingt. Fangen Sie zu Hause an. Gehen Sie Ihren Kühlschrank durch und überprüfen alle Lebensmittel auf Zucker. Grundsätzlich gilt: Zucker- und weizenfreie Produkte sind teurer.

Marmelade können Sie durch zuckerfreie Alternativen ersetzen, die mit Agavendicksaft gesüßt sind.

Industriell gefertigten Joghurt ersetzen Sie durch Naturjoghurt. Ich mische ihn gerne mit roten Beeren aus der Tiefkühltruhe. 15 Minuten reichen zum Auftauen für eine einzelne Portion. Die roten Beeren haben einen weiteren großen Vorteil: Sie gelten als hervorragende Krebsprävention.

Fanta , Cola und Co sind tabu. Verzichten Sie am besten auch auf Getränke mit Süßungsmitteln. Sonst werden Sie den Geschmack der natürlichen Süße nicht kennenlernen. Kontrollieren Sie Fruchtsäfte auf Zuckerzusätze. Orangen- und Apfelsaft gibt es von vielen Anbietern ohne Industriezucker. Säfte nur in Maßen trinken. 200 Milliliter am Tag reichen.

, Cola und Co sind tabu. Verzichten Sie am besten auch auf mit Süßungsmitteln. Sonst werden Sie den Geschmack der natürlichen Süße nicht kennenlernen. Kontrollieren Sie Fruchtsäfte auf Zuckerzusätze. Orangen- und Apfelsaft gibt es von vielen Anbietern ohne Industriezucker. Säfte nur in Maßen trinken. 200 Milliliter am Tag reichen. Kontrollieren Sie Aufstriche wie Frühlingsquark auf Haushaltszucker. Manchmal müssen Sie etwas suchen, aber es gibt immer zuckerfreie Alternativen.

Industriell hergestelltes Dressing hat immer Zucker. Es gibt etliche Rezepte zum Selbermachen auf Ölbasis.

Mehlschwitzesoßen können Sie durch Soßen auf Frischkäsebasis ersetzen.

Wer seine Tomatensoße mit Ketchup und Zucker herstellt, kann folgende – jedoch deutlich zeitintensivere Alternative – ausprobieren, die dafür extrem lecker ist: Zwiebel klein schneiden und anbraten, eine Süßkartoffel und eine Zucchini klein geschnitten für drei Minuten mitbraten, mit 700 Gramm passierten Tomaten aufkippen, 25 Minuten köcheln, mit einem Teelöffel zuckerfreier Gemüsebrühe (Achtung, wenige Sorten sind ohne Zucker) und 250 Gramm Frischkäse vermengen, pürieren und zusammen mit Dinkelnudeln servieren. Die Menge reicht für vier Personen.

Weizennudeln können Sie problemlos durch Dinkelnudeln ersetzen, gibt es mittlerweile in jedem Supermarkt.

Weizenmehl ersetzen Sie durch Dinkelmehl.

Es gibt etliche Kuchenrezepte ohne Zucker auf Dinkelbasis oder mit Haferflocken. Statt Zucker wird Agavendicksaft benutzt oder es werden Bananen verwendet.

Statt einen Schokoriegel oder ein Stück Kuchen zwischendurch können Sie auf ein umfangreiches Angebot zuckerfreier Riegel zurückgreifen, die es vor allem bei Rossmann , Edeka , Rewe und Marktkauf gibt.

, , und gibt. Brötchen komplett ohne Weizenanteil sind schwierig zu bekommen. Deswegen hat sich Müsli zum Frühstück bewährt. Zuckerfreie Müslivarianten auf Dinkel- oder Hafenbasis gibt es mittlerweile in vielen Supermärkten sowie bei Rossmann und DM.

Der zucker- und weizenfreie Trend boomt. Fast überall gibt es Alternativprodukte. Sie müssen sich angewöhnen, die Zutatenlisten zu lesen. Sobald Sie alle Produkte im Haushalt einmal ausgetauscht haben, geht das Einkaufen fast genauso schnell wie früher. Ein paar Wochen lang ist es aber zweifelsfrei sehr zeitintensiv.

Auch regelmäßige Bewegung gehört zwingend zur Diabetesprävention. 10 000 Schritte am Tag zurückzulegen, hat sich für einen gesunden Lebensstil gesellschaftlich bereits weit etabliert. Ich gehe zweimal pro Woche joggen.

Von Katharina Degrassi