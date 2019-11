Vererben und verschenken: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Schwerin

Die Weihnachtszeit naht mit Riesenschritten – es ist die Zeit der Geschenke. Und es geschieht gar nicht so selten, dass auch am Heiligen Abend im Kreise der Familie ganz besondere Präsente verteilt werden: spezielle Gaben als vorgezogenes Erbe. Dass bundesweit schon mehr als jede fünfte Schenkung in Höhe von mindestens 1000 Euro ausdrücklich als vorweggenommene Erbschaft vergeben wird, verwundert nicht. Denn die Bundesbürger haben in den vergangenen Jahren mehr Vermögen angesammelt.

Nettovermögen liegt im Osten im Schnitt bei 55 000 Euro

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW) stieg das Nettovermögen pro Kopf von 2012 bis 2017 durchschnittlich um 22 Prozent auf knapp 103 000 Euro. Dabei verfügte laut DIW 2017 in Westdeutschland die Bevölkerung ab 17 Jahren im Schnitt über ein Nettovermögen von 121 500 Euro, im Osten lediglich über 55 000 Euro. Ein Grund für den Unterschied: In den neuen Ländern leben mehr Menschen zur Miete als im Westen.

Schenkungen enthalten oft Immobilien

Interessant: Fast jede sechste Schenkung enthielt auch schon Immobilien, wie ein repräsentativer Vergleich aller Bundesländer durch die Berliner Quirin Privatbank und das internationale Marktforschungsinstitut YouGov ergab. Rheinland-Pfalz liegt hier an der Spitze: 49 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, eine Immobilie zu verschenken oder im Rahmen eines Nachlasses zu geben. MV liegt mit 44 Prozent auf dem dritten Rang.

Wertsteigerung bei landwirtschaftlichen Flächen

Schenkungen gehören zum Alltagsgeschäft der 53 Notare im Nordosten. Das betont Dr. Niclot von Stralendorff, Geschäftsführer der Notarkammer MV. Da hierzulande zahlreiche Erblasser auch Ackerflächen besitzen, seien die Werte schon bemerkenswert. Zumal der Nordosten in den vergangenen zehn Jahren die bundesweit höchsten Steigerungsraten hinsichtlich der Preise pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche aufweist. Im Schnitt lag er 2018 laut Bauernverband MV bei 20 788 Euro.

Auswirkungen auf Pflichtteilsansprüche

Es gibt zahlreiche Beweggründe für das Verschenken von Immobilien. „Man trennt sich aus Altersgründen von der Bürde der Bewirtschaftung, möchte Freibeträge ausnutzen oder Pflichtteilsberechtigte möglichst ausschließen“, erklärt der Notarassessor. Zu beachten ist allerdings die Zehn-Jahres-Frist. Denn der Anspruch auf den Freibetrag hinsichtlich der Schenkungsteuer besteht grundsätzlich alle zehn Jahre.

Ein wichtiger Punkt ist zudem der Einfluss einer Schenkung auf die sogenannten Pflichtteilsansprüche. Der Gesetzgeber garantiert Ehegatten, Kindern und mitunter sogar den Eltern eine Mindestbeteiligung am Vermögen des Verstorbenen. Die Höhe der Geldzahlung hängt allerdings vom Wert des hinterlassenen Vermögens und der Erbquote ab. Kurz vor dem Tod alles zu verschenken, um die Pflichtteile zu reduzieren, sei unmöglich, verdeutlicht von Stralendorff.

Schenkwert nimmt mit jedem Jahr ab

Im Klartext: Von Bedeutung sind alle Schenkungen innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Erbfall. Verstirbt der Erblasser innerhalb dieser Zeit, wird der Wert des verschenkten Gegenstandes dem Nachlass fiktiv hinzugerechnet. Allerdings wird der Schenkwert nur im ersten Jahr nach dem Tod in voller Höhe berücksichtigt. Danach schmilzt er jedes Jahr um zehn Prozent ab.

Dazu ein Beispiel: Ein Erblasser hat zwei Kinder. Seiner geliebten Tochter hat er vor fünf Jahren eine Immobilie im Wert von 200 000 Euro geschenkt. Der Sohn, mit dem er sich im Streit befindet, sollte leer ausgehen. Plötzlich stirbt nun der Vater. Die Folge: 100 000 Euro sind fiktiv seinem Nachlass hinzuzurechnen. Der Sohn kann allein hier einen Pflichtteil in Höhe von 25 000 Euro geltend machen.

Nutzungsrechte blockieren Zehn-Jahres-Frist

Und aufgepasst: Nicht selten behält sich der Schenkende Nutzungsrechte an der Immobilie vor. In der Praxis sind das häufig Nießbrauch an einer Immobilie, eine Leibrente oder ein Wohnungsrecht. Der Haken: „Die besagte Zehn-Jahres-Frist beginnt in diesen Fällen überhaupt nicht zu laufen“, so von Stralendorff. Ergebnis: Die Schenkung gilt als gar nicht vollzogen.

Der Fachmann rät deshalb, geplante Schenkungen gut zu durchdenken und sich Expertenrat einzuholen. Dies gelte nicht zuletzt für sogenannte Patchworkfamilien und nichteheliche Lebensgemeinschaften.

Leibrente als Gegenleistung Eine Leibrente ist eine wiederkehrende Zahlung, die bis zu einem bestimmten Ereignis – üblicherweise bis zum Tod des Rentenempfängers – gezahlt wird. Sie kann auch als Gegenleistung für die Schenkung einer Immobilie ausgestaltet werden. Ein Wohnungsrecht ist das subjektive Recht, ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu benutzen. Der Nießbrauch ist ein grundsätzlich unveräußerliches und unvererbliches Recht. Der Nießbrauch an einer Immobilie beinhaltet unter anderem das Recht, die Immobilie zu vermieten und die Mieteinnahmen für sich zu behalten.

Von Volker Penne