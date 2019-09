View this post on Instagram

[anzeige] If running is difficult, run more. ‍♀️*this lesson applies to anything / Ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass ich ernsthaft mal anfangen würde Laufen zu gehen. Ich dachte immer, es wäre zu langweilig und zu anstrengend zugleich. Was ich nicht wusste: Laufen ist wie Medizin. Klar, es schmeckt nicht sonderlich gut und es kostet mich auch jedes Mal Überwindung, aber es befreit die Seele, macht mich zu einem ausgeglichenerem Menschen und vor allem lässt es mich Dankbarkeit spüren für die Leistungsfähigkeit meines Körpers. Ich bin mein eigenes Limit. / Outfit: @nikerunning via @zalando #justdoit #zalandostyle #runningmotivation