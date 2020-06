Fiese Masche: Bei Anruf Millionen-Gewinn

Es ist toll, wenn (angebliche) Notare oder Anwälte anrufen und die Botschaft übermitteln, man könnte eine Million Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen haben. Wiebke Schubert vom Energiekonzern EWE und verantwortlich für den Smartgeber warnt jedoch: „Vorsicht vor Gewinnversprechen am Telefon!“ Denn meist sind es Betrüger, die die potenziellen Opfer mit der Aussicht auf einen riesigen Gewinn „besoffen“ machen wollen. Schließlich soll der Betroffene erst einmal Geld auf ein Konto überweisen, damit der Gewinn ausgezahlt werden kann. „Es gibt viele Varianten dieser Betrugsmasche“, sagt Wiebke Schubert.

Wiebke Schubert Quelle: EWE

Sie rät in solchen Fällen als Erstes, sich selbst zu fragen, ob man überhaupt bei einem Gewinnspiel mitgemacht hat. Dann sollte der Anrufer in einem zweiten Schritt nach seinem Namen, nach der Firma und nach dem Namen des Gewinnspiels gefragt werden. Drittens: „Keine Einverständniserklärungen am Telefon abgeben“, rät Wiebke Schubert. Viertens: Auf keinen Fall sollten Anrufern persönliche Daten verraten werden. Wird Druck aufgebaut, à la „wenn Sie nicht überweisen, ist der Gewinn pfutsch“, darf man spätestens jetzt richtigerweise misstrauisch werden. Fünftens: Den Betrugsversuch bei der Polizei zur Anzeige bringen – vor allem dann, wenn man Geld überwiesen hat. Vielleicht gibt es dann noch eine kleine Chance, das Geld irgendwie zurückzubekommen. Aber eines wird nie kommen: der Gewinn.

Von Klaus Amberger