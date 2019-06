Rostock

Gebührenfreie Konten sind in den vergangenen Jahren immer seltener geworden: Die meisten privaten Girokonten bei den großen Banken kosten Geld. Die Gebühren sind dabei häufig eine Stellschraube für die Geldinstitute, um gestiegene Kosten umzulegen, wie es jetzt auch Kunden in Mecklenburg-Vorpommern zu spüren bekommen.

Hier ein paar Beispiele, wo Interessierte noch Umsonst-Konten eröffnen können (Quelle: Check 24):

1. Com Direkt:

Kontogebühren: 0 Euro, unabhängig davon, wie oft und wie Konto genutzt wird

Geld abheben: Mit der Girocard an 9000 Cash-Group-Geldautomaten in Deutschland kostenlos, und in Ländern mit Euro als offizieller Landeswährung an allen Geldautomaten (es können seitens des Geldautomatenbetreibers individuelle Entgelte erhoben werden)

Preise Girocard/ Kreditkarte: 0 Euro, Partnerkarten kosten jeweils Gebühren

Zinsen: 0 %

Dispozins: 6,50% pro Jahr

Überziehungszins: 11,00% pro Jahr

Kontozugriff: nur Online und Telefon, keine Filiale

Mobile Pay: Apple Pay und Google Pay möglich

2. Commerzbank:

Kontogebühren: 0 Euro, unabhängig davon, wie oft und wie Konto genutzt wird

Geld abheben: mit der Girocard an 9000 Cash Group Geldautomaten kostenlos

Preise Girokarte und Kreditkarte: 0 Euro, bei der Girokarte wäre auch eine zweite Partnerkarte umsonst

Zinsen: 0 Euro pro Jahr

Dispozins: 9,75% pro Jahr

Überziehungszins: 12,25% pro Jahr

Kontozugriff: Online, Telefon und auch in der Filiale, über 1.000 Filialen in Deutschland

Mobile Pay: Google Pay, kein Apple Pay

3. ING Girokonto

Kontogebühren: 0 Euro, unabhängig von der Nutzung

Bargeld abheben: mit kostenloser Kreditkarte an 58 000 Automaten in Deutschland und euroweit kostenlos abheben, kostenlose Bargeldabhebungen mit der Girocard an 1300 eigenen Geldautomaten

Preise Girokarte und Kreditkarte: 0 Euro, auch für Partnerkarten 0 Euro

Zinsen: 0,01% pro Jahr

Dispozins: 6,99% pro Jahr

Überziehungszins: 6,99% pro Jahr

Kontozugriff: Online und Telefon, keine Filiale

Mobile Pay: nicht verfügbar

4. DKB

Kontogebühren: 0 Euro

Bargeld abheben: 58 000 Automaten in Deutschland für kostenloses Abheben

Preise Girokarte und Kreditkarte: 0 Euro, auch jeweils für die Partnerkarten 0 Euro

Zinsen: 0,20 % pro Jahr

Dispozins: 6,9 % pro Jahr

Überziehungszins: 6,9 % pro Jahr

Kontozugriff: ausschließlich online

Mobile Pay: Apple Pay und Google Pay

5. 1822 direkt (Unternehmen der Frankfurter Sparkasse)

Kontogebühren: 0 Euro, (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres oder bei monatlichem Geldeingang ohne Mindesthöhe, sonst monatlich. 3,90 Euro)

Bargeld abheben: kostenlos mit der Girocard an 25 700 Sparkassen-Verbund-Geldautomaten

Preise Girokarte und Kreditkarte: kostenlose Girokarte, Kreditkarte: im 1. Jahr kostenlos bei Eröffnung eines Girokontos, ab 2. Jahr kostenlos ab 4000 Euro Umsatz pro Jahr oder Inhaber jünger als 27, ansonsten 29,90 Euro pro Jahr)

Zinsen: 0,01 % pro Jahr

Dispozins: 7,43% pro Jahr

Überziehungszins: 7,43% pro Jahr

Kontozugriff: Online und Telefon, keine Filiale

Mobile Pay: nicht möglich

6. Norisbank

Kontogebühren: kostenlos

Bargeld abheben: kostenlos mit der Girocard an 9000 Cash Group Geldautomaten, mit der Mastercard Kreditkarte weltweit kostenlos an Geldautomaten mit MasterCard-Zeichen

Preise Girokarte und Kreditkarte: kostenlose Girokarte und Partnerkarte, Kreditkarte kostenlos bei monatlichem Geldeingang auf dem Girokonto

Zinsen: 0,03% pro Jahr

Dispozins: 10,85% pro Jahr

Überziehungszins: 13,25% pro Jahr

Kontozugriff: Online, Telefon, keine Filiale

Mobile Pay: keine

7. Wüstenrot direkt

Kontogebühren: 0 Euro

Bargeld abheben: kostenlos mit Girocard an 3000 Cash Pool Geldautomaten in Deutschland, alternativ weltweit kostenlose Bargeldabhebung mit der Kreditkarte an ca. 2 Mio. Geldautomaten mit VISA-Zeichen

Preise Girokarte und Kreditkarte: 0 Euro Visa Classic im 1. Jahr, ab dem 2. Jahr 19 Euro pro Jahr (beitragsfrei bereits ab einem Jahresumsatz von 2000 Euro oder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

Zinsen: 0 Prozent pro Jahr

Dispozins: 10,87% pro Jahr

Überziehungszins: 14,87% pro Jahr

Kontozugriff: Online und Telefon, keine Filiale

Mobile Pay: nein

8. PSD Bank Nürnberg

Kontogebühren: 0,- € (bei Gehalts- oder Renteneingang, sonst 5 € pro Monat)

Bargeld abheben: kostenlos mit Girocard an 18 700 Bankcard-Service-Netz-Geldautomaten deutschlandweit kostenlos (13 Abhebungen pro Quartal).

Preise Girokarte: 0,- €, Partnerkarte: 0,- €, Preis Kreditkarte 0,00 €, Partnerkarte: 25,00 €

Zinsen: 0,05% pro Jahr

Dispozins: 4,99% pro Jahr

Überziehungszins: 4,99% pro Jahr

Kontozugriff: Online, Telefon und Filiale

Mobile Pay: nein

Virginie Wolfram